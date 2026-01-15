newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 15 Ιανουαρίου 2026 | 21:39

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεπέρασε κάθε όριο χυδαιότητας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τον άγριο καυγά του υπουργού με την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου γισ τον κ. Κυρανάκη, «απευθυνόμενος στην Πέτη Πέρκα, είπε: ‘Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας’».

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει λόγο για «σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια», ενώ προσθέτει χαρακτηριστικά: «Να τον χαίρεται ο κ. Μητσοτάκης»«.

YouTube thumbnail

Ο καυγάς Κυρανάκη  – Πέρκα στη Βουλή

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στο τέλος της συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπερέβη τα όρια και με ένα σεξιστικό σχόλιο ξεκίνησε καυγά με την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, η οποία ανταπέδωσε αποκαλώντας τον «φασίστα».

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της καταληκτικής τοποθέτησης του υπουργού, κατά τη συζήτηση της αναθεωρημένης σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train, η κυρία Πέρκα παρενέβαινε εκτός μικροφώνου από τα έδρανα, με τον κ. Κυρανάκη να λέει: «Για το Θεό, ηρεμήστε, μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας. Είναι κοινοβούλιο εδώ πέρα, να μην τσιρίζετε».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
HSBC: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προς το παρόν… «μόνο στην Αμερική»

HSBC: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προς το παρόν… «μόνο στην Αμερική»

Wall Street: Άνοδος με πρωταγωνιστές τράπεζες και TSMC

Wall Street: Άνοδος με πρωταγωνιστές τράπεζες και TSMC

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα
Πολιτική 15.01.26

Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά το σάλο που προκάλεσε, αναγνωρίζει πως έκανε «λάθος» και τονίζει πως η φρασεολογία που χρησιμοποίησε «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο και με μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις κινητοποιήσεις και τον αγώνα των οδηγών ταξί

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Σε άψογα... «γαλλικά» ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τον Κωνστανίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλλάσουν βαριές κουβέντες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα
Συνεδρίαση Κ.Ο. 15.01.26

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να την κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ τονίζει πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Σύνταξη
Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Δείτε live 15.01.26

Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αναμένεται να τεθούν ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κοινοβουλευτικά θέματα, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση
Αιγαίο 15.01.26

Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας - Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
«Με καθοδήγηση» 15.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»

Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
ΠΑΣΟΚ 15.01.26

Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει

Σφοδρή επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, στην κυβέρνηση. «Η πολιτική της ΝΔ πιέζει οικονομικά τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει περιθωριοποιημένος», είπε

Σύνταξη
«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Τελετή υποδοχής 15.01.26

«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» - Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»

Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
Συγγνώμη; 15.01.26

Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα
Πολιτική 15.01.26

Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά το σάλο που προκάλεσε, αναγνωρίζει πως έκανε «λάθος» και τονίζει πως η φρασεολογία που χρησιμοποίησε «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».

Σύνταξη
Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»

Σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, στην τρυφερή ηλικία των δύο ετών, υπεβλήθη ο Μικέλ Αρτέτα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ισπανική τηλεόραση.

Σύνταξη
Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI
Ελλάδα 15.01.26

Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI

Η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου κλείνει έναν μακρύ και φορτισμένο δικαστικό κύκλο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό η ανθρωπιστική δράση μπορεί να ποινικοποιηθεί - Την υπόθεση παρακολούθησαν στενά ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνή μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ανίκητη η Εθνική, έγραψε ιστορία και «άνοιξε» τον δρόμο για τα ημιτελικά! (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 15.01.26

Η Εθνική πόλο πήρε και το ντέρμπι με την Κροατία κι άνοιξε τον δρόμο για τους «4»! (11-10)

Αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, η Εθνική πόλο νίκησε για πρώτη φορά τους Κροάτες σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βάζει... πλώρη για την 4άδα της διοργάνωσης του Βελιγραδίου!

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες
Στρατιωτικός Νόμος 15.01.26

Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες

Ο Τραμπ απείλησε ευθέως με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης, ώστε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και να καταστείλει τις διαμαρτυρίες για την ICE. Οι επικριτές του τον κατηγορούν πως έστησε «στρατηγική της έντασης»

Σύνταξη
Αγρότες: «Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου
Το βίντεο 15.01.26

«Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου

Η μάλλον καθόλου τυχαία διαρροή με τις απαράδεκτες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού από τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του και… οι «έμπειροι μηχανισμοί να στήνουν παγίδες» που καταγγέλλουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος

«Κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ' όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων», δήλωσε ο Σέρτζιο Ματαρέλα για τις εξελίξεις στο Ιράν

Σύνταξη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Δύο αιώνες 15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Κόσμος 15.01.26

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας
Στήθηκε υδάτινη αψίδα 15.01.26

Η εντυπωσιακή άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Πλοία του Στόλου, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων φρεγατών, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω, αποδίδοντας τιμές με τους συριγμούς τους, σε μια συμβολική κίνηση συνάντησης της ναυτικής παράδοσης με το μέλλον.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 15.01.26

LIVE: Κόμο – Μίλαν

LIVE: Κόμο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Μίλαν για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν περιγράφονται συνήθως ως οικονομικές, πολιτικές ή ιδεολογικές. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μια βαθύτερη οικολογική κρίση διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης
Κολύμβηση 15.01.26

Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης

Γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε ότι ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση θα δικαστεί για τον φερόμενο βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών τότε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης
War on drugs 2.0 15.01.26

Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης

Μετά την Βενεζουέλα οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το Μεξικό, ώστε να εμποδίσουν τις «εξαγωγές» φαιντανύλης και ταυτόχρονα να επιβάλουν το θέλημά τους σε ακόμα μια χώρα της Λατινικής Αμερικής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις
Ελλάδα 15.01.26

Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
