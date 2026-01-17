Πίσω στη φυλακή οδηγείται η 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά Πιερίας καθώς κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της, τη σορό του οποίου έθαψε στη συνέχεια στην αυλή του σπιτιού τους λέγοντας σε όλους ότι έφυγε και δεν τον ξαναείδε.

Η 35χρονη κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας την καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη για το έγκλημα που διέπραξε τον Σεπτέμβριο του 2024, το οποίο αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα, όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, που η οικογένειά τους έψαχνε εναγωνίως ένα ίχνος του, αρνούνταν οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του, την οποία είχε δηλώσει η ίδια στην Αστυνομία.

Τελικά, τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στις Αρχές και εκεί υπέπεσε σε αντιφάσεις έως ότι ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη της.

Δολοφονία στη Λεπτοκαρυά: Τι ισχυρίστηκε η 35χρονη στο δικαστήριο

Στην απολογία της ενώπιον του ΜΟΔ, η 35χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, αναφέροντας ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά που είχε με τον 58χρονο.

Η υπεράσπισή της προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης από αμέλεια, ζητώντας επιπλέον να κριθεί η κατηγορούμενη με μειωμένο καταλογισμό λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών.

Οι ισχυρισμοί της ωστόσο απορρίφθηκαν από τους δικαστές, που κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση έκριναν την 35χρονη ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Υπό αυτές τις συνθήκες η 35χρονη επέστρεψε στη φυλακή.