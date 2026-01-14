newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η στιγμή που drone χτυπάει το ελληνικό συμφερόντων τάνκερ Delta Harmony στη Μαύρη Θάλασσα
Διεθνής Οικονομία 14 Ιανουαρίου 2026 | 15:15

Η στιγμή που drone χτυπάει το ελληνικό συμφερόντων τάνκερ Delta Harmony στη Μαύρη Θάλασσα

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στο δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων Delta Harmony στη Μαύρη Θάλασσα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Spotlight

Τρία δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης με drones στη Μαύρη Θάλασσα την Τρίτη, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

τα τρία πλοία που συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής τις περισσότερες επιβεβαιωμένες ενδείξεις εμπλοκής στο περιστατικό είναι τα MT MATILDA, MT DELTA HARMONY και MT DELTA SUPREME.

Το MT MATILDA (IMO 9407457), δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και διαχειρίστρια την Thenamaris, φέρεται να επλήγη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή αναμονής του CPC.

Μέχρι τη στιγμή σύνταξης του παρόντος, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη εκτίμηση για την έκταση των ζημιών.

Όσον αφορά στο Matilda, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε πως δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά drones, αναφέροντας: «Στις 13 Ιανουαρίου 2026, στις 10:15 π.μ. ώρα Μόσχας, ελήφθη σήμα κινδύνου από το δεξαμενόπλοιο Matilda στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του διεθνούς καναλιού ασφάλειας και κινδύνου. Το δεξαμενόπλοιο Matilda, που πλέει υπό τη σημαία της Μάλτας, δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά UAV περίπου 100 χλμ. από την πόλη Ανάπα στην περιοχή Κράσνονταρ».

Δείτε το βίντεο της επίθεσης:

Το MT DELTA HARMONY (IMO 9408463), με σημαία Λιβερίας και διαχείριση από τη Delta Tankers, αναφέρεται ότι χτυπήθηκε επίσης από drones, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε άμεσα, επιτρέποντας στο πλοίο να συνεχίσει την πορεία του. Παρά ταύτα, δεν υπάρχουν επίσημα επιβεβαιωμένα στοιχεία για ζημιές, θύματα, ή περιβαλλοντική ρύπανση.

Στις ίδιες αναφορές προστίθεται και το MT DELTA SUPREME (IMO 9585895), επίσης υπό τη διαχείριση της Delta Tankers, ως τρίτο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να επλήγη στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής.

Κοινός παρονομαστής και στις τρεις περιπτώσεις είναι τα σοβαρά κενά πληροφόρησης: δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για εναέρια UAV, επιφανειακά USV ή συνδυασμό μέσων, ούτε εάν υπήρξε εμπλοκή ρυμουλκών, μετακίνηση αγκυροβολίων ή αναστολή φορτώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση στην αγορά δίνει το άλμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση στην αγορά δίνει το άλμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Βουλγαρία: Αύξηση 184% στον κύκλο εργασιών του Χρηματιστηρίου, μετά την υιοθέτηση του ευρώ
Κατά 184% 14.01.26

Βουλγαρία: Εκτίναξη του κύκλου εργασιών στο Χρηματιστήριο, μετά την ένταξη στην Ευρωζώνη

Αύξηση περίπου 184% στον κύκλο εργασιών του, και 112,79% στον αριθμό των συναλλαγών του, κατέγραψε το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη.

Σύνταξη
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλακιάς για πολιτικοποίηση Καρυστιανού: «Αν ζητήσει να πάνε δίπλα της συγγενείς θυμάτων, δεν θα πάει κανένας»
«Κάνει κακό» 14.01.26

«Αν ζητήσει να πάνε δίπλα της συγγενείς θυμάτων, δεν θα πάει κανένας» - Πλακιάς για πολιτικοποίηση Καρυστιανού

Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς - που έχασε κόρες και ανιψιά στα Τέμπη - για την παραίτηση Καρυστιανού, την απόφασή της να πολιτικοποιηθεί αλλά και για την άρνηση του ίδιου να «χρωματιστεί» πολιτικά

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 14.01.26

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κρις Νορθ – Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
«Γ@μώ το Νέο Έτος!» 14.01.26

Κρις Νορθ - Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Ο διασυρμένος για σεξουαλική κακοποίηση ηθοποιός του Χόλιγουντ Κρις Νορθ έβαλε στο στόχαστρο την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σε μια παράξενη ανάρτηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία»- «Περίμενα πολιτική ευθιξία»
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία»- «Περίμενα πολιτική ευθιξία»

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καταθέτει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τη περίοδο 2018-2019, Σταύρος Αραχωβίτης γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο έντασης καθώς έδωσε την ευκαιρία στη ΝΔ να εμφανίσει και πάλι το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών στη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων

Σύνταξη
Επιμένει ο Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό
Πονοκέφαλος για τους Ευρωπαίους 14.01.26

Επιμένει ο Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό

Ο Τραμπ έκανε νέα επιθετική ανάρτηση για τη Γροιλανδία - «Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας ανοίξει τον δρόμο για να την αποκτήσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA
Media 14.01.26

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά Κάμπινγκ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Έρχεται το MEGA.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου
Επικαιρότητα 14.01.26

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου

Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από βαθιά μεταρρυθμιστική βούληση, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ - «Καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ατζέντα ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του»

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Επικαιρότητα 14.01.26

Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ο κ. Κικίλιας, το πρωί, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων»

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη μοιραία φωτιά
Τραγωδία στην Ελβετία 14.01.26

Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

«Ό,τι και αν αποκαλύψει η έρευνα, η Cyane έκανε ό,τι της ζήτησαν οι εργοδότες της - Δεν φέρει ευθύνη», δήλωσε μέσω των δικηγόρων της η οικογένεια της 24χρονης που έχασε τη ζωή της στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
Χτύπημα Τραμπ στο Ιράν: Ποιοι τον πιέζουν να μη δώσει πράσινο φως
Παρά τις κορώνες 14.01.26

Χτύπημα Τραμπ στο Ιράν: Ποιοι τον πιέζουν να μη δώσει πράσινο φως

Ο Λευκός Οίκος εκβιάζει την Τεχεράνη με αφορμή τις μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν ισχυρές φωνές που θέλουν να αποσοβήσουν έναν νέο πόλεμο με το Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης η κατάρρευση του FIR Αθηνών, λέει ο Δήμας: «Παλιά τα συστήματα αλλά λειτουργικά…»
Πολιτική 14.01.26

Περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης η κατάρρευση του FIR Αθηνών, λέει ο Δήμας: «Παλιά τα συστήματα αλλά λειτουργικά…»

Για τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Δήμα το χάος που επικράτησε στα αεροδρόμια της Ευρώπης πριν λίγες ημέρες εξαιτίας της κατάρρευσης του FIR Αθηνών ήταν ένα περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βουλγαρία: Πιθανή η προκήρυξη πρόωρων εκλογών – Οι όγδοες μέσα σε τέσσερα χρόνια
Οι τελευταίες εξελίξεις 14.01.26

Πιθανή η προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βουλγαρία - Οι όγδοες μέσα σε τέσσερα χρόνια

Μετά την απόρριψη της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης από τον δεύτερο μεγαλύτερο πολιτικό σχηματισμό του κοινοβουλίου στη Βουλγαρία, οι εκλογές είναι ολοένα και πιο κοντά

Σύνταξη
Επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας στον Δήμαρχο Σπάρτης
Διεθνής σχέσεις 14.01.26

Επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας στον Δήμαρχο Σπάρτης

Ο Πρέσβης της Κίνας προσκάλεσε τον Δήμαρχο Σπάρτης να συμμετάσχει η Σπάρτη στις παγκόσμιες τουριστικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Κίνα, απευθύνοντάς του πρόκληση να επισκεφτεί το Πεκίνο

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο