Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, Μάκης Αμπατιέλος. Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του κόμματος.
Τη θλίψη του για την απώλεια του Μάκη (Γεράσιμου) Αμπατιέλου, που πέθανε σήμερα έπειτα από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, εκφράζει με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.
«Ο Μάκης Αμπατιέλος ήταν παιδί εργατικής οικογένειας, δοσμένης στους επαναστατικούς σκοπούς του ΚΚΕ και τους αγώνες του λαού μας, αντιμετωπίζοντας τις διώξεις του αστικού κράτους», επισημαίνει το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής και προσθέτει: «Ο Μάκης συμμετείχε ενεργά στο κίνημα από νεαρή ηλικία μέσα από τις γραμμές της θρυλικής ΜΟΔΝΕ, ενώ στη συνέχεια υπήρξε στέλεχος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ σε Οργανώσεις Μαθητών, Σπουδαστών και του Δήμου Πειραιά».
Σημειώνει, επίσης, ότι «τα τελευταία χρόνια, ως οπαδός του Κόμματος και παρά τα προβλήματα υγείας, συνέβαλε στις προσπάθειες της Κομματικής Οργάνωσης και των φορέων του λαϊκού κινήματος στον Πειραιά».
