Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση της Βουλγαρίας απέσυρε το αμφιλεγόμενο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, μετά από μια εβδομάδα μαζικών διαδηλώσεων με επικεφαλής νέους της Gen Z. Οι διαδηλωτές καταδίκασαν το σχέδιο προϋπολογισμού για την επιβολή υψηλότερων φόρων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ διοχετεύονται περισσότερα κεφάλαια στον κρατικό τομέα.

Οι αναταραχές έρχονται την ώρα που η Βουλγαρία προετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου, εν μέσω δημόσιου σκεπτικισμού και εκστρατειών παραπληροφόρησης.

🇧🇬 BULGARIA ERUPTS: PROTESTS SHAKE THE STATE AS YOUTH RISE AGAINST CORRUPTION, TAX HIKES & OLIGARCH RULE What’s happening in Bulgaria right now isn’t just another protest, it’s a generational revolt against a captured state. Tens of thousands filled the streets of bulgarian… pic.twitter.com/DzVMcHb1kt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 2, 2025

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας απέσυρε την Τρίτη το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, το πρώτο που συντάχθηκε σε ευρώ πριν από την υιοθέτηση του νομίσματος από το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου, μετά από πανεθνικές διαμαρτυρίες κατά των προγραμματισμένων αυξήσεων φόρων για τη χρηματοδότηση υψηλότερων δαπανών, όπως μετέφερε το Reuters.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάζκοφ ζήτησε από το κοινοβούλιο σε δήλωσή της να αποσύρει τον προϋπολογισμό. «Μετά από απόφαση του κοινοβουλίου, το υπουργικό συμβούλιο θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία για τον προϋπολογισμό», ανέφερε η δήλωση. Μια κοινοβουλευτική επιτροπή είχε εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Νοεμβρίου.

Protesters and police clash in Bulgaria anti-graft demonstration. Tens of thousands of people took to the streets in Sofia and other major regional centres across Bulgaria in an anti-government protest, triggered by the draft budget for 2026 that protesters say is an attempt to… pic.twitter.com/TzMYccb3Pa — AFP News Agency (@AFP) December 2, 2025

Αυξημένη η κοινωνική ασφάλιση και παλλαϊκή δυσαρέσκεια για τη διαφθορά

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες οργανώσεις δηλώνουν ότι διαμαρτύρονται ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης να αυξήσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τους φόρους επί των μερισμάτων για να χρηματοδοτήσει τις αυξημένες δαπάνες, καθώς και ενάντια στη διαφθορά του κράτους.

«Η διαδικασία αναθεώρησης του προϋπολογισμού θα είναι δύσκολη, με αυξημένο έλεγχο από τα συνδικάτα, τις επιχειρηματικές ομάδες και το κοινό», δήλωσε ο Μάριο Μπικαράσκι , ανώτερος αναλυτής για την Ευρώπη στην εταιρεία Verisk Maplecroft, που ειδικεύεται στην ανάλυση κινδύνων.

Today #Bulgaria protests! Thousands of Bulgarians are in front of parliament and demand the resignation of the government. 🙌🏼 pic.twitter.com/KXDYYrEzJJ — NessieK (@NbK1808) December 1, 2025

«Υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά με την ανάγκη δημοσιονομικής σύνεσης. Ωστόσο, οι επανειλημμένες προσπάθειες αύξησης των φόρων είναι πιθανό να εντείνουν περαιτέρω τις κοινωνικές εντάσεις», πρόσθεσε.

Περίπου οι μισοί Βούλγαροι αντιτίθενται στην υιοθέτηση του ευρώ, φοβούμενοι ότι θα παραβιάσει την εθνική κυριαρχία και (το αυτονόητο που έγινε σε όλη την Ευρώπη) ότι οι έμποροι λιανικής θα εκμεταλλευτούν τη μετάβαση από το εθνικό νόμισμα λεβ στο ευρώ για να αυξήσουν τις τιμές.

Περισσότερος χρόνος για διαβουλεύσεις εάν δεν πέσει η κυβέρνηση της Βουλγαρίας

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση υποσχέθηκε να υποβάλει εκ νέου το σχέδιο δαπανών για το 2026 στο κοινοβούλιο μετά από προηγούμενες διαμαρτυρίες στους δρόμους, λέγοντας ότι θα δώσει περισσότερο χρόνο για διαβουλεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα συνδικάτα και τους εργοδότες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής Ιβάν Κράστεφ προειδοποίησε την Τρίτη ότι, εάν δεν εγκριθεί νέος προϋπολογισμός, θα επηρεαστούν οι πληρωμές προς όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

«Ελπίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα επιδείξουν κοινή λογική και πολιτική βούληση, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας», δήλωσε.

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι η παραίτηση της κυβέρνησης είναι «αναπόφευκτη» και ζήτησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες για τις δημοσιονομικές πολιτικές και τις καταγγελίες για διαφθορά. Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο Ράντεφ κατηγόρησε την κυβερνητική συμμαχία ότι έχασε την εμπιστοσύνη του κοινού και δεν κατάφερε να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές.

«Η Βουλγαρία χρειάζεται πραγματικές μεταρρυθμίσεις για να αποκαταστήσει τους κρατικούς θεσμούς, κάτι που η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να προσφέρει», δήλωσε.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τις πρόσφατες διαδηλώσεις ως κάθε ηλικίας, υποστηρίζοντας ότι αντανακλούσαν μια ευρύτερη απογοήτευση από τη διαφθορά, την πολιτική αδράνεια και την κατάχρηση εξουσίας και όχι μόνο από το σχέδιο προϋπολογισμού.

Ο Ράντεφ επέκρινε τον συνασπισμό ως διχαστικό και χωρίς αρχές, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες να εκτροχιαστεί το κίνημα διαμαρτυρίας θα υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Προέτρεψε τους πολίτες να ενωθούν και να εκμεταλλευτούν μια «ιστορική ευκαιρία» για ανανέωση.

Καταλήγοντας, ο Ράντεφ τόνισε την ανάγκη για ριζικές μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου — μεταρρυθμίσεις που, όπως υποστήριξε, η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει.