newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 17:30
Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό - Έρχεται «κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σούπερ μάρκετ: Έρχονται εξαγορές και επενδύσεις την επόμενη διετία
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Ιανουαρίου 2026 | 19:39

Σούπερ μάρκετ: Έρχονται εξαγορές και επενδύσεις την επόμενη διετία

Οι επενδύσεις στα σούπερ μάρκετ από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς, αγγίζουν ακόμη και το 1 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Χρονιά-ορόσημο αναμένεται να αποτελέσει το 2026 για τα σούπερ μάρκετ και τη διαμόρφωση του νέου χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Οι ισχυροί παίκτες ανεβάζουν ταχύτητα, επιδιώκοντας να κλειδώσουν θέσεις πριν διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες σε μια αγορά που ωριμάζει γρήγορα και γίνεται ολοένα πιο απαιτητική. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Διαμαντής Μασούτης.

Η πρώτη συμφωνία εξαγοράς στον κλάδο των σούπερ μάρκετ για το 2026 θα υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου τρεις μήνες. Με την συγκεκριμένη εξαγορά η Διαμαντής Μασούτης ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά αλλάζοντας παράλληλα τον χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Κι άλλες εξαγορές στα σούπερ μάρκετ

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέσα στο έτος θα υπάρχουν και άλλες συγκεντρώσεις που θα αφορούν την εξαγορά μεσαίων και μικρών εταιρειών. Άλλωστε όπως είχε επισημάνει ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Αριστοτέλης Παντελιάδης, ένα βιώσιμο και οικονομικά αποτελεσματικό μοντέλο για την ελληνική αγορά είναι 4-6 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα επιταχύνουν τα επενδυτικά τους πλάνα, προχωρώντας σε έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Παρά τις πιέσεις της ακρίβειας, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τη μείωση της κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου διαμορφώνουν μια νέα εικόνα για το ελληνικό σούπερ μάρκετ: πιο τεχνολογικό, πιο «πράσινο» και σαφώς πιο εξειδικευμένο στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολο Πεταλά, σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι απαιτήσεις αυξάνονται, τα σούπερ μάρκετ της χώρας επιλέγουν να επενδύουν, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος παραμένει ένας από τους πιο ζωντανούς και κρίσιμους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Την περίοδο 2020-2025 οι επενδύσεις άγγιξαν τα 2,2 δισ. ευρώ ενώ συνολικά την τελευταία δεκαετία ο κλάδος έχει επενδύσει περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για την διετία 2026-2027 οι πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες της χώρας δρομολογούν επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα και με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, που έχει πλέον μετατραπεί σε στρατηγικό παράγοντα ανταγωνισμού. Τα logistics αναβαθμίζονται με αυτοματοποιημένα κέντρα διανομής, εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων που μειώνουν τις καθυστερήσεις και περιορίζουν τις ελλείψεις. Από την Αττική μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, νέες αποθήκες χτίζονται ή επεκτείνονται, ενώ αρκετές αλυσίδες επενδύουν σε ψυχόμενους στόλους και «έξυπνα» οχήματα που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία και τις συνθήκες μεταφοράς.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο

Παράλληλα, η στροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει καθοριστική. Μετά την πανδημία, οι online πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ σταθεροποιήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, ωθώντας τις εταιρείες να ενισχύσουν την ψηφιακή τους υποδομή. Πλατφόρμες παραγγελιών αναβαθμίζονται, εφαρμογές για κινητά προσθέτουν νέες λειτουργίες, ενώ οι συνεργασίες με υπηρεσίες άμεσης διανομής επεκτείνονται. Τα λεγόμενα «dark stores» – μικρές αποθήκες αποκλειστικά για την εκτέλεση online παραγγελιών – αυξάνονται, μειώνοντας τον χρόνο παράδοσης και βελτιώνοντας την ακρίβεια στη συλλογή προϊόντων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις επενδύσεις «πράσινης» ενέργειας. Με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιβάρυνσης, οι αλυσίδες τοποθετούν φωτοβολταϊκά σε αποθήκες και καταστήματα, αντικαθιστούν ενεργοβόρα ψυγεία και φωτιστικά με σύγχρονα, χαμηλής κατανάλωσης συστήματα και εφαρμόζουν λύσεις ανάκτησης θερμότητας.

