Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες

Σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας πυροδότησε η εμφάνιση στον ουρανό του Λος Άντζελες ενός Boeing που είναι γνωστό ως «Αεροπλάνο της Αποκάλυψης» το οποίο χρησιμεύει ως ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις ΗΠΑ από μία καταστροφική επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση για την εμφάνισή του. Το συγκεκριμένο Boeing καταγράφηκε να προσγειώνεται σε πολιτικό αεροδρόμιο του Λος Άντζελες για πρώτη φορά στην ιστορία της επιχειρησιακής του χρήσης.

Το «Αεροπλάνο της Αποκάλυψης», όπως είναι γνωστό, έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του ‘70, χρησιμεύει ως ιπτάμενο κέντρο διοίκησης για κορυφαίους αξιωματούχους αλλά και τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε ακραίες συνθήκες κρίσης, είναι κατασκευασμένο για να επιβιώνει από πυρηνική επίθεση, ενώ παράλληλα συντονίζει στρατιωτική δράση.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για προσγείωση σε πολιτικό αεροδρόμιο για λόγους συντήρησης.