Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της
- Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία
- Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
- «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού»: Οι πάγοι της Αρκτικής λιώνουν και η γεωπολιτική σημασία της Γροιλανδίας μεγαλώνει
- Νέες προσφυγές δήμων και κατοίκων στο ΣτΕ για μπόνους δόμησης και πολεοδομίες
Πίσω στη φυλακή οδηγείται η 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά Πιερίας καθώς κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της, τη σορό του οποίου έθαψε στη συνέχεια στην αυλή του σπιτιού τους λέγοντας σε όλους ότι έφυγε και δεν τον ξαναείδε.
Η 35χρονη κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας την καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη για το έγκλημα που διέπραξε τον Σεπτέμβριο του 2024, το οποίο αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα, όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της.
Όλο το προηγούμενο διάστημα, που η οικογένειά τους έψαχνε εναγωνίως ένα ίχνος του, αρνούνταν οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του, την οποία είχε δηλώσει η ίδια στην Αστυνομία.
Τελικά, τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στις Αρχές και εκεί υπέπεσε σε αντιφάσεις έως ότι ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη της.
Δολοφονία στη Λεπτοκαρυά: Τι ισχυρίστηκε η 35χρονη στο δικαστήριο
Στην απολογία της ενώπιον του ΜΟΔ, η 35χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, αναφέροντας ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά που είχε με τον 58χρονο.
Η υπεράσπισή της προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης από αμέλεια, ζητώντας επιπλέον να κριθεί η κατηγορούμενη με μειωμένο καταλογισμό λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών.
Οι ισχυρισμοί της ωστόσο απορρίφθηκαν από τους δικαστές, που κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση έκριναν την 35χρονη ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Υπό αυτές τις συνθήκες η 35χρονη επέστρεψε στη φυλακή.
- Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
- Ιράν: Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τη «νίκη» του Τραμπ – «Δεν μπορεί να γίνει επανάληψη της Βενεζουέλας»
- Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία
- Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
- Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
- Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης της άγριας δολοφονίας του προέδρου του Λιθοβουνίου
- Μαγικοί ήχοι – Ο Χανς Ζίμερ «υπογράφει» το soundtrack του τηλεοπτικού Χάρι Πότερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις