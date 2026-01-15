Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες

Η ΑΕΚ μπορεί να ολοκλήρωσε το 2025 πρώτη στη βαθμολογία της Handball Premier και με πρόκριση επί του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου, αλλά το νέο έτος δεν μπήκε καθόλου καλά για το τμήμα των ανδρών. Αυτό γιατί παρατηρείται κύμα αποχωρήσεων από την ομάδα, με τις φήμες για οικονομικά προβλήματα και απλήρωτους παίκτες να παίρνουν και να δίνουν.

Την αρχή έκανε ο μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας, Ρούι Σίλβα, που άνοιξε την πόρτα της εξόδου πριν από λίγες μέρες. Μία είδηση που ανακοίνωσε η ίδια η Ένωση, γιατί τις υπόλοιπες που θα μάθετε, δεν τις γνωστοποίησε ποτέ. Τουλάχιστον τρεις παίκτες λοιπόν, έχουν ήδη αποχωρήσει από την ΑΕΚ και θα συνεχίσουν την καριέρα τους σε άλλες ομάδες.

Ο τερματοφύλακας, Γιαν Ζεντί, πήγε στον Δούκα, με τον οποίο έπαιξε μάλιστα και φιλικό, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η αποχώρησή του από την ομάδα. Ο ίδιος έκανε γνωστό το γεγονός με ανάρτησή του στα social media, όπως και ο έτερος τερματοφύλακας του Δικεφάλου, Νταν Τέπερ, που επίσης αποτελεί παρελθόν.

Στην ΑΕΚ δεν θα συνεχίσει όπως φαίνεται και ο Βίκτωρ Βλαστός που ετοιμάζει βαλίτσες για Δανία. Αυτές οι τρεις αποχωρήσεις είναι δεδομένες, ωστόσο υπάρχουν ή θα υπάρξουν και άλλες σύντομα. Την ίδια ώρα η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντένις Μπάρος που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Κάτι σαν… αντιπερισπασμό.

Μάλιστα ζήτησε και αναβολή (είχε δικαίωμα να το κάνει) για τα επόμενα δύο ματς με Ζαφειράκη Νάουσας και Κιλκίς καθώς το νέο της μεταγραφικό απόκτημα συμμετέχει με την Εθνική Βραζιλίας στο Παναμερικανικό Κύπελλο. Ο πραγματικός λόγος βέβαια είναι ότι έρχονται σαρωτικές αλλαγές και στην ΑΕΚ θέλουν χρόνο για να ανασυγκροτηθούν.

Λέγεται πως με την επανέναρξη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα υπάρχει Έλληνας προπονητής και το ρόστερ θα είναι πολύ διαφορετικό. Με πολύ μικρότερο μπάτζετ από αυτό που είχε συνήθως το τμήμα εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που είναι λογικό πως θα επηρεάσει και τους στόχους της ΑΕΚ.

Θυμίζουμε πως η Ένωση δεν παίζει φέτος στην Ευρώπη καθώς τιμωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με διετή αποκλεισμό (ο δεύτερος χρόνος με αναστολή) για την άρνησή της να αγωνιστεί στον δεύτερο τελικό του EHF European Cup με την Αλκαλόιντ πέρσι. Μία απόφαση που, όπως φαίνεται, πληρώνει και θα πληρώνει για πολύ καιρό ακόμη.

Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά πάντως στο τμήμα ανδρών, εκείνο των γυναικών βιώνει τις καλύτερες μέρες της ιστορίας του αφού η ομάδα πάει για νταμπλ έχοντας μόνο νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.