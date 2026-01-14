Οι Fantastic Four «εισβάλουν» στη Γουακάντα – Αυτό είναι το νέο teaser του Avengers: Doomsday

Τι κι αν θέλουμε περίπου 11 μήνες μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα που το Avengers: Doomsday θα κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες; Η Marvel κάνει τα πάντα για να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού «ζωνταντό» και παράλληλα να… φλεξάρει όλους τους σταρ της που θα παρελάσουν από τη νέα της ταινία.

Έτσι, μετά τους Captain America, Thor και X-Men, αυτή τη φορά ήταν η σειρά των Fantastic Four αλλά και της Γουακάντα να κάνουν την εμφάνισή τους στην επερχόμενη υπερπαραγωγή του MCU.

Στο κλιπ διάρκειας ενός λεπτού, βλέπουμε το Thing να συναντάει τον M’Baku, τη Shuri που ανέλαβε μετά τον θάνατο του T’Challa, αλλά και τους κακούς από το Black Panther: Wakanda Forever του 2022.

Όπως τα τρία προηγούμενα κλιπ, έτσι κι αυτό, δεν δίνει κάποια ιδιαίτερη πληροφορία για το Avengers: Doomsday, απλά περισσότερο μας παρουσιάζει τους σταρ-υπερήρωες που θα παρελάσουν από το φιλμ.

Σε λιγότερο από 24 ώρες το teaser ξεπέρασε τις 5 εκατομμύρια προβολές, εννοείται ότι οι φανατικοί του σύμπαντος της Marvel περιμένουν πως και πως περισσότερα βίντεο, ωστόσο τα τέσσερα πρώτα κλιπ που έχουν κάνει την εμφάνισή τους μοιάζουν σαν να είναι από διαφορετικές ταινίες – όπως επισήμανε ένας χρήστης στα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Russo Brothers (@therussobrothers)

Μέσα σε όλα ακόμα δεν έχουμε δει τον Dr. Doom, που χωρίς καμία αμφιβολία είναι το πρόσωπο που περιμένουν όλοι, καθώς ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ επιστρέφει στο MCU μετά τον θάνατό του ως Iron Man.