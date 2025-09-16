Σήψη: Η θνησιμότητα φτάνει μέχρι 50% και στις ΜΕΘ αυξάνεται στο 60%

Περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι παθαίνουν σήψη κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο και τα μισά από τα περιστατικά αυτά, αφορούν παιδιά και νεογνά.

Από τα 50 εκατ. περιστατικά, πάνω από 11 εκατ. καταλήγουν, οδηγώντας στην καταγραφή ενός θανάτου από σήψη κάθε 2,8 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για την πρώτη αιτία θανάτου από λοίμωξη, ξεπερνώντας συνολικά τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου και τον HIV/AIDS.

Η σήψη είναι μία ακραία μορφή λοίμωξης που προκαλεί πολυοργανική ανεπάρκεια, η οποία εάν δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, οδηγεί στο θάνατο. Κατά τη λοίμωξη, τα μικρόβια τροποποιούν την απάντηση του ανοσιακού μηχανισμού του ασθενή με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά αυτή η απάντηση να στρέφεται εναντίον του οργανισμού του.

Καθώς η σήψη αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και στη χώρα μας, η πρώτη μελέτη εξατομικευμένης θεραπείας διεθνώς, έχει ξεκινήσει από την Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης, σε 12 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στην Ελλάδα μετά από έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας και από του ΕΟΦ.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας μπορούν να σώσουν χιλιάδες ζωές

Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μελέτης της Σήψης και πρόεδρος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού οργανισμού European Sepsis Alliance Ευάγγελος Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης με αφορμή την Παγκόσιμα Ημέρα Σήψης που τιμάται κάθε χρόνο στις 13 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Global Sepsis Alliance με στόχο την ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιατρικής.

Ο κ. Γιαμαρέλλος – Μπουρμπούλης επεσήμανε ότι «Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία που κοστίζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι υπαρκτό και σοβαρό· η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας μπορούν να σώσουν χιλιάδες ζωές. Το μήνυμά μας είναι σαφές: η σήψη μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί, και το ΕΙΜΣ θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά, σε συνεργασία με την Πολιτεία και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ώστε να μειωθεί δραστικά η θνησιμότητα».

Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι από τα περίπου 120.000 περιστατικά ετησίως, η θνησιμότητα φτάνει σε πολλές περιπτώσεις έως το 50-60%, καθιστώντας το πρόβλημα υπαρκτό και σοβαρό. Το ποσοστό των ασθενών με σήψη που πεθαίνουν στη χώρα μας κυμαίνεται περίπου στο 35-50%, με κάποιες βαριές περιπτώσεις και σε μονάδες εντατικής θεραπείας να φτάνουν μέχρι 60% ενώ ο επιπολασμός των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η υψηλή χρήση αντιβιοτικών, ειδικά πολυανθεκτικών στελεχών, επιδεινώνουν τα αποτελέσματα.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης Σήψης κάλεσε την Πολιτεία, τους φορείς υγείας, τους επαγγελματίες και το κοινό να συνεργαστούν για την ενημέρωση του πληθυσμού για τα σημάδια και τα συμπτώματα της σήψης (πυρετός, δύσπνοια, ταχυκαρδία, σύγχυση και πτώση πίεσης), ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης στα νοσοκομεία, επένδυση στην έρευνα και στις κλινικές πρακτικές που μειώνουν τη θνησιμότητα.