Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ
Πολιτική Γραμματεία 16 Ιανουαρίου 2026 | 21:49

Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, Μάκης Αμπατιέλος. Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του κόμματος.

Τη θλίψη του για την απώλεια του Μάκη (Γεράσιμου) Αμπατιέλου, που πέθανε σήμερα έπειτα από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, εκφράζει με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Ο Μάκης Αμπατιέλος ήταν παιδί εργατικής οικογένειας, δοσμένης στους επαναστατικούς σκοπούς του ΚΚΕ και τους αγώνες του λαού μας, αντιμετωπίζοντας τις διώξεις του αστικού κράτους», επισημαίνει το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής και προσθέτει: «Ο Μάκης συμμετείχε ενεργά στο κίνημα από νεαρή ηλικία μέσα από τις γραμμές της θρυλικής ΜΟΔΝΕ, ενώ στη συνέχεια υπήρξε στέλεχος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ σε Οργανώσεις Μαθητών, Σπουδαστών και του Δήμου Πειραιά».

Σημειώνει, επίσης, ότι «τα τελευταία χρόνια, ως οπαδός του Κόμματος και παρά τα προβλήματα υγείας, συνέβαλε στις προσπάθειες της Κομματικής Οργάνωσης και των φορέων του λαϊκού κινήματος στον Πειραιά».

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης [βίντεο]
Θύελλα αντιδράσεων 16.01.26

Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης

«“Μιζέρια” είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να πηγαίνεις στο Νοσοκομείο Χανίων και να σε βάζουν σε ένα κοντέινερ» - Οργή πολιτών μετά από νέα επιχείρηση εξωραϊσμού εκ μέρους του Yπουργού Υγείας

Σύνταξη
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
ΠΑΣΟΚ 16.01.26

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών

«Αποτελεί ένα όνειδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπάθησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στήσει το δικό της πελατειακό δίκτυο», είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη

«Να μην διανοηθεί το Μαξίμου να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα αγροτικά μπλόκα, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το αλαλούμ στο Fir Αθηνών; Οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη; Θεατές είναι;
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Τσουκαλάς: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το αλαλούμ στο Fir Αθηνών; Οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη; Θεατές είναι;

«Τόσο αυτό το γεγονός όσο και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δείχνουν διαχειριστική ανεπάρκεια από πλευράς της κυβέρνησης», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την «τελευταία λέξη» επιδιώκει το μέγαρο Μαξίμου, στη σύγκρουση με τους αγρότες. Το «καψόνι», η επίδειξη πυγμής και οι προσπάθειες να «κοντύνει» επικοινωνιακά την αντιπροσωπεία τους, εν όψει του ραντεβού της Δευτέρας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025
Πυρά 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά».

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνοντας κάθε συζήτηση συνεννόησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει τη στάση του απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και απαντά στις αιχμές του Χάρη Δούκα ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά
in Confidential 16.01.26

Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά

Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε 13η σύνταξη ή αντίστοιχο μισθό αλλά έχουμε την πρώτη Μπελαρά στα ελληνικά νερά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή και το ίδιο λέει η κυβέρνηση και στους αγρότες που διαμαρτύρονται...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο
Σφοδρά πυρά 16.01.26

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε, δε, τρεις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, μιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»
Μπάσκετ 16.01.26

Οι Μπακς για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει - Ποια ονόματα «παίζουν»

Τζα Μοράντ και Ζακ Λαβίν είναι μερικά από τα ονόματα που «ακούγονται» για τους Μπακς προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Προειδοποίηση 16.01.26

FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

«Το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων», επισήμανε ο Παναγιώτης Ψαρρός. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του προηγούμενου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
FAA 16.01.26

Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

Με την επίκληση πιθανών στρατιωτικών ενεργειών, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα
Βία και νοθεία 16.01.26

Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα

Ο Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φιλοδοξεί σε μια αποφασιστική νίκη στις εκλογές της Πέμπτης, προκειμένου να παρατείνει την 40ετή διακυβέρνησή του

Σύνταξη
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ
Αμερικάνοι εναντίον Τραμπ 16.01.26

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ

Προσπαθώντας να ρίξουν τους τόνους, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να αγοράσει ή να καταλάβει την Γροιλανδία

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Πρώτα στοιχεία 16.01.26

Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Νέες αποκαλύψεις 16.01.26

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Εγγυήσεις ασφαλείας 16.01.26

Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συναντηθούν το Σάββατο στο Μαϊάμι με στόχο την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύνταξη
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Νορβηγία 16.01.26

Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!
Music Stage 16.01.26

Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!

Η «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες καθώς και με lyric video στο YouTube, ενώ σύντομα θα οπτικοποιηθεί μέσα από ένα συναρπαστικό music video

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά
From the River to the Sea 16.01.26

Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά

Η βιτρίνα του καταστήματος στο 11ο διαμέρισμα στο Παρίσι, που είναι πρωτοπόρο σε θέματα φεμινισμού και LGBT+, είχε ήδη γίνει στόχος επιθέσεων το περασμένο καλοκαίρι

Σύνταξη