Επενδύσεις όμως πραγματοποιούνται και στο ανθρώπινο δυναμικό. Με την ψηφιοποίηση να αλλάζει τη φύση της εργασίας, αυξάνεται η ανάγκη για στελέχη με νέες δεξιότητες – από data analysts και τεχνικούς αυτοματισμού μέχρι ειδικούς e-commerce. Πολλές εταιρείες υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης και επανακατάρτισης, ενώ επενδύουν σε εργαλεία βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαχείρισης βαρδιών.

Ώθηση στον τζίρο από την αύξηση της κατανάλωσης

Την περυσινή χρονιά ο συνολικός τζίρος των σούπερ μάρκετ ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη αγορά παραμένει ο ισχυρότερος κινητήρας της εγχώριας κατανάλωσης. Ειδικότερα, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία μετρήσεων της NielsenIQ για το σύνολο του 2025, αύξηση 7,1% παρουσίασε ο τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη & Νησιά Ιουνίου & Αιγαίου), με την αυξημένη ζήτηση να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του κλάδου, οι συνολικές πωλήσεις, του οποίου ανήλθαν στα 16,2 δισ. ευρώ. Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, ενώ ακολούθησαν οι κατηγορίες Bazaar, που περιλαμβάνουν μη τρόφιμα όπως ρούχα, παιχνίδια και ηλεκτρικές συσκευές, καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 9,6%.

Καθοριστική σε αυτή την ανάπτυξη ήταν η συνεισφορά και απόδοση των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCGs), τα οποία πραγματοποίησαν το 75% των πωλήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου και αναπτύχθηκαν με 5,9%, με την NielsenIQ να καταγράφει ότι οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 4,2% ενώ η μέση τιμή καλαθιού κατά 1,7%.

Μόνο στις υπερ-κατηγορίες των τυποποιημένων τροφίμων & ποτών υπάρχει ανάπτυξη της μέσης τιμής τους (+2,6%) ενώ στις υπερ-κατηγορίες των μη τροφίμων εξακολουθούμε να έχουμε αποπληθωριστικές τάσεις, όπως συνέβαινε και το 2024, με τα προϊόντα φροντίδας του σπιτιού να μείωσαν περαιτέρω τη μέση τιμή τους κατά-1,0%, καθώς και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ομορφιάς κατά -2,2%.

Οι κατηγορίες που είδαν τους τζίρους τους να αυξάνονται με τους μεγαλύτερους ρυθμούς ήταν οι ευρύτερες κατηγορίες του snacking (+10,9%), τα γαλακτοκομικά προϊόντα (+9,5%), ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα φροντίδας για τα κατοικίδια (+8,7%), καθώς και τα μη αλκοολούχα ροφήματα (+8,0%), στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το κακάο και ο καφές.

Σε επίπεδο τυπολογιών καταστημάτων, όλα οι τύποι εμφάνισαν θετική πορεία, με τα Hyper markets να καταγράφουν αύξηση +8,8%, ενώ τα μικρά Super Markets (καταστήματα μεταξύ 401-1000 τ.μ.) και οι Superettes (καταστήματα μεταξύ 100-400 τ.μ.) παρουσίασαν ακόμη πιο έντονη θετική τάση στο +8,9% και 9,0% αντίστοιχα, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την αναδιάρθρωση του δικτύου των αλυσίδων, αλλά και την στροφή τους προς τα «καταστήματα ευκολίας/γειτονιάς». Το τελευταίο μάλιστα φαίνεται να έχει επηρεάσει και την απόδοση των καταστημάτων του λεγόμενου «παραδοσιακού λιανεμπορίου» (Περίπτερα & Ψιλικά), καθώς επίσης βάσει των πιο ανανεωμένων στοιχείων της NielsenIQ, για το κλείσιμο του 2025, η τάση του καναλιού αυτού είναι αρνητική, στο -2,8%.

