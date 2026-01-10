Ανετράπη στην Εσθονία το λεωφορείο της Εθνικής χάντμπολ της Κύπρου

Το λεωφορείο με την κυπριακή αποστολή πήγαινε από το Ταλίν στην Πόλβα για τον αγώνα με την Εσθονία, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο πιθανότατα λόγω ολισθηρότητας και το όχημα βγήκε από το δρόμο και ανετράπη.

Δύο μέλη της αποστολής διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτό έγινε άμεσα με ασθενοφόρο. Στη συνέχεια και μετά από δύο ώρες αναμονής της αποστολής, ήρθε άλλο λεωφορείο, τους μετέφερε στο ξενοδοχείο και εκεί κρίθηκε αναγκαίο να διακομίστηκαν στο νοσοκομείο άλλα οκτώ άτομα για προληπτικούς λόγους.

Η ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης ενημερώνει ότι σήμερα τα ξημερώματα Σαββάτου (10/1), το λεωφορείο που μετέφερε την Εθνική Κύπρου Ανδρών από το Ταλίν στην Πόλβα για τον αγώνα με την Εσθονία, ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα και ανετράπη.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο, δύο μέλη της αποστολής κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Όλα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Κύπρου είναι καλά.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εντός και εκτός Κύπρου, για την γρήγορη και ασφαλή επιστροφή των διεθνών και της αποστολής της Εθνικής Ομάδας στην Κύπρο.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης σημειώνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας και συνιστά ψυχραιμία. Όταν υπάρξουν νεότερες πληροφορίες, θα ακολουθήσει ενημέρωση.