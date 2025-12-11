Παραιτήθηκε η κυβέρνηση στη Βουλγαρία μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτική διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας θα διεξαγάγει σήμερα ψηφοφορία για την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάζκοφ, την έκτη τέτοια ψηφοφορία από την ανάληψη της εξουσίας στις 15 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση απέσυρε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, το πρώτο που συντάχθηκε σε ευρώ, λόγω των μαζικών διαδηλώσεων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες οργανώσεις δήλωσαν ότι διαμαρτύρονται ενάντια στα σχέδια αύξησης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων επί των μερισμάτων για τη χρηματοδότηση των υψηλότερων κρατικών δαπανών.

Η παραίτηση του Ρόσεν Ζελιάζκοφ έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.

Διαδηλώσεις σε όλη τη Βουλγαρία

Χιλιάδες Βούλγαροι διαδήλωσαν το βράδυ της Τετάρτης για την, όπως λένε, αποτυχία της να αντιμετωπίσει τη διαφθορά στο φτωχότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διαδηλώσεις στην Σόφια και σε δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας είναι οι τελευταίες μιας σειράς διαδηλώσεων και έρχονται την ώρα που η Βουλγαρία ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου.

Οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν λέιζερ για να προβάλλουν τις λέξεις «Παραίτηση», «Έξω η Μαφία» και «Για δίκαιες εκλογές» στο κτίριο του κοινοβουλίου στο κέντρο της Σόφιας.

«Πιστεύω ότι η ενέργεια του λαού θα τους (την κυβέρνηση) αναγκάσει σταδιακά να παραιτηθούν, επειδή χρειάζονται πολλές μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο Ντόμπρι Λάκοφ, 64 ετών, κάτοικος της Σόφιας.