ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025
Πολιτική Γραμματεία 16 Ιανουαρίου 2026 | 13:43

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά».

Spotlight

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως «κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο λέγοντας ότι τα υπερπλεονάσματα προκύπτουν από τη βελτίωση της οικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει πως «η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά».

Τέλος, επισημαίνει πως «αυτή είναι, και με τη ‘γλώσσα των αριθμών’ που έχουν πραγματική σημασία για τον ελληνικό λαό, η αλήθεια της κυβερνητικής πολιτικής. Περικοπές, υπερφορολόγηση, χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας, αγοραστική δύναμη για τους Έλληνες εργαζόμενους στον πάτο της Ευρώπης, χαμηλοί μισθοί, αυξημένες υγειονομικές δαπάνες, απλησίαστο το κρέας και βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης

Όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2025 επιβεβαιώνουν πλήρως την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: η υπερφορολόγηση και η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους είναι τα βασικά συστατικά της οικονομικής πολιτικής της και η κύρια αιτία των δημοσιονομικών υπερπλεονασμάτων, όπως εύστοχα αποκαλύπτει και η Εφημερίδα των Συντακτών στο σημερινό της πρωτοσέλιδο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο λέγοντας ότι τα υπερπλεονάσματα προκύπτουν από τη βελτίωση της οικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ωστόσο:

Σύμφωνα και με τα στοιχεία που αναδεικνύει η εφημερίδα, τα καθαρά έσοδα του Προϋπολογισμού το 2025 είναι πίσω από τους στόχους κατά 921 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα:

Η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά. (Το 2023 η υπέρβαση ήταν 1.581 εκατ. ευρώ και το 2024 ήταν 1.895 εκατ. ευρώ).

Περικόπτονται -επίσης για άλλη μια χρονιά- δαπάνες ύψους 3.524 εκατ. ευρώ, μια συνθήκη που αποτυπώνεται και στους στόχους του Πολυετούς Δημοσιονομικού Σχηματισμού 2026 – 2029 με προβλέψεις για περικοπές στη μισθοδοσία των εργαζομένων, τις κοινωνικές παροχές, την Παιδεία, την Υγεία, τον Πολιτισμό, τον αγροτικό τομέα.

Έτσι καταγράφεται το 2025 υπερπλεόνασμα, δηλαδή έσοδα πάνω από τον στόχο, ύψους περίπου 2,6 δισ. ευρώ. Στην πλάτη του κόσμου.

Αυτή είναι, και με τη ‘γλώσσα των αριθμών’ που έχουν πραγματική σημασία για τον ελληνικό λαό, η αλήθεια της κυβερνητικής πολιτικής. Περικοπές, υπερφορολόγηση, χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας, αγοραστική δύναμη για τους Έλληνες εργαζόμενους στον πάτο της Ευρώπης, χαμηλοί μισθοί, αυξημένες υγειονομικές δαπάνες, απλησίαστο το κρέας και βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης.

Η ανάγκη για μια προοδευτική κυβερνητική διέξοδο γίνεται όλο και πιο επιτακτική».

Economy
Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη

«Να μην διανοηθεί το Μαξίμου να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα αγροτικά μπλόκα, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το αλαλούμ στο Fir Αθηνών; Οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη; Θεατές είναι;
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Τσουκαλάς: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το αλαλούμ στο Fir Αθηνών; Οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη; Θεατές είναι;

«Τόσο αυτό το γεγονός όσο και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δείχνουν διαχειριστική ανεπάρκεια από πλευράς της κυβέρνησης», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την «τελευταία λέξη» επιδιώκει το μέγαρο Μαξίμου, στη σύγκρουση με τους αγρότες. Το «καψόνι», η επίδειξη πυγμής και οι προσπάθειες να «κοντύνει» επικοινωνιακά την αντιπροσωπεία τους, εν όψει του ραντεβού της Δευτέρας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνοντας κάθε συζήτηση συνεννόησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει τη στάση του απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και απαντά στις αιχμές του Χάρη Δούκα ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά
in Confidential 16.01.26

Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά

Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε 13η σύνταξη ή αντίστοιχο μισθό αλλά έχουμε την πρώτη Μπελαρά στα ελληνικά νερά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή και το ίδιο λέει η κυβέρνηση και στους αγρότες που διαμαρτύρονται...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο
Σφοδρά πυρά 16.01.26

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε, δε, τρεις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, μιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα
Πολιτική 15.01.26

Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά το σάλο που προκάλεσε, αναγνωρίζει πως έκανε «λάθος» και τονίζει πως η φρασεολογία που χρησιμοποίησε «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο και με μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις κινητοποιήσεις και τον αγώνα των οδηγών ταξί

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Σε άψογα... «γαλλικά» ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τον Κωνστανίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλλάσουν βαριές κουβέντες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα
Συνεδρίαση Κ.Ο. 15.01.26

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να την κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
