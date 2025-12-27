newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Ευρώ: H Βουλγαρία στο κατώφλι του ενιαίου νομίσματος
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Δεκεμβρίου 2025 | 11:54

Ευρώ: H Βουλγαρία στο κατώφλι του ενιαίου νομίσματος

ΕΚΤ και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξηγούν τα οφέλη της υιοθέτησης του ευρώ για τη Βουλγαρία

Σύνταξη
Η 21η ευρωπαϊκή χώρα που εντάσσεται στο ευρώ θα είναι από την Πρωτοχρονιά η Βουλγαρία. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί καλωσορίζοντας το νέο μέλος στο ενιαίο νόμισμα με ανακοινώσεις τους εξηγούν με απλά λόγια τι σημαίνει για την οικονομία της χώρας, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες η υιοθέτηση του ευρώ, που είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό νόμισμα, όπως υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για τη χώρα και μια σημαντική ευκαιρία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η μετάβαση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα, ομαλότερες συναλλαγές και ισχυρότερη ολοκλήρωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τη Βουλγαρία, η υιοθέτηση του ευρώ θα βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης βάσης για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα.

Η ΕΚΤ και οι βουλγαρικές αρχές συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στο ευρώ. Η ισοτιμία μετατροπής είναι 1.95583 λέβα = 1 ευρώ

Γιατί είναι σημαντική η μετάβαση για τη Βουλγαρία

Το ευρώ είναι ένα σταθερό και αξιόπιστο νόμισμα που προστατεύει τις αποταμιεύσεις και την αγοραστική δύναμη, αναφέρει η ΕΚΤ. Η Βουλγαρία θα έχει θέση στο τραπέζι των αποφάσεων της ευρωζώνης, ενώ σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η επέκταση της ευρωζώνης στέλνει ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Η ένταξη στην ευρωζώνη σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη, εμπόριο και επενδύσεις. Κάθε φορά που μια χώρα εντάσσεται στην ευρωζώνη, ενισχύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποδεικνύεται ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συνεχίζεται.

YouTube thumbnail

Τι σημαίνει το ευρώ για τις βουλγαρικές τράπεζες και τις επιχειρήσεις

Κατά τη διάρκεια της μετάβασης στο ευρώ ορισμένες τιμές ενδέχεται να αυξηθούν εάν οι λιανοπωλητές εκμεταλλευτούν αθέμιτα τη μετάβαση, προειδοποιεί η κεντρική τράπεζα. Τους μήνες πριν και μετά τη μετάβαση, όλες οι τιμές θα εμφανίζονται τόσο σε λέβα όσο και σε ευρώ, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν εύκολα να ελέγχουν ότι οι μετατροπές είναι δίκαιες. Οι εθνικές αρχές θα παρακολουθούν αυστηρά και θα επιβάλλουν την ορθή χρήση της ισοτιμίας μετατροπής για την προστασία των πολιτών στη Βουλγαρία από αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών.

Οι βουλγαρικές τράπεζες θα έχουν πρόσβαση στην ρευστότητα από την ΕΚΤ, η οποία θα τους επιτρέπει να παρέχουν δάνεια, να διεκπεραιώνουν πληρωμές και να καλύπτουν τις αναλήψεις μετρητών πιο αποτελεσματικά. Αυτό θα καταστήσει το τραπεζικό σύστημα πιο σταθερό και θα προσφέρει στους πολίτες μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των αποταμιεύσεών τους.

Η εξάλειψη του κόστους μετατροπής συναλλάγματος κατά την επιχειρηματική δραστηριότητα με εταίρους στην Ευρώπη θα άρει τα εμπόδια και θα καταστήσει τις διασυνοριακές δραστηριότητες πιο ομαλές και ανταγωνιστικές.

Από τον Ιανουάριο, τα επιτόκια στη Βουλγαρία θα ακολουθούν άμεσα τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές συνθήκες της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Ο διοικητής της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) θα συμμετέχει ως πλήρες μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Οφέλη από την υιοθέτηση του ευρώ

Η υιοθέτηση του ευρώ είναι κάτι περισσότερο από απλή αλλαγή νομίσματος. Προσφέρει απτά και διαρκή οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη συνολική οικονομική σταθερότητα, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ταξίδια χωρίς προβλήματα

Η χρήση  του ευρώ διευκολύνει τα ταξίδια. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να συναλλάσσονται, να πληρώνουν τέλη μετατροπής ή να υπολογίζουν τιμές σε διαφορετικά νομίσματα σε κάθε σύνορο των 20 χωρών που είναι ήδη στο ευρώ.

