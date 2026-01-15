ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεπέρασε κάθε όριο χυδαιότητας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τον άγριο καυγά του υπουργού με την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, στην Ολομέλεια της Βουλής.
Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου γισ τον κ. Κυρανάκη, «απευθυνόμενος στην Πέτη Πέρκα, είπε: ‘Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας’».
«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει λόγο για «σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια», ενώ προσθέτει χαρακτηριστικά: «Να τον χαίρεται ο κ. Μητσοτάκης»«.
Ο καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή
Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στο τέλος της συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπερέβη τα όρια και με ένα σεξιστικό σχόλιο ξεκίνησε καυγά με την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, η οποία ανταπέδωσε αποκαλώντας τον «φασίστα».
Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της καταληκτικής τοποθέτησης του υπουργού, κατά τη συζήτηση της αναθεωρημένης σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train, η κυρία Πέρκα παρενέβαινε εκτός μικροφώνου από τα έδρανα, με τον κ. Κυρανάκη να λέει: «Για το Θεό, ηρεμήστε, μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας. Είναι κοινοβούλιο εδώ πέρα, να μην τσιρίζετε».
