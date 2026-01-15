ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
Τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εν όψει και της επικείμενης συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία υπήρξε διαχρονικά υπέρ του ελληνοτουρκικού διαλόγου, της ειρηνικής επίλυσης των θεμάτων, αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου και με απόλυτο σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο διάλογος, όμως, για να είναι ουσιαστικός, προϋποθέτει σαφές πλαίσιο, ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία», επισημαίνει η Κουμουνδούρου.
Ακολούθως προσθέτει πως «υπό αυτό το πρίσμα, οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν περί ‘μόνιμης λύσης στο πρόβλημα του Αιγαίου’, με αναφορές σε υφαλοκρηπίδα και χωρικά ύδατα, ενόψει της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν, εγείρουν σοβαρές πολιτικές και θεσμικές ενστάσεις ως προς το πραγματικό περιεχόμενο και τα όρια του ελληνοτουρκικού διαλόγου».
Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «ο διάλογος Ελλάδας–Τουρκίας μπορεί να διεξάγεται μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και με σαφείς κόκκινες γραμμές. Η μόνη υφιστάμενη διαφορά είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, η οποία, εφόσον δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω διαλόγου, πρέπει να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την πάγια εθνική θέση. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη ότι, ενώ επικαλείται τον διάλογο, έχει στην πράξη παραπέμψει την προσφυγή στη Χάγη στις ελληνικές καλένδες, υπονομεύοντας τη μόνη θεσμικά κατοχυρωμένη οδό επίλυσης της διαφοράς».
«Ο Γεραπετρίτης να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή για το πλαίσιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν»
Τονίζει ότι «ο υπουργός Εξωτερικών οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης και να δεσμευθεί ρητά ότι δεν θα τεθεί κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων υπό διαπραγμάτευση».
Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφέρει πως «η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή απαιτούν διάλογο με κανόνες, διαφάνεια και καθαρές θέσεις – όχι ασάφειες και διπλωματία κλειστών θυρών».
