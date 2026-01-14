Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, καθώς αρχίζει να υποχωρεί το τσουχτερό κρύο και να ανεβαίνει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός την Τετάρτη με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα νότια 5 και το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου.