Στο 200% φτάνει η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη.

Η αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου, αλλά και του προσδόκιμου ζωής, έχει αυξήσει πάρα πολύ και τη ζήτηση υπηρεσιών για χημειοθεραπείες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, που δέχονται ασθενείς και εκτός Κρήτη.

«Προσπαθούμε να εξυπηρετούμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας», είπε ο ογκολόγος-διευθυντής ΕΣΥ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Λάμπρος Βαμβακάς, μιλώντας στο patris.gr.

Ανέφερε ότι η αναμονή για έναρξη της χημειοθεραπείας είναι περίπου 1 εβδομάδα-10 ημέρες και σημείωσε ότι καθημερινά υποβάλλονται σε θεραπείες 60-65 ασθενείς, από όλη την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.

Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 67.000 νέα κρούσματα καρκίνου

«Δύο ημέρες την εβδομάδα έχουμε την δυνατότητα να λειτουργούμε τη Μονάδα μέχρι τις 8 το βράδυ, τις υπόλοιπες μέχρι το μεσημέρι».

Ο κ. Βαμβακάς υπογράμμισε ότι αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν γιατί «και ο χώρος δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα συχνά οι ασθενείς να περιμένουν στον διάδρομο και το Τμήμα χρειάζεται περισσότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό».

Ο ογκολόγος ανέφερε ότι για κάθε θεραπεία, οι ασθενείς πρέπει να μείνουν περίπου 3-6 ώρες μέσα στο νοσοκομείο, μέχρι να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους και τον έλεγχο που απαιτείται.

«Έχουμε ασθενείς νέους, ακόμη και 30άρηδες, αλλά και πολύ μεγαλύτερους· πρόσφατα είδα ασθενή μου, που έχει φθάσει στην ηλικία των 89 ετών», είπε ο γιατρός, υπογραμμίζοντας ότι οι πιο συχνοί καρκίνοι είναι του πνεύμονα, του μαστού, του παχέος εντέρου, του παγκρέατος, των χοληφόρων.

Ο γιατρός υπενθύμισε ότι ο καρκίνος οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες σε ποσοστό 10%-15%, κυρίως όμως στον τρόπο της ζωής μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, στη χώρα μας σχεδόν το ένα τέταρτο των θανάτων οφείλεται στον καρκίνο.

Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 67.000 νέα κρούσματα καρκίνου και καταγράφονται 32.000 θάνατοι από τη νόσο. Ακόμα και σήμερα, ο καρκίνος αποτελεί για την Ελλάδα τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Αποτελεί, όμως, την πρώτη αιτία θανάτου για την ηλικιακή ομάδα από 65 μέχρι 74 ετών.

Πώς μπορεί να προληφθεί το 45%-50% των καρκίνων

Έχει υπολογιστεί ότι το 45-50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί με μέτρα υγιεινής διατροφής και διαβίωσης, όπως η αποφυγή/διακοπή του καπνίσματος, του αλκοόλ και της ζάχαρης, η υιοθέτηση μεσογειακού τύπου διατροφής σε συνδυασμό με τη σωματική άσκηση και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς και ο εμβολιασμός έναντι ιών (ηπατίτιδας B, των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV, κ.λπ.)

Σε μια πρόσφατη ερευνητική καταγραφή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, ανεδείχθη ότι στη χώρα μας μόνο το 11% των διαγνώσεων καρκίνου έγιναν κατά τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου, ποσοστό απαράδεκτα χαμηλό για ευρωπαϊκή χώρα.

Διάγνωση κατά τον έλεγχο για άλλο πρόβλημα – Πάσχουμε στην πρόληψη

Αντίθετα, το 50% των καρκίνων διαγνώστηκαν κατά τον έλεγχο για άλλο πρόβλημα υγείας του πάσχοντος και παρατηρήθηκε μια καθυστέρηση στη διάγνωση πάνω από 2 μήνες, από την πρώτη επίσκεψη του ατόμου στον γιατρό.

Υπολογίζεται ότι μόνο το 25-30% των Ελληνίδων, που θα έπρεπε να κάνουν Τεστ Παπανικολάου, υποβάλλονται σε έλεγχο και μάλιστα μόλις μία φορά κάθε 2-3 έτη, ενώ μόλις το 40% των γυναικών, που πρέπει να υποβάλλονται σε μαστογραφία, ελέγχεται μαστογραφικά.

Δυστυχώς, παρά τη διαρκή ενημέρωση και τις προσπάθειες που γίνονται σε όλη την Ευρώπη για την καθιέρωση πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου για τις συχνότερες μορφές καρκίνου (μαστού, πνεύμονα, παχέος εντέρου, προστάτη, τραχήλου μήτρας, κ.λπ.), που οδηγούν σε μείωση μέχρι και 70% της θνησιμότητας (από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας) και μέχρι 35% (από καρκίνο του μαστού), η συμμόρφωση του γενικού πληθυσμού παραμένει χαμηλή και οι γεωγραφικές ανισότητες μεγάλες, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το 80% των όγκων διαγιγνώσκεται στους άνω των 55

Ο καρκίνος είναι αποδεδειγμένα νόσος της τρίτης ηλικίας και κατά συνέπεια η επίπτωσή του θα αυξηθεί λόγω της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού. Αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στο ηλικιακό φάσμα μεταξύ 65 και 74 ετών και τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα 75 χρόνια.

Το 52% όλων των καρκίνων στις γυναίκες και το 59% στους άνδρες αφορούν σε ηλικίες άνω των 65 ετών, ενώ το 80% των καρκίνων διαγιγνώσκεται σε άτομα άνω των 55 ετών.