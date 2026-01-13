Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου ήταν στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό στην Αμερική»

Ο Γιώργος Θεοφάνους βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή Buongiorno και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως ο γιος του σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο που έγινε πρόσφατα το μακελειό με τον άνθρωπο που σκότωσε δυο φοιτητές μέσα σε μια τάξη.

Γιώργος Θεοφάνους: Η αποκάλυψη για το γιο του

Ο γιος του είναι μαθητής της συγκεκριμένης τάξης και απλώς έτυχε να μην πάει σε εκείνο το μάθημα.

«Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, βλέπω εμένα μέσα στα παιδιά μου και ταράζομαι. Πανικοβάλλομαι με αυτό το πράγμα.

Πάντα με πιάνει το ενοχικό με τα παιδιά μου. Τώρα είναι και στο εξωτερικό τα παιδιά μου… Έγινε ένα πολύ άσχημο γεγονός πριν μερικές ημέρες στην Αμερική, στο Μπράουν που μπήκε κάποιος μέσα και σκότωσε δυο παιδιά.»

«Ευτυχώς δεν ήταν σε εκείνο το μάθημα»

«Ο γιος μου είναι σε εκείνο το πανεπιστήμιο, σε εκείνη την τάξη. Δεν ήταν στο μάθημα εκείνο. Ευτυχώς δεν ήταν σε εκείνο το μάθημα.

Τώρα πρέπει να πάει πίσω και δεν πάει, πρέπει να τον πάω. Είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει στα παιδιά. Γι’ αυτό και δεν ήρθα στις 5 του μήνα όπως σου είχα υποσχεθεί, γιατί ήθελε να πάμε μαζί στο Άγιο Όρος. Αυτός ήταν ο λόγος.

Τώρα είναι πιο ήρεμα. Αλλά φύγανε οι φίλοι του. Αυτό είναι που φοβάμαι στη σύγχρονη κοινωνία, κυρίως στην Αμερική, που παίρνει ο άλλος το όπλο, μπαίνει μέσα και γαζώνει τον κόσμο.

Στέλνεις το παιδί σου, όχι στη Βοστώνη, σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και θυμήθηκε ένας τρελός να μπει μέσα να το κάνει αυτό. Είχα τον γιο μου σε βίντεοκλήση 30 ώρες. Τώρα θα πάει μαζί του ή η μαμά του ή εγώ…» είπε ο Γιώργος Θεοφάνους.