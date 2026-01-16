Την τελευταία της πνοή από πολυοργανική ανεπάρκεια άφησε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μια 13χρονη μαθήτρια από τη Χαλκίδα, η οποία έπασχε από σπάνιο σύνδρομο.

Το 13χρονο κορίτσι αντιμετώπιζε εκτός των άλλων και σοβαρά μεταβολικά νοσήματα

Η 13χρονη νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο «Αγία Σοφία» και τα αίτια του θανάτου της έγιναν γνωστά το απόγευμα της Πέμπτης (15/1), τα οποία επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως αναφέρει το evima.gr, η άτυχη μαθήτρια νοσηλευόταν αρχικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Αγία Σοφία», όπου είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού οιδήματος.

Συγκινεί το συλλυπητήριο μήνυμα από το σχολείο της

Το κορίτσι αντιμετώπιζε εκτός των άλλων και σοβαρά μεταβολικά νοσήματα. Ο θάνατός της έχει σκορπίσει ανείπωτη θλίψη σε όλη την κοινωνία της Χαλκίδας και ιδιαίτερα στη σχολική κοινότητα του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας όπου φοιτούσε.

Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια της μικρής Κάτιας, περιγράφοντάς την ως ένα παιδί που σκόρπιζε αγάπη σε όσους τη γνώριζαν. Τονίζει, επίσης, πως στάθηκε τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την φρόντιζε και την στήριζε με αφοσίωση σε κάθε δύσκολη στιγμή.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μια φωτεινή ψυχή και γενναία μαχήτρια» αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα της σχολικής κοινότητας. «Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».