Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση

«Η σημερινή αναφορά του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χ. Φιντάν στην προοπτική ‘μόνιμης λύσης στο πρόβλημα του Αιγαίου, σε θέματα όπως υφαλοκρηπίδα και χωρικά ύδατα’ προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία, ιδίως επειδή αυτή συνδέθηκε με επικείμενη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «όπως είναι παγίως αποδεκτό και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το ζήτημα των χωρικών υδάτων αφορά στην εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο οποιαδήποτε διαπραγμάτευσης» και προσθέτει πως «η δε επέκτασή τους, σύμφωνα με την UNCLOS, συνιστά μονομερές δικαίωμα της χώρας, η άσκηση του οποίου δεν τελεί υπό οποιαδήποτε αίρεση ή άδεια ή συμφωνία με τρίτα κράτη».

«Η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι δεν θα αμφισβητηθεί η πάγια εθνική θέση»

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας – Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Οφείλει δε να γίνεται πάντοτε χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και χωρίς επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική και μόνο κατανάλωση», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Μάντζος, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση «να εγγυηθεί έμπρακτα ότι η ως άνω πάγια εθνική θέση δεν θα αμφισβητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαλόγου των δύο χωρών ή και σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο».