Βουλγαρία: Αύξηση 184% στον κύκλο εργασιών του Χρηματιστηρίου, μετά την υιοθέτηση του ευρώ
Αύξηση περίπου 184% στον κύκλο εργασιών του, και 112,79% στον αριθμό των συναλλαγών του, κατέγραψε το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη.
Το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας (BSE) κατέγραψε αύξηση περίπου 184% στον κύκλο εργασιών την τελευταία εβδομάδα, καθώς η χώρα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου του 2026, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το BSE.
Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε επίσης την τελευταία εβδομάδα κατά 112,79% σε ετήσια βάση.
Ο SOFIX, ο κύριος δείκτης του Χρηματιστηρίου της Βουλγαρίας, παρουσίασε αύξηση στις πρώτες συναλλαγές του 2026, κατά 14,41% την πρώτη εβδομάδα μετά την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη. Ο δείκτης ενισχύθηκε από 1.156,43 σε 1.323,06 μονάδες.
Ανάλογος παραλληλισμός στην αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας μπορεί να γίνει με μια άλλη καθοριστική στιγμή στην ιστορία της χώρας, την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2007.
Στοιχεία από τις αρχές του 2007 δείχνουν ότι την πρώτη εβδομάδα μετά την ένταξη στην ΕΕ, ο δείκτης SOFIX ενισχύθηκε κατά 6,37%, από 1.224,12 στις 1.302,81 μονάδες.
Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών διπλασιάστηκε.
«Σε μια νέα θέση»
Ο ιστότοπος του BSE επικαλείται τον εκτελεστικό διευθυντή του χρηματιστηρίου Μάνιου Μοραβένοφ, ο οποίος δήλωσε ότι «η ένταξη στην ευρωζώνη τοποθετεί τη Βουλγαρία σε μια νέα θέση στον οικονομικό χάρτη της Ευρώπης.
»Η αντίδραση της αγοράς, ακόμη και από την πρώτη κιόλας ημέρα διαπραγμάτευσης, είναι ενδεικτική: ο SOFIX κατέγραψε αύξηση 3,7% μέσα σε μόλις μία ημέρα και συνέχισε με παρόμοιο ρυθμό τις επόμενες ημέρες.
»Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη μακροπρόθεσμης οικοδόμησης εμπιστοσύνης, βελτίωσης της υποδομής της αγοράς και μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής επίγνωσης».
Πηγή: ΑΠΕ
