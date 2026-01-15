Ευλογιά προβάτων: Καμπανάκι κινδύνου για τη διακίνηση ζωοτροφών από την Κρήτη

Την έντονη αντίθεσή της στις επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διακίνηση ζωοτροφών, λόγω των έκτακτων μέτρων για την ευλογιά προβάτων, εκφράζει η Περιφέρεια Κρήτης, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για το ενδεχόμενο εισαγωγής της νόσου στο νησί, που θα πλήξει ανεπανόρθωτα την κτηνοτροφία.

Όπως επισημαίνεται, οι νέες οδηγίες δεν παρέχουν ουσιαστικές εγγυήσεις βιοασφάλειας και δεν διασφαλίζουν την αποτροπή εισαγωγής της ζωονόσου στο νησί.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, το προγενέστερο καθεστώς προέβλεπε μια ελεγχόμενη διαδικασία με:

Υποβολή αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ/ΤΑΑΕ).

Δέσμευση των ζωοτροφών και έκδοση ειδικής άδειας διακίνησης.

Διενέργεια ελέγχων και πρόβλεψη καραντίνας των πρώτων υλών.

Αντιθέτως, οι νέες οδηγίες βασίζονται αποκλειστικά στην «καλή πρόθεση» παραγωγών και μεταφορέων. Οι προϋποθέσεις που τίθενται, όπως η επιλογή διαδρομών μακριά από εκτροφές και η απουσία στάσεων, θεωρούνται πρακτικά αδύνατο να ελεγχθούν διοικητικά.

«Δεν υφίσταται λειτουργικός μηχανισμός που να πιστοποιεί ότι κατά μήκος των πραγματικών διαδρομών μεταφοράς δεν υπάρχουν εκτροφές αιγοπροβάτων. Οι οδηγίες βασίζονται σε δηλωτικές προθέσεις και όχι σε αντικειμενικά ελέγξιμες διαδικασίες, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κενό βιοσφάλειας», τονίζει ο Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

Κίνδυνος από την ευλογιά προβάτων για την κτηνοτροφία της Κρήτης

Η Περιφέρεια υπογραμμίζει ότι η νησιωτικότητα και οι αυστηροί έλεγχοι στα λιμάνια αποτελούν τη βασική «ασπίδα» προστασίας της Κρήτης. Η απελευθέρωση της διακίνησης ζωοτροφών χωρίς αυστηρό πλαίσιο αναιρεί την προληπτική θωράκιση του νησιού, με τον κίνδυνο εισαγωγής της νόσου να απειλεί με καταστροφή τον τοπικό κτηνοτροφικό κλάδο.

Με επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον γενικό Γραμματέα Σπύρο Πρωτοψάλτη, η Περιφέρεια Κρήτης, επισημαίνει ότι οι οδηγίες αυτές «δεν παρέχουν καμία ουσιαστική εγγύηση βιοασφάλειας και δε διασφαλίζουν επαρκώς την αποτροπή εισαγωγής της νόσου στο νησί».

Όπως αναφέρεται «οι οδηγίες βασίζονται σε δηλωτικές προθέσεις (στην καλή πρόθεση των παραγωγών/μεταφορέων) και όχι σε αντικειμενικά ελέγξιμες 2 διαδικασίες, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κενό βιοασφάλειας με αποτέλεσμα οι ζωοτροφές να διακινούνται ανεξέλεγκτα εντός της Επικράτειας. Το κενό αυτό είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο για την Κρήτη, όπου οι συνέπειες ενδεχόμενης εισαγωγής της νόσου θα ήταν καταστροφικές για τον κλάδο».

Η Περιφέρεια ζητά σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση για τα εξής:

Με ποια συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα διασφαλίζεται ότι η διακίνηση ζωοτροφών δεν θα αποτελέσει οδό εισαγωγής της ευλογιάς στην Κρήτη;

Άμεση επανεξέταση των οδηγιών, καθώς κρίνονται ανεπαρκείς για την προστασία του νησιού.

Πηγή: OT