Η Σόφι Τέρνερ μεταμορφώνεται σε Λάρα Κροφτ – Δείτε την πρώτη εικόνα

Το Prime Video παρουσίασε ένα πρώτο sneak peek της επερχόμενης live-action σειράς «Tomb Raider», με πρωταγωνίστρια τη Σόφι Τέρνερ στο ρόλο της εμβληματικής ηρωίδας Λάρα Κροφτ.

Η σειρά, η οποία βρίσκεται στα σκαριά, είναι μια διασκευή της κλασικής σειράς βιντεοπαιχνιδιών και αρχικά έλαβε το πράσινο φως από το Prime Video τον Μάιο του 2024. Η συμμετοχή της Τέρνερ ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Η Τέρνερ είναι η τελευταία γνωστή ηθοποιός που ανέλαβε τον ρόλο της Κροφτ, την οποία στο παρελθόν είχε ενσαρκώσει η Αντζελίνα Τζολί και η Αλίσια Βικάντερ.

Από το 1996 στο 2026

Εκτός από την Σόφι Τέρνερ, στο καστ συμμετέχουν οι Μάρτιν Μπομπ-Σέμπλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέισον Άιζακς, Τζακ Μπάνον, Τζον Χέφερναν, Μπιλ Πάτερσον, Πάτερσον Τζόζεφ, Σάσα Λους, Ζυλιέτ Μοταμέντ, Σίλια Ίμρι και Όγκαστ Βίτγκενσταϊν. Η Αγγλίδα ηθοποιός Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ είναι η δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός. Ο Τσαντ Χοτζ είναι εκτελεστικός παραγωγός και showrunner μαζί με την Γουόλερ-Μπριτζ.

Ο Τζόναθαν βαν Τούλεκεν θα είναι σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός.

Το πρώτο βιντεοπαιχνίδι «Tomb Raider» κυκλοφόρησε το 1996. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι, «Shadow of the Tomb Raider», κυκλοφόρησε το 2018 και πολλά από τα αρχικά κλασικά παιχνίδια έχουν ανανεωθεί με την πάροδο του χρόνου. Δύο νέα παιχνίδια, το «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» και το «Tomb Raider: Catalyst», έχουν προγραμματιστεί για το 2026 και το 2027, αντίστοιχα.

*Με πληροφορίες από: Variety