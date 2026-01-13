newspaper
Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς
Κόσμος 13 Ιανουαρίου 2026 | 22:02

Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντα θεωρούσε τον εαυτό του υπεράνω του νόμου - Καυχιόταν ότι θα μπορούσε να πυροβολήσει κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης χωρίς να χάσει ψήφο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει ένα κύμα επικρίσεων για τις ενέργειές του στη Βενεζουέλα, τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, την περιφρόνηση των μακροχρόνιων κανόνων και τις απειλές κατά άλλων χωρών – κυρίως συμμάχων όπως η Δανία και ο Καναδάς.

Σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μια απτή αίσθηση αβεβαιότητας και προαισθήματος. Αλλά θα πρέπει να είναι ήδη προφανές ότι τα πράγματα δεν θα τελειώσουν καλά, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε για τον υπόλοιπο κόσμο, προειδοποιεί ο βραβευμένος με Νομπέλ Οικονομίας, Τζόζεφ Στίγκλιτς, με άρθρο του στο Social Europe.

Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί έκπληξη για πολλούς στην Αριστερά, σημειώνει, προσθέτοντας πως «θυμόμαστε ακόμα την ‘ευγενική’ προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντουάιτ Αϊζενχάουερ για το βιομηχανικό-στρατιωτικό συγκρότημα που είχε προκύψει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν αναπόφευκτο ότι μια χώρα, της οποίας οι στρατιωτικές δαπάνες ταιριάζουν με αυτές του υπόλοιπου κόσμου μαζί, θα χρησιμοποιούσε τελικά τα όπλα της για να προσπαθήσει να κυριαρχήσει σε άλλους».

Ο Τραμπ πάντα θεωρούσε τον εαυτό του υπεράνω του νόμου

Βεβαίως, οι στρατιωτικές επεμβάσεις έγιναν όλο και πιο αντιδημοφιλείς μετά τις αμερικανικές περιπέτειες στο Βιετνάμ, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και αλλού. Αλλά ο Τραμπ ποτέ δεν έδειξε ιδιαίτερη ανησυχία για τη βούληση του αμερικανικού λαού. Από τότε που μπήκε στην πολιτική (και αναμφίβολα νωρίτερα), θεωρούσε τον εαυτό του υπεράνω του νόμου, καυχόμενος ότι θα μπορούσε να… πυροβολήσει κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης χωρίς να χάσει ψήφο!

Η εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ – την επέτειο του οποίου μόλις «γιορτάσαμε» – έδειξε ότι είχε δίκιο. Οι εκλογές του 2024 ενίσχυσαν τη δύναμη του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα κάνει τίποτα για να του επιρρίψει ευθύνες για οτιδήποτε.

Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ήταν παράνομη και αντισυνταγματική. Ως στρατιωτική επέμβαση, απαιτούσε κοινοποίηση της απόφασης στο Κογκρέσου, αν όχι την έγκρισή της. Και ακόμη κι αν κάποιος ορίσει ότι επρόκειτο για περίπτωση «επιβολής του νόμου», το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να απαιτεί τέτοιες ενέργειες να επιδιώκονται μέσω έκδοσης «εγκληματία».

Μια χώρα δεν μπορεί να παραβιάσει την κυριαρχία μιας άλλης ή να αρπάξει ξένους υπηκόους – πόσο μάλλον αρχηγούς κρατών – από τις χώρες καταγωγής τους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλοι έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου, αλλά κανείς δεν πρότεινε την ανάπτυξη στρατιωτών για να τους συλλάβουν όπου κι αν βρίσκονται.

Ακόμη πιο θρασύδειλες είναι οι επόμενες παρατηρήσεις του Τραμπ. Ισχυρίζεται ότι η κυβέρνησή του θα «διοικήσει» τη Βενεζουέλα και θα της πάρει το πετρέλαιο, υπονοώντας ότι δεν θα επιτραπεί στη χώρα να πουλήσει.

Μια νέα εποχή ιμπεριαλισμού βρίσκεται μπροστά μας

Δεδομένων αυτών των σχεδίων, φαίνεται ότι μια νέα εποχή ιμπεριαλισμού βρίσκεται μπροστά μας. Μπορεί να κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό, και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ηθικά ερωτήματα – όπως το αν η δολοφονία δεκάδων υποτιθέμενων λαθρεμπόρων ναρκωτικών, χωρίς προσχήματα δίκαιης διαδικασίας – και το κράτος δικαίου έχουν παραμεριστεί, με σχεδόν ένα κλαψούρισμα από τους Ρεπουμπλικάνους, που κάποτε διαφημίζονταν με υπερηφάνεια για τις αμερικανικές τους «αξίες».

Πολλοί σχολιαστές έχουν ήδη ασχοληθεί με τις συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Εάν οι ΗΠΑ διεκδικούν το Δυτικό Ημισφαίριο ως σφαίρα επιρροής τους (το «Δόγμα Donroe») και εμποδίζουν την Κίνα να έχει πρόσβαση στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, γιατί να μην διεκδικήσει η Κίνα την Ανατολική Ασία και να απαγορεύσει στις ΗΠΑ την πρόσβαση σε τσιπ της Ταϊβάν; Κάτι τέτοιο δεν θα απαιτούσε να «διοικήσει» την Ταϊβάν, παρά μόνο για να ελέγξει τις πολιτικές της, ιδιαίτερα αυτές που επιτρέπουν τις εξαγωγές στις ΗΠΑ.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η μεγάλη αυτοκρατορική δύναμη του 19ου αιώνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν τα πήγε καλά τον 20ό αιώνα. Εάν οι περισσότερες άλλες χώρες συνεργαστούν μπροστά σε αυτό τον νέο αμερικανικό ιμπεριαλισμό – όπως θα έπρεπε – οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι ακόμη χειρότερες.

Η ευημερία απαιταί κράτος δικαίου

Ο Τραμπικός ιμπεριαλισμός, που δεν έχει καμία συνεκτική ιδεολογία, είναι ανοιχτά χωρίς αρχές – μια έκφραση, αποκλειστικά, απληστίας και θέλησης για εξουσία. Θα προσελκύσει τους πιο φιλάργυρους και απατεώνες που μπορεί να συγκεντρώσει η αμερικανική κοινωνία. Τέτοιοι χαρακτήρες δεν δημιουργούν πλούτο. Κατευθύνουν την ενέργειά τους στην αναζήτηση «ενοικίου»: λεηλατώντας άλλους μέσω της άσκησης της ισχύος στην αγορά, της εξαπάτησης ή της απρόσκοπτης εκμετάλλευσης. Οι χώρες, στις οποίες κυριαρχούν οι «ενοικιαστές», μπορεί να παράγουν λίγα πλούσια άτομα, αλλά δεν καταλήγουν να ευημερούν, επισημαίνει ο Αμερικανός οικονομολόγος.

Η ευημερία απαιτεί κράτος δικαίου. Χωρίς αυτό, υπάρχει πάντα παρούσα η αβεβαιότητα. Θα αρπάξει η κυβέρνηση τα περιουσιακά μου στοιχεία; Θα απαιτήσουν οι αξιωματούχοι δωροδοκία, για να παραβλέψουν κάποιο μικρό πταίσμα; Θα παρέχει η οικονομία ίσους όρους ανταγωνισμού ή αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία θα δίνουν πάντα το «πάνω χέρι» στους συντρόφους τους;

Ο Λόρδος Άκτον (σ.σ. Άγγλος ιστορικός, πολιτικός και συγγραφέας) παρατήρησε περίφημα ότι «η εξουσία διαφθείρει και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα». Αλλά ο Τραμπ έδειξε ότι δεν χρειάζεται κανείς απόλυτη εξουσία για να εμπλακεί σε πρωτοφανή διαφθορά. Από τη στιγμή που το σύστημα των ελέγχων και των ισορροπιών αρχίσει να καταρρέει – όπως πράγματι έγινε στις ΗΠΑ – οι ισχυροί μπορούν να λειτουργήσουν ατιμώρητοι. Το κόστος θα βαρύνει την υπόλοιπη κοινωνία, γιατί η διαφθορά είναι πάντα κακή για την οικονομία.

Μπορούμε και χωρίς τις ΗΠΑ

Ελπίζει κανείς ότι φτάσαμε στο «πικ του Τραμπ», ότι αυτή η δυστοπική εποχή της κακιστοκρατίας θα τελειώσει με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 και τις προεδρικές του 2028. Αλλά η Ευρώπη, η Κίνα και ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στην ελπίδα. Θα πρέπει να επεξεργάζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης που αναγνωρίζουν ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται τις ΗΠΑ.

Τι προσφέρει η Αμερική που δεν μπορεί να κάνει ο κόσμος χωρίς αυτό; Είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς τους γίγαντες της Silicon Valley, γιατί οι βασικές τεχνολογίες που προσφέρουν είναι πλέον ευρέως διαθέσιμες. Είναι επίσης δυνατό να φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς πανεπιστήμια και επιστημονική ηγεσία των ΗΠΑ, επειδή ο Τραμπ έχει ήδη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διασφαλίσει ότι αυτά τα ιδρύματα πρέπει πλέον να κάνουν αγώνα για να παραμείνουν μεταξύ των καλύτερων του κόσμου.

Και είναι δυνατόν να φανταστούμε έναν κόσμο όπου οι άλλοι δεν εξαρτώνται πλέον από την αγορά των ΗΠΑ. Το εμπόριο φέρνει οφέλη, αλλά λιγότερα αν μια αυτοκρατορική δύναμη επιδιώκει να αρπάξει ένα δυσανάλογο μερίδιο για τον εαυτό της. Η κάλυψη του «κενού ζήτησης» που δημιουργείται από τα επίμονα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ θα είναι πολύ πιο εύκολη για τον υπόλοιπο κόσμο, από την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν την πλευρά της προσφοράς.

Ένας ηγεμόνας που καταχράται τη δύναμή του και εκφοβίζει άλλους πρέπει να μείνει στη δική του γωνία. Η αντίσταση σε αυτό τον νέο ιμπεριαλισμό είναι απαραίτητη για την ειρήνη και την ευημερία όλων των άλλων. Ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να ελπίζει για το καλύτερο, πρέπει να κάνει σχέδια και για τα χειρότερα. Και στον σχεδιασμό για τα χειρότερα, μπορεί να μην υπάρχει εναλλακτική στον οικονομικό και κοινωνικό εξοστρακισμό, παρά μια πολιτική περιορισμού.

Μεταφορές
Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες απειλεί το Ισραήλ με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν άρει τα μέτρα κατά της UNRWA
Ανθρωπιστική βοήθεια 13.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες απειλεί το Ισραήλ με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν άρει τα μέτρα κατά της UNRWA

Το ανώτατο νομικό όργανο του ΟΗΕ εξέδωσε τον Οκτώβριο γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την κάλυψη των βασικών αναγκών του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι
Στα παρασκήνια 13.01.26

Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της «αντιπολίτευσης» του Ιράν και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων πριν από 15 ημέρες

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να… ληστέψουν κοσμηματοπωλείο
Κόσμος 13.01.26

Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να... ληστέψουν κοσμηματοπωλείο

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία, στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία

Σύνταξη
Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Κόσμος 13.01.26

Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών», διαμηνύει η Ρωσία

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
Μάχη για ανεξαρτησία 13.01.26

«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη

Σύνταξη
Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
«Πουθενά ασφαλείς» 13.01.26

Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της - Την έσωσε κρατούμενος

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες

Σύνταξη
Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι
«Δολοφόνοι του κουρδικού λαού» 13.01.26

Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι

Συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ Κούρδων και δυνάμεων της νέας κυβέρνησης του Αχμέντ αλ-Σαράα στη Συρία είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι

Σύνταξη
Ιράν: Το κύμα αμφισβήτησης ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές
Reuters 13.01.26

Το κύμα αμφισβήτησης στο Ιράν ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές

Επιβίωση του καθεστώτος, ωστόσο, δεν σημαίνει σταθερότητα, επισημαίνουν οι αναλυτές. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το 1979

Σύνταξη
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Επιβολή στρατιωτικού νόμου 13.01.26

Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του Τσουν Ντου-Χουάν το 1980

Σύνταξη
Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu
Κίνα 13.01.26

Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu

Μια ΜΚΟ για τα εργασιακά δικαιώματα αναφέρει ότι βρήκε στοιχεία για εκμετάλλευση εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού της Labubus, των γούνινων παιχνιδιών που κατέκτησαν τον κόσμο το 2025

Σύνταξη
Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!
Μπάσκετ 13.01.26

Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!

Παγκόσμιος χαμός για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, καθώς μεταδόθηκε σε πολλές χώρες. Ξεπέρασε και το ντέρμπι της Σερβίας.

Σύνταξη
Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων
Κορυφή 13.01.26

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού
On Field 13.01.26

Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού

Η ανατροπή των «ερυθρόλευκων» ήταν επικών διαστάσεων, με τον Σέρβο διαγώνιο να «σαλπίζει» την αντεπίθεση του Ολυμπιακού και να οδηγεί τους πειραιώτες στην κατάκτηση του Super Cup

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 13.01.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης για τη 17η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media
Ελλάδα 13.01.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media

Τα τελευταία πλάνα πριν χαθούν τα ίχνη της έχει στα χέρια της η Αστυνομία από κάμερα ασφαλείας - Η ανταλλαγή μηνυμάτων με μυστηριώδη άνδρα που γνώρισε στα social media.

Σύνταξη
Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου
Death mountain 13.01.26

Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου

Σαν σήμερα, 13 ιανουαρίου, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζούλιαν Σαντς ξεκίνησε για μια πεζοπορία στο Μάουντ Μπάλντι της Καλιφόρνια. Δεν επέστρεψε ποτέ ζωντανός

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγρότες: Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας – Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών
Τα βλέμματα στην Καρδίτσα 13.01.26

Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας - Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Οι προτάσεις που θα καταθέσουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες
«Στημένη συνάντηση» 13.01.26

ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες

«Τις 'κομματικές μειοψηφίες', στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σημειώνει πως «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι 'οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο', με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο»

Σύνταξη
Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα

Ο Χόνγκλα αποκτήθηκε από τον Άρη με δανεισμό από τη Γρανάδα έως το καλοκαίρι, όταν και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Ελλάδα 13.01.26

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