Επιχειρήσεις χωρίς σύνορα

Εντός της ζώνης του ευρώ, οι εταιρείες μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές, να επενδύουν και να εκδίδουν τιμολόγια σε διασυνοριακό επίπεδο χωρίς να ανησυχούν για τις μετατροπές συναλλάγματος ή την καταβολή τελών σε τράπεζες και μεσάζοντες.

Αυτό καθιστά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές φθηνότερες και ασφαλέστερες μειώνοντας το κόστος συναλλαγών, βελτιώνοντας τη διαφάνεια των τιμών και εξαλείφοντας την αβεβαιότητα που συνδέεται με τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 20-25 δισ. ευρώ εξοικονομούνται σε κόστος συναλλάγματος κάθε χρόνο

Οι επιχειρήσεις αποκτούν επίσης ευκολότερη πρόσβαση σε προμηθευτές σε ολόκληρη την ζώνη του ευρώ, καθώς τα αγαθά και οι υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν στο ίδιο νόμισμα.

Με αυτά τα πλεονεκτήματα, οι εταιρείες μπορούν να σχεδιάζουν και να επεκτείνονται σε νέες αγορές πιο εύκολα, ενώ οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επωφελούνται από χαμηλότερο κόστος και λιγότερα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο.

Το ευρώ καθιστά επίσης μια χώρα πιο ελκυστική για τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι εκτιμούν ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Εργασία και σπουδές με ευκολία

Η διαβίωση, η εργασία ή οι σπουδές σε άλλη χώρα της ΕΕ συχνά περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση οικονομικών επιπλοκών όταν εμπλέκονται διαφορετικά νομίσματα. Οι άνθρωποι πρέπει να μετατρέπουν μισθούς, επιχορηγήσεις ή συντάξεις, να διαχειρίζονται τραπεζικούς λογαριασμούς σε πολλά νομίσματα και μερικές φορές χάνουν χρήματα στη διαδικασία.

Με το ευρώ, οι πληρωμές μπορούν να γίνονται χωρίς τέλη μετατροπής και οι καθημερινές συναλλαγές, από ενοίκιο έως είδη παντοπωλείου, μπορούν να διαχειρίζονται χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν πολλά νομίσματα.

Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών και οι επαγγελματίες που μετεγκαθίστανται για εργασία μπορούν να σχεδιάζουν τους προϋπολογισμούς τους πιο εύκολα, να μεταφέρουν χρήματα πέρα ​​από τα σύνορα με χαμηλό κόστος και να αποφεύγουν το περιττό οικονομικό άγχος. Το ευρώ υποστηρίζει την ελευθερία μετακίνησης κάνοντας τη ζωή στο εξωτερικό απλούστερη και πιο προσιτή.

Πιο έξυπνες αγορές

Η χρήση του ευρώ διευκολύνει τη σύγκριση τιμών σε 20 χώρες της ΕΕ. Οι πολίτες μπορούν να δουν αμέσως εάν ένα προϊόν είναι φθηνότερο σε άλλη χώρα της ζώνης του ευρώ, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των πωλητών και βοηθώντας τους καταναλωτές να βρουν καλύτερες προσφορές.

Οι αγορές στο εξωτερικό δεν συνοδεύονται  από τέλη μετατροπής ή απρόβλεπτες τραπεζικές χρεώσεις. Με το ίδιο νόμισμα να γίνεται δεκτό σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, οι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και μπορούν να ψωνίζουν με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Οικονομική σταθερότητα και ισχύς

Το ευρώ ενισχύει την οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα και εξαλείφοντας τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών εντός της ζώνης του ευρώ.

Από την εισαγωγή του ευρώ, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 2 %, ενώ πριν από την εισαγωγή του ευρώ ορισμένα κράτη μέλη αντιμετώπιζαν διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών της τάξης του 20 % (και ακόμη υψηλότερες).

Παγκόσμια επιρροή

Πέρα από τη δημιουργία μιας σταθερής εγχώριας βάσης, το ευρώ ενισχύει την παγκόσμια οικονομική θέση της ΕΕ, υπογραμμίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι το δεύτερο πιο σημαντικό νόμισμα στον κόσμο, μετά το δολάριο ΗΠΑ. Απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των κεντρικών τραπεζών, των επενδυτών και των επιχειρήσεων παγκοσμίως, οι οποίοι το διατηρούν στα αποθεματικά τους, εκδίδουν χρέος σε ευρώ και το χρησιμοποιούν για εμπόριο.

Το 2024, περίπου το 20% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων ήταν σε ευρώ.

Το ευρώ χρησιμοποιείται συχνά στην παγκόσμια τιμολόγηση: αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% των παγκόσμιων διασυνοριακών πληρωμών και χρησιμοποιείται για περίπου το ήμισυ των εξαγωγών της ΕΕ παγκοσμίως.

