Η 21η ευρωπαϊκή χώρα που εντάσσεται στο ευρώ θα είναι από την Πρωτοχρονιά η Βουλγαρία. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί καλωσορίζοντας το νέο μέλος στο ενιαίο νόμισμα με ανακοινώσεις τους εξηγούν με απλά λόγια τι σημαίνει για την οικονομία της χώρας, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες η υιοθέτηση του ευρώ, που είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό νόμισμα, όπως υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για τη χώρα και μια σημαντική ευκαιρία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η μετάβαση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα, ομαλότερες συναλλαγές και ισχυρότερη ολοκλήρωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τη Βουλγαρία, η υιοθέτηση του ευρώ θα βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης βάσης για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα.

Η ΕΚΤ και οι βουλγαρικές αρχές συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στο ευρώ. Η ισοτιμία μετατροπής είναι 1.95583 λέβα = 1 ευρώ

Γιατί είναι σημαντική η μετάβαση για τη Βουλγαρία

Το ευρώ είναι ένα σταθερό και αξιόπιστο νόμισμα που προστατεύει τις αποταμιεύσεις και την αγοραστική δύναμη, αναφέρει η ΕΚΤ. Η Βουλγαρία θα έχει θέση στο τραπέζι των αποφάσεων της ευρωζώνης, ενώ σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η επέκταση της ευρωζώνης στέλνει ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Η ένταξη στην ευρωζώνη σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη, εμπόριο και επενδύσεις. Κάθε φορά που μια χώρα εντάσσεται στην ευρωζώνη, ενισχύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποδεικνύεται ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συνεχίζεται.



Τι σημαίνει το ευρώ για τις βουλγαρικές τράπεζες και τις επιχειρήσεις

Κατά τη διάρκεια της μετάβασης στο ευρώ ορισμένες τιμές ενδέχεται να αυξηθούν εάν οι λιανοπωλητές εκμεταλλευτούν αθέμιτα τη μετάβαση, προειδοποιεί η κεντρική τράπεζα. Τους μήνες πριν και μετά τη μετάβαση, όλες οι τιμές θα εμφανίζονται τόσο σε λέβα όσο και σε ευρώ, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν εύκολα να ελέγχουν ότι οι μετατροπές είναι δίκαιες. Οι εθνικές αρχές θα παρακολουθούν αυστηρά και θα επιβάλλουν την ορθή χρήση της ισοτιμίας μετατροπής για την προστασία των πολιτών στη Βουλγαρία από αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών.

Οι βουλγαρικές τράπεζες θα έχουν πρόσβαση στην ρευστότητα από την ΕΚΤ, η οποία θα τους επιτρέπει να παρέχουν δάνεια, να διεκπεραιώνουν πληρωμές και να καλύπτουν τις αναλήψεις μετρητών πιο αποτελεσματικά. Αυτό θα καταστήσει το τραπεζικό σύστημα πιο σταθερό και θα προσφέρει στους πολίτες μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των αποταμιεύσεών τους.