magazin
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες
«Τα απαγορευμένα» 14 Ιανουαρίου 2026 | 16:01

Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες

Από την Σίντνεϊ Σουίνι στον Μπραντ Πιτ αυτοί ήταν οι σταρ του Χόλιγουντ που γλίτωσαν από τα καυστικά αστεία της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παραγωγικότητα: Η μέθοδος 90/90/1 που αλλάζει το παιχνίδι

Παραγωγικότητα: Η μέθοδος 90/90/1 που αλλάζει το παιχνίδι

Spotlight

Τι κι αν μετράμε μόλις δύο εβδομάδες στο 2026; Ο κόσμος του Χόλιγουντ έχει φορέσει ήδη τα καλά του για να υποδεχθεί τα μεγάλα βραβεία της 7ης Τέχνης. Ωστόσο, αυτές οι στιγμές δεν ανήκουν μόνο στους σταρ της μεγάλης οθόνης – μια ξεχωριστή θέση κατέχει και ο παρουσιαστής. Ο άνθρωπος αυτός που καλείται τόσο να αποθεώσει όσο και να τσιγκλίσει τους πρωταγωνιστές της βραδιάς με τολμηρά αστεία.

Μια εμπειρία γεμάτη καυστικό χιούμορ έζησαν όσοι παρακολούθησαν το βράδυ της Κυριακής τις Χρυσές Σφαίρες, με τη Νίκι Γκλέιζερ να δίνει ένα από τα κλασικά ρεσιτάλ της. Από τα αστεία της 41χρονης κωμικού «παρέλασαν» πολλοί A-listers – ωστόσο κάποιοι τη γλίτωσαν έστω και την τελευταία στιγμή.

Περίπου 24 ώρες μετά το τέλος της τελετής στο Μπέβερλι Χιλς, η Γκλέιζερ αποκάλυψε ποια αστεία «κόπηκαν» στις… καθυστερήσεις. Για να το ξεκαθαρίσουμε: δεν έπεσε λογοκρισία. Απλά η παρουσιάστρια επέλεξε να τα αφήσει εκτός του σόου της για διάφορους λόγους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michael buckner (@bucknerphoto)

Όπως το αστείο για την Σίντνεϊ Σουίνι, που η Γκλέιζερ δεν είπε γιατί η 28χρονη σταρ αποφάσισε να μην παραστεί στην τελετή – χαμένο θα πήγαινε το χιούμορ.

«Απόψε είναι μια βραδιά χαράς, ωστόσο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι καιροί είναι περίεργοι για το Χόλιγουντ. Ο κόσμος δεν πάει σινεμά για να δει ταινίες. Αν δεν με πιστεύετε, φέτος η Σίντνεϊ Σουίνι υποδύθηκε μια λεσβία που για δύο ώρες χοροπηδούσε φορώντας μικροσκοπικά σορτς και έβγαλε μόλις 14 δολάρια» ήταν το αστείο για την αποτυχία της ταινίας Christy στο box office.

Τυχερός στάθηκε και ο Μπραντ Πιτ, με αφορμή την ταινία F1. «Σε αυτόν τον χώρο όταν οι άντρες γίνονται 60 χρονών υποδύονται τους οδηγούς αγώνων. Όταν οι γυναίκες γίνονται 35 παίζουν τις κουρασμένες μαμάδες που μισούν τη ζωή τους» ήταν το αστείο που δεν ακούστηκε ποτέ – και έχει μεγάλη δόση αλήθειας.

Στη λίστα με τους σταρ που δεν άκουσαν τα εις βάρος τους αστεία ήταν ο Σον Πεν, ο πιο Σέξι Άνδρας του 2025 Τζόναθαν Μπέιλι και η Τζούλια Ρόμπερτς. Αντίθετα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί.

// Κεντρική φωτογραφία: Η Νίκι Γκλέιζερ στο κόκκινο χαλί στις Χρυσές Σφαίρες (REUTERS / Daniel Cole)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία ανάσα από τις 2.220 μονάδες οδήγησε το ΧΑ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία ανάσα από τις 2.220 μονάδες οδήγησε το ΧΑ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παραγωγικότητα: Η μέθοδος 90/90/1 που αλλάζει το παιχνίδι

Παραγωγικότητα: Η μέθοδος 90/90/1 που αλλάζει το παιχνίδι

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream magazin
Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της
Νίκη έναντι του χρόνου 14.01.26

Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της

Η τεσσαρακονταετής ιστορία αγάπης της Ρέιτσελ Γουόρντ από το σήριαλ των 80s «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» με τον συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν, 78 ετών, και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους - μετά την απάντηση της ηθοποιού, 68 ετών, σε σκληρά σχόλια για την εμφάνισή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρις Νορθ – Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
«Γ@μώ το Νέο Έτος!» 14.01.26

Κρις Νορθ - Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Ο διασυρμένος για σεξουαλική κακοποίηση ηθοποιός του Χόλιγουντ Κρις Νορθ έβαλε στο στόχαστρο την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σε μια παράξενη ανάρτηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές
«Θείος Τιμ» 14.01.26

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές

Η Μελίσα Γκίλμπερτ φαίνεται να στέκεται δίπλα στον σύζυγό της μετά την παράδοση του Τίμοθι Μπάσφιλντ στις αρχές με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ ο ίδιος μιλάει για «εκδίκηση» από τη μητέρα των φερόμενων θυμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων
Κορυφή 13.01.26

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Made in Greece 13.01.26

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Σύνταξη
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Άφαντος 13.01.26

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
Fizz 13.01.26

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση έτοιμη για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά.

Σύνταξη
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
5άστερο κανείς; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της
Ελλάδα 14.01.26

Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα - Παρά τις αναφορές ότι κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου παραμένει άφαντη από την περασμένη Πέμπτη

Σύνταξη
Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
On Field 14.01.26

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Το πολυτελές θέρετρο είναι στο Μεξικό, παρά το ότι η Πορτογαλία δεν θα δώσει κάποιο παιχνίδι του ομίλου της στην συγκεκριμένη χώρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
Πλανήτης 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
Συλλυπητήριο μήνυμα 14.01.26

Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις

«Υπηρέτησε με συνέπεια τον στόχο της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, πιστεύοντας στον διάλογο και τη διεθνή νομιμότητα», λέει για τον Γιώργο Βασιλείου ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Το παρθενικό ταξίδι της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra) του ελληνικού ΠΝ – Δείτε βίντεο
Εντυπωσιακά πλάνα 14.01.26

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» προς την Ελλάδα - Δείτε βίντεο

Βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», που απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και βρίσκεται εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σύνταξη
H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»
Βίντεο 14.01.26

H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»

«Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά λόγω του ότι κατάγομαι και από την Ιταλία, κινέζικα διότι έχω μείνει τρία χρόνια στην Κίνα, ιαπωνικά, κορεάτικα», είπε μεταξύ άλλων η Mikay σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας
«Σοκ» 14.01.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας

«Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο Επίτροπος προειδοποιεί ρητά για σοβαρές ευρωπαϊκές κυρώσεις, σε περίπτωση συνέχισης της άρνησης ή της καθυστέρησης εφαρμογής του εμβολιασμού», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
Θρίλερ 14.01.26

Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα

Εν τω μεταξύ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να συναντιέται με την 16χρονη Λόρα, λίγο πριν μπει στο ταξί για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
Ελλάδα 14.01.26

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό

Η ληστεία σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη - Σύμφωνα με αναφορές οι δύο δράστες φέρεται να είχαν και δύο συνεργούς που επέβαιναν σε ΙΧ με νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης. 

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της
Νίκη έναντι του χρόνου 14.01.26

Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της

Η τεσσαρακονταετής ιστορία αγάπης της Ρέιτσελ Γουόρντ από το σήριαλ των 80s «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» με τον συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν, 78 ετών, και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους - μετά την απάντηση της ηθοποιού, 68 ετών, σε σκληρά σχόλια για την εμφάνισή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…
ΟΠΕΚΕΠΕ 14.01.26

Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…

«Θεωρώ ότι ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εγώ εισαγγελέας για να πω», απάντησε ο Σταύρος Αραχωβίτης σε ερώτηση που δέχτηκε, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των Βορίδη, Αυγενάκη και Μητσοτάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβη και 490 γραμμάρια κοκαΐνη – Μία σύλληψη
Στη Θεσσαλονίκη 14.01.26

Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβης και σημαντική ποσότητα κοκαΐνης - Μία σύλληψη

Εις βάρος του άνδρα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και με αυτήν θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αίτημα σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR
«Συνειδητή αμέλεια» 14.01.26

Τη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR, ζητάει το ΠΑΣΟΚ

Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν το αίτημα προς την πρόεδρο της Επιτροπής, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωση ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες, πριν συνυπογράψει τη συμφωνία

Σύνταξη
Μπλόκα: «Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Με ανοιχτούς δρόμους 14.01.26 Upd: 16:48

«Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Πώς φτάσαμε στο «ναι», μετά τη σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο