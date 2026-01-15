Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα οι πληρωμές – Ποιους αφορά

Συγκεκριμένα, η επιστροφή ενοικίου θα πιστωθεί σε όσους υπέβαλαν τραπεζικό λογαριασμό για πρώτη φορά ή προχώρησαν σε διορθωτικές φορολογικές δηλώσεις μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες που είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου έχουν ήδη εισπράξει τα ποσά που τους αναλογούν. Η σχετική πληρωμή πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πριν την έναρξη του νέου έτους.Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι περίπου 24.000 δικαιούχοι παραμένουν χωρίς να έχουν λάβει την επιστροφή ενοικίου, παρότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια. Ο λόγος είναι η έλλειψη έγκυρου IBAN στα στοιχεία τους.

Για την άμεση επίλυση του προβλήματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν τον σωστό τραπεζικό λογαριασμό μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή της εφαρμογής myAADEapp. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η πίστωση των χρημάτων που δικαιούνται.

Σημαντικό είναι ότι ο επανυπολογισμός της επιστροφής ενοικίου πραγματοποιείται αυτόματα για το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που κατατέθηκαν.

Οι πολίτες που χρειάζονται διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενοικίου μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω της υπηρεσίας my1521.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση παρέχεται στο 1521 χωρίς χρέωση, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: Κοινωνική πολιτική και Επιδόματα, Επιδόματα, Στεγαστικά προγράμματα, Επιστροφή ενοικίου.