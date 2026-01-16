Ένας από τους πιο «δραστήριους» τσαντάκηδες στο Ηράκλειο Κρήτης, γνώριμος των διωκτικών Αρχών του νησιού, έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας έπειτα από αρκετό χρονικό διάστημα που δεν φαινόταν ενεργός.

Ο 46χρονος Ηρακλειώτης που κατηγορείται για αρπαγή τσάντας είχε χαρακτηριστικό παρατσούκλι, αναφέρει το patris.gr, και μακρά πορεία σε αντίστοιχες κλοπές κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια πηγή, αν και για αρκετό καιρό είχε βάλει φρένο στη δράση του, αποδείχτηκε ότι δεν την είχε εγκαταλείψει οριστικά. Το τελευταίο χτύπημα, για το οποίο συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του, σημειώθηκε πριν από αρκετές ημέρες στην περιοχή των Πατελών, με θύμα μια 62χρονη γυναίκα.

Ηράκλειο: Τα τρία συμβάντα πριν από τη σύλληψη

Ο 46χρονος, κινούμενος σε δρόμους του Ηρακλείου με δίκυκλη μοτοσικλέτα, φέρεται να κατάφερε να προσεγγίσει την 62χρονη και να της επιτεθεί, αποσπώντας την τσάντα της που περιείχε προσωπικά αντικείμενα και χρηματικό ποσό.

Άγνωστο παραμένει πώς κατάφερε να αρπάξει ακόμα δύο τσάντες με ψώνια από εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες αλλά και τον γνώριμο τρόπο δράσης του, τον ταυτοποίησαν και τον εντόπισαν. Αφού του πέρασαν χειροπέδες, τον προσήγαγαν στα γραφεία της Ασφάλειας, όπου και φέρεται να παραδέχθηκε ότι άρπαξε την τσάντα από τη γυναίκα.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, ο 46χρονος τσαντάκιας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.