Τέλος, η γεωγραφική ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι ευρέως διασκορπισμένη, με τα νησιά του Ιονίου & του Αιγαίου (+10,0%) και την Κρήτη (+9,6%) να ξεχωρίζουν για τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις πωλήσεις τους, ενώ η Αττική, η οποία συγκεντρώνει το 41% της αξίας της κατανάλωσης, παρουσιάζει την πιο μετριοπαθή τάση στο +5,9%.

Ανοδος τιμών σε νωπό κρέας και σοκολατοειδή

Η περυσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τα νοικοκυριά καθώς βασικά είδη διατροφής παρέμειναν ακριβά. Η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) καταγράφει μειώσεις στα είδη παντοπωλείου και στα μη τρόφιμα το 2025 αλλά και αυξήσεις σε νωπό κρέας, σοκολατοειδή & είδη πρωινού.

Αναλυτικότερα, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ήταν της τάξης του +1,06% το 12μηνο Δεκέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο. Πρακτικά καταγράφεται μία μεσοσταθμικά σταθερή πορεία στις τιμές, η οποία επηρεάζεται από συγκεκριμένες κατηγορίες. Ο μηνιαίος πληθωρισμός κυμάνθηκε από 0,09% έως και 2,47%, στοιχείο που δείχνει περιορισμένη διακύμανση.

Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ ευθυγραμμίζονται με αυτά της Eurostat. Τον Οκτώβριο του 2025 η Ελλάδα κατέγραψε τον ένατο χαμηλότερο πληθωρισμό σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 2,6% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 3,0%. Σε όλη τη διάρκεια του 12μήνου Νοέμβριος 2024-Οκτώβριος 2025, ο εναρμονισμένος δείκτης τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών παρέμεινε χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ αρκετούς μήνες η τιμή διέφερε σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στις κατηγορίες: απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-7,11%), τροφές & είδη για κατοικίδια (-4,15%), τρόφιμα παντοπωλείου (-3,82%), χαρτικά, καλλυντικά, & είδη προσωπικής υγιεινής (-2,63%) και είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη (-0,99%). Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται, στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις κατηγορίες: μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη (+9,64%), φρέσκα κρέατα (+7,64%), είδη πρωινού & ροφήματα (+5,54%), φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (+4,08%), γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου (+2,75%) Ιδιαίτερο βάρος στις αυξήσεις έχουν οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ. Σε σχέση με την τιμή του κακάο, το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Οι τιμές την περίοδο 2015-2024 κυμαίνονταν στα επίπεδα 3.000 δολαρίων ανά τόνο. Το 2024 εκτινάχθηκαν στις 12.000 δολαρίων ανά τόνο, σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Έκτοτε η τιμή με σημαντικές διακυμάνσεις και σταδιακή μείωση, έχει πέσει μεν στο 50% του ανώτατου σημείου, αλλά παραμένει υπερδιπλάσια της τιμής της προηγούμενης δεκαετίας. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές. Είναι δεδομένο ότι ένα μέρος της αύξησης της πρώτης ύλης δεν έχει φτάσει στον τελικό καταναλωτή (αύξηση 300-400% στην πρώτη ύλη έναντι 20-40% στα τελικά προϊόντα την τελευταία 3ετία), επομένως παρά την αποκλιμάκωση στις τιμές της πρώτης ύλης είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση στις τελικές τιμές στο άμεσο μέλλον.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Είναι χαρακτηριστικό ότι την εβδομάδα 1-7 Δεκεμβρίου η τιμή παραγωγού του βόιου κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 27,82% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 43,3% σε σχέση με την αρχή του 2024, ενώ η τάση παραμένει αυξητική.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω Γροιλανδίας

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω Γροιλανδίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

World
ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
25ετής διαπραγμάτευση 17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ
Κόσμος 17.01.26

Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ

«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου 'Συμβουλίου Ειρήνης' και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής» στην Γάζα

