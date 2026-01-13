Προβλήματα στην Παρτιζάν ενόψει Ολυμπιακού: Εκτός οι Μίλτον, Πάρκερ και Μπράουν
Η Παρτιζάν αναμένεται να παραταχθεί αποδεκατισμένη κόντρα στον Ολυμπιακό για την Euroleague.
Ο Σέικ Μίλτον αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Παρτιζάν με την Ντέρμπι για τη 14η αγωνιστική της ABA Liga και τελικά το πρόβλημα αποδείχθηκε πολύ σοβαρό, όπως επιβεβαίωσε ο Ζοάν Πενιαρόγια στις δηλώσεις του μετά το ματς.
Ο παίκτης έσπασε το χέρι του και αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετό διάστημα, χάνοντας φυσικά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενώ δεν παρέλειψε και το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης. Και οι ατυχίες για την Παρτιζάν δεν σταματούν εκεί.
Ακόμη δύο σημαντικές απουσίες για την Παρτιζάν ενόψει Ολυμπιακού
Εκτός, από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό θα μείνουν και οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Στέρλινγκ Μπράουν. Ο πρώτος αποχώρησε από την προπόνηση με πρόβλημα στο πόδι, ενώ ο δεύτερος είναι άρρωστος. Μοιραία, οι δύο παίκτες δεν θα είναι στη διάθεση του Ζοάν Πενιαρόγια το βράδυ της Τετάρτης (14/1, 20:30).
Με Νιλικίνα κόντρα στην Παρτιζάν
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) για τη Σερβία. Μαζί με την ομάδα ταξιδεύει και ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος είχε παραμείνει εκτός από το ματς με τον Άρη, καθώς αντιμετώπιζε ενοχλήσεις μετά από γλίστρημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την αποστολή ταξιδεύει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ εκτός έμεινε ο τραυματίας Μόντε Μόρις, αλλά και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
Για το γεγονός ότι παίζει μία ομάδα που βρίσκεται σε «προβληματική» σεζόν: «Είναι αποδυναμωμένη με βάση τη βαθμολογική της θέση, αν δει κανείς το ρόστερ και την ποιότητά της, απορεί πώς γίνεται αυτό. Είναι μία ομάδα που δείχνει ότι είναι συμπαγής. Έχουν ταλέντο, καλό προπονητή και τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα στο Βελιγράδι. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό».
Για το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας: «Δεν μου αρέσει να δίνω ποσοστά. Λείπει ο Μόρις και ο Τζόουνς, οι άλλοι είναι διαθέσιμοι. Λείπει ο Τζόουνς, έχει γυρίσει ο Ουόρντ, είναι στην αποστολή ο ΜακΚίσικ. Κάνουμε καλέ προπονήσεις, αν συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία θα είμαστε δύσκολος αντίπαλος».
Για τον Νιλικίνα: «Έχει γυρίσει ο Νιλικίνα».
