Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 14:55
Αίσιο τέλος στην Πολεοδομία - Κατέβηκε από την ταράτσα ο άνδρας που απειλούσε να πέσει
Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση
Πολιτική Γραμματεία 15 Ιανουαρίου 2026 | 15:37

Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας - Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

«Η σημερινή αναφορά του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χ. Φιντάν στην προοπτική ‘μόνιμης λύσης στο πρόβλημα του Αιγαίου, σε θέματα όπως υφαλοκρηπίδα και χωρικά ύδατα’ προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία, ιδίως επειδή αυτή συνδέθηκε με επικείμενη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «όπως είναι παγίως αποδεκτό και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το ζήτημα των χωρικών υδάτων αφορά στην εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο οποιαδήποτε διαπραγμάτευσης» και προσθέτει πως «η δε επέκτασή τους, σύμφωνα με την UNCLOS, συνιστά μονομερές δικαίωμα της χώρας, η άσκηση του οποίου δεν τελεί υπό οποιαδήποτε αίρεση ή άδεια ή συμφωνία με τρίτα κράτη».

«Η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι δεν θα αμφισβητηθεί η πάγια εθνική θέση»

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας – Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Οφείλει δε να γίνεται πάντοτε χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και χωρίς επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική και μόνο κατανάλωση», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Μάντζος, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση «να εγγυηθεί έμπρακτα ότι η ως άνω πάγια εθνική θέση δεν θα αμφισβητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαλόγου των δύο χωρών ή και σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο».

Business
METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Τράπεζες
Moody’s: Ισχυρή η επόμενη διετία για τις ελληνικές τράπεζες

Moody’s: Ισχυρή η επόμενη διετία για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
«Με καθοδήγηση» 15.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»

Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
ΠΑΣΟΚ 15.01.26

Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει

Σφοδρή επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, στην κυβέρνηση. «Η πολιτική της ΝΔ πιέζει οικονομικά τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει περιθωριοποιημένος», είπε

Σύνταξη
«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Τελετή υποδοχής 15.01.26

«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» - Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»

Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση – Κάλεσαν τον «λάθος πρώην γενικό γραμματέα» για κατάθεση
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέο φιάσκο στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Κάλεσαν τον «λάθος» πρώην γενικό γραμματέα για κατάθεση

Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις εργασίες της - Ο Τζανέτος Καραμίχας, πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ο πρώτος μάρτυρας και δεύτερος θα εξεταστεί ο πρώην γγ του ΥΠΑΑΤ, Χαράλαμπος Κασίμης

Σύνταξη
Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερες ημερομηνίες για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα 19/1

Σύνταξη
Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία
in Confidential 15.01.26

Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία

Οι απόντες τελικά διαμορφώνουν τις εξελίξεις όταν είναι μαζί τους παρούσα η κοινωνία που άρχισε να μην πατάει την μπανανόφλουδα της επικοινωνίας

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur. Τιμή μας που δεν τη ψηφίσαμε» δηλώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών», λέει.

Σύνταξη
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10
Δημοσκόπηση 14.01.26

Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10

Όλα και πιο φανερή γίνεται η φθορά της κυβέρνησης με τη δυσπιστία απέναντί της να είναι φανερή σε νέα δημοσκόπηση. «Σφήνα» στο πολιτικό σκηνικό ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα», ανατρέπει τα δεδομένα. Ισχυρή δυναμική και από το «κόμμα Καρυστιανού» αλλά και σοβαρές αμφιβολίες.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο
FIR Αθηνών 14.01.26

Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη 'αυτά παραλάβαμε' ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο 'άδειασμα' της 'επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων'», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!
«Το κρέας-ψάρι» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Συγκάλυψη» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες
Οικονομικές Ειδήσεις 15.01.26

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες

Η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύνταξη
«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο είναι αβέβαιο και παρά το ενδιαφέρον αγγλικών συλλόγων, η Τζένοα είναι το φαβορί για την απόκτησή του σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως
ΗΠΑ Vs Ιράν 15.01.26

Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως

Σε αντίθεση με το Ιράν, για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος αστυφύλακας να τις απειλήσει που οι αστυνομικοί τους σκοτώνουν περίπου 1200 πολίτες ετησίως

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Euroleague 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

To NBA βλέπει την πρόταση ως το καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών λιγκών και της βάσης των νεαρών παικτών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σύνταξη
Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Ενώνουν δυνάμεις 15.01.26

Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Το Μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη στη σύνταξη τοπικών σχεδίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση στελεχών και ενίσχυση του εθελοντισμού.

Σύνταξη
Κρήτη: Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ
Ελλάδα 15.01.26

«Χρειαζόμαστε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές» - Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ

Η αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου, έχει αυξήσει πάρα πολύ και τη ζήτηση υπηρεσιών για χημειοθεραπείες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, που δέχονται ασθενείς και εκτός Κρήτη

Σύνταξη
«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Θλίψη 15.01.26

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος λαουτιέρης, που με το παίξιμό του γέμιζε μια ολόκληρη ορχήστρα, αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Σύνταξη
Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου οι αυτοκινητιστές – Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη
Δεν κάνουν πίσω 15.01.26

Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)

Οι οδηγοί ταξί διαμηνύουν ότι δεν θα κάνουν πίσω στον «δίκαιο αγώνα» τους - Την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση – Ποιους αφορά
Ελλάδα 15.01.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποιους αφορά

Η διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, που είναι η πρώτη η οποία ολοκληρώθηκε για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων
Fizz 15.01.26

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια στενή, αγαπημένη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του», είχε δηλώσει η κόρη του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Σύνταξη
Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη χρονιά του με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League και ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αφήσει πίσω τους την κακή παρένθεση του αποκλεισμού από το Κύπελλο.

Σύνταξη
Σύνταξη
Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Σχολείο βαρβαρότητας 15.01.26

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