Σύνταξη
Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία
Ετοιμάζουν αντίδραση 17.01.26

Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς σε 8 χώρες, μέχρι να μπορέσει να «αγοράσει τη Γροιλανδία». Τον κατηγορούν για εκβιασμό και εκφοβισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: Τι είπε για Μόρις, Φαλ και ΜακΚίσικ
Μπάσκετ 17.01.26

Αισιοόδοξος για την επιστροφή των Μόρις και Φαλ ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τα νεότερα σχετικά με την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις, εκφράζοντας αισιοδοξία του ότι θα επιστρέψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Τι είπε για Φαλ, ΜακΚίσικ.

Σύνταξη
Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες

Η επιλογή της κυβέρνησης να δυναμιτίσει το κλίμα πριν τη συνάντηση με τους αγρότες, επιχειρώντας να τους πλήξει επικοινωνιακά, η προκαταβολική επιβολή τετελεσμένων με το βλέμμα σε όποια κοινωνική ομάδα διεκδικεί, και η επιβεβαίωση ότι οι ακρότητες Γεωργιάδη βρίσκονται σταθερά σε πλήρη ταύτιση με το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Είκοσι έξι λόγχες της ελληνιστικής περιόδου είχε στο σπίτι του 44χρονος στην Πτολεμαΐδα
Πτολεμαΐδα 17.01.26

Κοζάνη: 26 λόγχες της ελληνιστικής περιόδου βρέθηκαν σε σπίτι 44χρονου

Σε κατ' οίκον έρευνα σε σπίτι 44χρονου στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν 26 κεφαλές από λόγχες, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας και περισσότερα αντικείμενα για τα οποία ερευνάται η προέλευσή τους.

Σύνταξη
Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης υπεγράφη στην Παραγουάη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur. Εκ μέρους της ΕΕ την υπέγραψαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους και πάει αήττητη στο ντέρμπι με τους Ιταλούς!
Ευρωπαϊκό Πόλο 17.01.26

Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους με 20-8 και πάει αήττητη στο ντέρμπι με την Ιταλία!

Η Εθνική μας ομάδα διέλυσε με 20-8 την Τουρκία και συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μπαίνοντας με το δεξί και στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης

Σύνταξη
Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ
Λεύκωμα 17.01.26

Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Μια νέα μονογραφία υπενθυμίζει τη φιλία και συμμαχία της Σοφία Λόρεν με τον σπουδαίο πατέρα του φωτορεπορτάζ Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ σε διακόσια πορτρέτα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»
Αντεπίθεση 17.01.26

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»

Με αποκλειστική του δήλωση στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Αλί Χαμενεΐ «άρρωστο άνθρωπο» που «πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει». Και τον κατηγόρησε για «πλήρη καταστροφή» του Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;
Και τον Μιλέι 17.01.26

Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», σύμφωνα με τη συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα, θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση στον παλαιστινιακό θύλακα. Έχουν προσκληθεί και άλλοι ηγέτες χωρών για να συμμετάσχουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Μοναδικοί 17.01.26

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Για 4ο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η Λίβερπουλ (1-1), «ανάσα» για την Τσέλσι (2-0)

Χωρίς νίκη για 4η σερί αγωνιστική στην Premier League η Λίβερπουλ, μετά το το 1-1 στην έδρα της με τη Μπέρνλι. Επέστρεψε στα «τρίποντα» η Τσέλσι, με 2-0 επί της Μπρέντφορντ κι ανέβηκε στην 6η θέση.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Λευκωσία 17.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός
Βίαιες συγκρούσεις 17.01.26

Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός

Ζητούν επίσης την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, στην Συρία, καθώς η εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας καθυστερεί

Σύνταξη
«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ
Ελλάδα 17.01.26

«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ

Η ΠΟΕΣΥ και οι τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης καταδικάζουν τη μετάδοση των υβριστικών σχολίων του Κώστα Ανεστίδη εν είδει δηλώσεων. Τι απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής στον Παύλο Μαρινάκη που υποστήριξε ότι έχει διαγραφεί από τη ΝΔ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο