Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες

Απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσαν χθες ρωσικές κρατικές υπηρεσίες κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Φανάρι μιλάει για ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, από το 2018, οπότε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκέφαλου στην Εκκλησία της Ουκρανίας, απέφυγε να σχολιάσει παρόμοιες επιθέσεις από την Ρωσία και το ίδιο θα πράξει και σε αυτή την περίπτωση.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρει:

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Η απάντηση του Φαναρίου έρχεται μετά την πρωτοφανή επίθεση της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία κατηγόρησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως «μίσθαρνο όργανο» δυτικών μυστικών υπηρεσιών, αποδίδοντάς του ακόμη και συνεργασία με ακραία εθνικιστικά και νεοναζιστικά στοιχεία. Στο ίδιο κείμενο, η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης επιχειρεί να «διαλύσει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας», επεκτείνοντας –κατά τους ισχυρισμούς της– την «επιθετικότητά» του πέραν της Ουκρανίας, στις χώρες της Βαλτικής και στα Βαλκάνια, με αιχμή το ζήτημα του Μαυροβουνίου.