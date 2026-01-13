newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος λέγοντας ότι «έχει χάσει το μέτρο» ότι «λέει συνεχώς ψέματα» και ότι «δεν σκέφτεται λογικά»

«Μυθομανή» και «serial liar» (κατά συρροή ψεύτης)» χαρακτήρισε ο Νίκος Καραχάλιος τη Μαρία Καρυστιανού.

Υπενθυμίζεται ότι κυρία Καρυστιανού είχε αναφέρει τις προηγούμενες ώρες ότι ο Νίκος Καραχάλιος θα «πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο».

«Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με την δική της κρίση και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από το θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, η πτώση η δημοσκοπική» είπε ο κ. Καραχάλιος μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωϊνό».

«Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα» λέει ο Καραχάλιος

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια ότι «η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια είναι διαταραχή. Κάποιος, που λέει συνεχώς ψέματα, είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε».

Πρόσθεσε, δε, ότι «έψαξα να δω τι σημαίνει χρειάζεσαι ψυχίατρο άρα είσαι ψυχασθενής και βρήκα τρεις απαντήσεις: Δεν σκέφτεσαι λογικά δεν ακούς κανένα και έχεις χάσει το μέτρο. Η Μαρία τα έχει και τα τρία: δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί, έχει χάσει το μέτρο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το σύνταγμα και δεν σκέφτεται λογικά».

Την κάλεσε, επίσης, «να ανακαλέσει γιατί έκανε μια προσωπική επίθεση, γιατί εγώ μιλάω με ντοκουμέντα», υποστηρίζοντας ότι «η Γρατσία είναι αρχηγός της σέχτας αυτής».

Ο κ. Καραχάλιος είπε επίσης ότι δεν έχε συναντηθεί μαζί της μόνο 2-3 φορές, αλλά «ήταν 6 ή 7 οι κατ’  ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε».

«Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία»

Υποστήριξε ακόμα ότι «αν δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα βγάλω στον αέρα τα μηνύματα από το whats app και να δούμε αν ήταν για σινεμά ή για να κάνουμε συγκεντρώσεις. Έχω 600 μηνύματα όχι μόνο από την κυρία Καρυστιανού, αλλά και από τη κυρία Γρατσία και την αστρολόγο από το Χάρβαρντ. Στην ομάδα ήταν η Γρατσία, ο Νικολόπουλος, ο Κυριάκος Τόμπρας ο επικεφαλής του κινήματος Υπέρβαση, κατά καιρούς ήταν ο κ. Μιχάλης Πατσίκας. Το γκρουπ το έφτιαξε η κ. Καρυστιανού και όταν αποχώρησε από έντονη διαφωνία με Νικολόπουλο και Τόμπρα για την αγωγή και τη μήνυση που έκανε στις κυρίες Παπανδρέου και Κοβέσι, έκανε εμένα διαχειριστή»

«Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους» κατέληξε ο Νίκος Καραχάλιος.

Ακούστε όσα είπε:

