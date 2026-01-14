magazin
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Η λογική έλεγε ότι το τουρνουά του ITF στο Ναϊρόμπι της Κένυας την περασμένη εβδομάδα θα περνούσε στα ψιλά, καθώς ούτε μεγάλα ονόματα του αθλήματος συμμετείχαν ενώ όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο Όπεν Αυστραλίας, που ξεκινάει στις 18 Ιανουαρίου. Άλλωστε το ITF είναι και η πιο μικρή κατηγορία του επαγγελματικού τένις.

Αυτό έλεγε η λογική, μέχρι που εμφανίστηκε η Hajar Abdelkader και έφερε τα πάνω κάτω. Η 21χρονη τενίστρια από την Αίγυπτο κατάφερε να γίνει viral και να παρασύρει μαζί της και το τουρνουά στο Ναϊρόμπι – αλλά για όλους τους λάθος λόγους.

Διάφορα βίντεο που έκαναν την εμφάνισή τους στα social media από το επαγγελματικό ντεμπούτο της Abdelkader απέναντι στην Lorena Schaedel, έκαναν πολλούς να αναρωτηθούν όχι απλά αν η 21χρονη είχε παίξει ξανά στο παρελθόν τένις, αλλά αν γνώριζε τι είναι αυτό το άθλημα.

Η Abdelkader ηττήθηκε με 2-0 σετ μέσα σε 37 λεπτά (!), ωστόσο η όλη της παρουσία στο κορτ έμοιαζε με stand-up σόου. Δεν ήξερε να κάνει σερβίς, δεν μπορούσε να υποδεχθεί τη μπάλα, δεν ήξερε να που σταθεί στις γραμμές (δύο τρεις φορές η Schaedel της έλεγε τι να κάνει), κέρδισε μόλις τρεις πόντους (από λάθη της Γερμανίδας), έκανε 20 διπλά λάθη – με λίγα λόγια η εμφάνισή της ήταν ένα «ναυάγιο».

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με το site του ITF η Hajar Abdelkader παίζει τένις τα τελευταία επτά χρόνια, ενώ το ματς στο Ναϊρόμπι ήταν ο πρώτος της επαγγελματικός αγώνες – ή όπως έγραψαν διάφοροι χρήστες στα social media «το χειρότερο ντεμπούτο όλων των εποχών στην ιστορία του αθλητισμού».

YouTube thumbnail

Η Ομοσπονδία Τένις της Αιγύπτου σήκωσε τα χέρια ψηλά, λέγοντας σε ανακοίνωσή της ότι η Hajar Abdelkader δεν είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα της. Οι διοργανωτές του τουρνουά στην Κένυα, από την πλευρά τους, παραδέχθηκαν ότι η συμμετοχή της 21χρονης ήταν λάθος (πήρε τη μια wild card του event μετά την αποχώρηση άλλης αθλήτριας) και την κατηγόρησαν ότι δήλωσε ψεύτικα στοιχεία για την εμπειρία της.

Όσο για την πρωταγωνίστρια αυτού του αγώνα – παρωδία; Μετά την εμφάνιση των βίντεο έχει εξαφανιστεί και δεν μπορεί να τη βρει κανείς.

