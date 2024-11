Η Σόφι Τέρνερ θα είναι η επόμενη Λάρα Κροφτ

Η Σόφι Τέρνερ ίσως είναι η επόμενη Λάρα Κροφτ. Ναι, η ηθοποιός είναι σε «διαπραγματεύσεις» για το αν θα ενσαρκώσει τον θρυλικό χαρακτήρα της Λάρα Κροφτ στη νέα σειρά «Tomb Raider» της Amazon, σύμφωνα με το Harper’s Bazaar, ενώ σύμφωνα με το Deadline, οι διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει και πράγματι θα πάρει το ρόλο.

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό από το «Game of Thrones», είναι έτοιμη να αναλάβει έναν ακόμα διάσημο ρόλο. Η σειρά, που βασίζεται στο δημοφιλές franchise βιντεοπαιχνιδιών, θα έχει ως δημιουργό και εκτελεστική παραγωγό την Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ, γνωστή από τη βραβευμένη σειρά «Fleabag».

