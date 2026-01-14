Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες

Τι κι αν μετράμε μόλις δύο εβδομάδες στο 2026; Ο κόσμος του Χόλιγουντ έχει φορέσει ήδη τα καλά του για να υποδεχθεί τα μεγάλα βραβεία της 7ης Τέχνης. Ωστόσο, αυτές οι στιγμές δεν ανήκουν μόνο στους σταρ της μεγάλης οθόνης – μια ξεχωριστή θέση κατέχει και ο παρουσιαστής. Ο άνθρωπος αυτός που καλείται τόσο να αποθεώσει όσο και να τσιγκλίσει τους πρωταγωνιστές της βραδιάς με τολμηρά αστεία.

Μια εμπειρία γεμάτη καυστικό χιούμορ έζησαν όσοι παρακολούθησαν το βράδυ της Κυριακής τις Χρυσές Σφαίρες, με τη Νίκι Γκλέιζερ να δίνει ένα από τα κλασικά ρεσιτάλ της. Από τα αστεία της 41χρονης κωμικού «παρέλασαν» πολλοί A-listers – ωστόσο κάποιοι τη γλίτωσαν έστω και την τελευταία στιγμή.

Περίπου 24 ώρες μετά το τέλος της τελετής στο Μπέβερλι Χιλς, η Γκλέιζερ αποκάλυψε ποια αστεία «κόπηκαν» στις… καθυστερήσεις. Για να το ξεκαθαρίσουμε: δεν έπεσε λογοκρισία. Απλά η παρουσιάστρια επέλεξε να τα αφήσει εκτός του σόου της για διάφορους λόγους.

Όπως το αστείο για την Σίντνεϊ Σουίνι, που η Γκλέιζερ δεν είπε γιατί η 28χρονη σταρ αποφάσισε να μην παραστεί στην τελετή – χαμένο θα πήγαινε το χιούμορ.

«Απόψε είναι μια βραδιά χαράς, ωστόσο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι καιροί είναι περίεργοι για το Χόλιγουντ. Ο κόσμος δεν πάει σινεμά για να δει ταινίες. Αν δεν με πιστεύετε, φέτος η Σίντνεϊ Σουίνι υποδύθηκε μια λεσβία που για δύο ώρες χοροπηδούσε φορώντας μικροσκοπικά σορτς και έβγαλε μόλις 14 δολάρια» ήταν το αστείο για την αποτυχία της ταινίας Christy στο box office.

Τυχερός στάθηκε και ο Μπραντ Πιτ, με αφορμή την ταινία F1. «Σε αυτόν τον χώρο όταν οι άντρες γίνονται 60 χρονών υποδύονται τους οδηγούς αγώνων. Όταν οι γυναίκες γίνονται 35 παίζουν τις κουρασμένες μαμάδες που μισούν τη ζωή τους» ήταν το αστείο που δεν ακούστηκε ποτέ – και έχει μεγάλη δόση αλήθειας.

Στη λίστα με τους σταρ που δεν άκουσαν τα εις βάρος τους αστεία ήταν ο Σον Πεν, ο πιο Σέξι Άνδρας του 2025 Τζόναθαν Μπέιλι και η Τζούλια Ρόμπερτς. Αντίθετα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί.

// Κεντρική φωτογραφία: Η Νίκι Γκλέιζερ στο κόκκινο χαλί στις Χρυσές Σφαίρες (REUTERS / Daniel Cole)