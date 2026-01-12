Επίθεση της Μόσχας στον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο

«Πυρά» εναντίον του οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου εξεπέλυσε η Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες» υπογραμμίζει η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) σε σχετική ενημέρωση.

Όπως συμπληρώνει η SVR, «ο πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει βρει κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής, σε μια προσπάθεια να σπείρει διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

Μιλούν για «τεχνητές θρησκευτικές δομές»

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο Μόσχας, δελεάζοντας ιερείς και πιστούς να ενταχθούν σε μαριονέτικες θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί τεχνητά από την Κωνσταντινούπολη», προσθέτει η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών.

Παράλληλα, η SVR υπογραμμίζει ότι ο οικουμενικός πατριάρχης σκοπεύει να αναγνωρίσει ως αυτοκέφαλη τη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, τονίζοντας ότι η «επιθετική φιλοδοξία» του «δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής».

«Στους εκκλησιαστικούς κύκλους επισημαίνεται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαμελίζει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας», καταλήγει το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών.