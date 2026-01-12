Σε δεύτερο βαθμό, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο στη Θεσσαλονίκη εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση της δολοφονίας, 41χρονης που ήταν επτά μηνών έγκυος. Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά του 2024 και κατηγορούμενοι είναι ο τότε σύντροφός της και ένας φίλος του.

Στο εδώλιο θα καθίσουν σήμερα ο 40χρονος σύντροφός της και ο φίλος του, οι οποίοι πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί σε ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξη (αντίστοιχα).

Οι δύο τους είχαν στήσει «παγίδα» στη 41χρονη Γεωργία, με τον 40χρονο να την παρασέρνει να μπούνε στο σπίτι τους και εκεί περίμενε ο 35χρονος. Δήθεν είχαν σχεδιάσει ληστεία σε βάρος της για να αρπάξουν χρήματα, όμως τη σκότωσαν χρησιμοποιώντας μαχαίρι και τοποθέτησαν το άψυχο σώμα της σε ένα μπαούλο, που στη συνέχεια το μετέφεραν σε δασική, απόκρημνη περιοχή μεταξύ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο που τους δείχνουν να μεταφέρουν το μπαούλο με αυτοκίνητο, που το μετέφεραν εν συνεχεία στο συγκεκριμένο σημείο, που αποκαλύφθηκε μετά την εξιχνίαση του εγκλήματος. Ο 40χρονος παράλληλα έχει παραπεμφθεί να δικαστεί και για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της αδερφής του.