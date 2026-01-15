Η Σόφι Τέρνερ μεταμορφώνεται σε Λάρα Κροφτ – Δείτε την πρώτη εικόνα
Η Σόφι Τέρνερ είναι η τελευταία γνωστή ηθοποιός που ανέλαβε τον ρόλο της Λάρα Κροφτ, την οποία στο παρελθόν είχε ενσαρκώσει η Αντζελίνα Τζολί και η Αλίσια Βικάντερ.
- «Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα
- Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ
- Κρέας τριχωτού ρινόκερου βρέθηκε στο στομάχι προϊστορικού λύκου – Το DNA ήταν άθικτο
- Συμφωνία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ με το υλικό της Wikipedia
Το Prime Video παρουσίασε ένα πρώτο sneak peek της επερχόμενης live-action σειράς «Tomb Raider», με πρωταγωνίστρια τη Σόφι Τέρνερ στο ρόλο της εμβληματικής ηρωίδας Λάρα Κροφτ.
Η σειρά, η οποία βρίσκεται στα σκαριά, είναι μια διασκευή της κλασικής σειράς βιντεοπαιχνιδιών και αρχικά έλαβε το πράσινο φως από το Prime Video τον Μάιο του 2024. Η συμμετοχή της Τέρνερ ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.
Η Τέρνερ είναι η τελευταία γνωστή ηθοποιός που ανέλαβε τον ρόλο της Κροφτ, την οποία στο παρελθόν είχε ενσαρκώσει η Αντζελίνα Τζολί και η Αλίσια Βικάντερ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Από το 1996 στο 2026
Εκτός από την Σόφι Τέρνερ, στο καστ συμμετέχουν οι Μάρτιν Μπομπ-Σέμπλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέισον Άιζακς, Τζακ Μπάνον, Τζον Χέφερναν, Μπιλ Πάτερσον, Πάτερσον Τζόζεφ, Σάσα Λους, Ζυλιέτ Μοταμέντ, Σίλια Ίμρι και Όγκαστ Βίτγκενσταϊν. Η Αγγλίδα ηθοποιός Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ είναι η δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός. Ο Τσαντ Χοτζ είναι εκτελεστικός παραγωγός και showrunner μαζί με την Γουόλερ-Μπριτζ.
Ο Τζόναθαν βαν Τούλεκεν θα είναι σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός.
Το πρώτο βιντεοπαιχνίδι «Tomb Raider» κυκλοφόρησε το 1996. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι, «Shadow of the Tomb Raider», κυκλοφόρησε το 2018 και πολλά από τα αρχικά κλασικά παιχνίδια έχουν ανανεωθεί με την πάροδο του χρόνου. Δύο νέα παιχνίδια, το «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» και το «Tomb Raider: Catalyst», έχουν προγραμματιστεί για το 2026 και το 2027, αντίστοιχα.
*Με πληροφορίες από: Variety
- Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός 3-0: Ήττα στην Τουρκία αλλά εξακολουθούν να ελπίζουν οι «ερυθρόλευκες»
- Από τη Βενεζουέλα στο… Ιράν – Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου
- Η Σόφι Τέρνερ μεταμορφώνεται σε Λάρα Κροφτ – Δείτε την πρώτη εικόνα
- Γιατί η Ευρώπη ανακαλύπτει ξανά τις αρετές των μετρητών;
- Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
- Αφιλόξενες ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει τις βίζες μεταναστών από 75 χώρες – Ποιοι επηρεάζονται;
- Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
- ΕΟΔΥ: Σε υψηλά επίπεδα η γρίπη – Αυξήθηκαν οι εισαγωγές σε νοσοκομεία και οι νοσηλείες σε ΜΕΘ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις