Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M
Culture Live 11 Ιανουαρίου 2026 | 08:02

Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M

Λίγο πριν αρχίσει το εαρινό εξάμηνο, το Texas A&M αλλάζει μαθήματα και ακυρώνει ενότητες υπό νέους περιορισμούς για φύλο και φυλή, με καθηγητές να μιλούν για απειλή στην ακαδημαϊκή ελευθερία και για λογοκρισία ακόμη και του Πλάτωνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Ο Texas A&M University μπαίνει σε μια περίοδο έντονης αναστάτωσης, καθώς νέοι κανόνες που περιορίζουν τη διδασκαλία θεμάτων φύλου και φυλής αρχίζουν να εφαρμόζονται εσπευσμένα, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Καθηγητές αλλάζουν ή επανεξετάζουν τα προγράμματα των μαθημάτων τους, μαθήματα ακυρώνονται ή επαναχαρακτηρίζονται, ενώ η ανησυχία για την ακαδημαϊκή ελευθερία είναι διάχυτη.

«Καθηγητής φιλοσοφίας που δεν μπορεί να διδάξει Πλάτωνα; Τι είδους πανεπιστήμιο είναι αυτό;Πώς γίνεται να διδάσκεις φιλοσοφία χωρίς τον Πλάτωνα, ακόμη κι αν ορισμένες από τις ιδέες του θεωρούνται σήμερα αμφιλεγόμενες;»

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται ο Μάρτιν Πίτερσον, καθηγητής φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο από το 2014 και πρόεδρος του Συμβουλίου Ακαδημαϊκής Ελευθερίας (Academic Freedom Council). Ο ίδιος δηλώνει ότι αιφνιδιάστηκε όταν ενημερώθηκε πως για να συμμορφωθεί με τις νέες πολιτικές έπρεπε να αφαιρέσει από το μάθημά του όχι μόνο ενότητες για τη φυλή και το φύλο, αλλά και συγκεκριμένες αναγνώσεις από τον Πλάτωνα.

«Καθηγητής φιλοσοφίας που δεν μπορεί να διδάξει Πλάτωνα; Τι είδους πανεπιστήμιο είναι αυτό;» διερωτάται μιλώντας στους New York Times. «Πώς γίνεται να διδάσκεις φιλοσοφία χωρίς τον Πλάτωνα, ακόμη κι αν ορισμένες από τις ιδέες του θεωρούνται σήμερα αμφιλεγόμενες;»

Ένας αγώνας δρόμου πριν την έναρξη του εξαμήνου

Το πανεπιστήμιο προσπαθεί να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει τους κανόνες που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του συστήματος A&M στα τέλη του 2024. Οι πολιτικές αυτές απαγορεύουν στα μαθήματα να «προωθούν ιδεολογία φυλής ή φύλου ή θέματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου». Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, και έπειτα από τεκμηρίωση «αναγκαίου εκπαιδευτικού σκοπού», επιτρέπεται η διδασκαλία τέτοιων θεμάτων σε ορισμένα μεταπτυχιακά ή «μη βασικά» προπτυχιακά μαθήματα.

Η διοίκηση του Texas A&M υποστηρίζει ότι ο Πλάτων δεν έχει απαγορευτεί και ότι «πολλοί διάλογοί του θα διδαχθούν σε διάφορα μαθήματα και αυτό το εξάμηνο και στο μέλλον». Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι εγκεκριμένα τμήματα του ίδιου μαθήματος περιλαμβάνουν έργα του Πλάτωνα χωρίς ενότητες για ιδεολογία φυλής και φύλου.

Το μάθημα και το τελεσίγραφο

Το μάθημα του Δρ. Πίτερσον, «Φιλοσοφία 111 – Σύγχρονα Ηθικά Ζητήματα», αποτελεί μάθημα κορμού και εξετάζει αντιπροσωπευτικές ηθικές θεωρίες και την εφαρμογή τους σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Το αρχικό του πρόγραμμα περιλάμβανε θεματικές για τις αμβλώσεις, τη θανατική ποινή, την οικονομική δικαιοσύνη, αλλά και συζητήσεις γύρω από τη φυλή και το φύλο.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, το μάθημα δεν «προωθούσε» καμία ιδεολογία. «Διδάσκω τους φοιτητές πώς να αναλύουν και να αξιολογούν επιχειρήματα που κυκλοφορούν στον δημόσιο διάλογο», ανέφερε σε email προς το τμήμα, το οποίο κοινοποίησε στους New York Times.

Цифровая репродукция находится в интернет-музее gallerix.ru

Η απάντηση ήρθε από την επικεφαλής του προγράμματος φιλοσοφίας, Κρίστι Σουίτ, η οποία του έθεσε δύο επιλογές: είτε να αφαιρέσει τις επίμαχες ενότητες και τα πλατωνικά αποσπάσματα που «ενδέχεται» να σχετίζονται με αυτές —όπως η «Κλίμακα του Έρωτα» της Διοτίμας και ο μύθος του Αριστοφάνη για τους διχοτομημένους ανθρώπους— είτε να μετακινηθεί σε μάθημα ηθικής και μηχανικής.

Ο Δρ. Πίτερσον δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί απρόθυμα, αντικαθιστώντας το υλικό με διαλέξεις για την ελευθερία του λόγου και την ακαδημαϊκή ελευθερία, αν και θεωρεί ότι έτσι οι φοιτητές θα λάβουν μια λιγότερο απαιτητική εκπαίδευση.

Πολιτική πίεση και δημόσια αντιπαράθεση

Η ένταση στο Texas A&M εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτικό κλίμα στο Τέξας, όπου Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν τα δημόσια πανεπιστήμια ότι έχουν μετατραπεί σε χώρους φιλελεύθερου προσηλυτισμού γύρω από τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την συμπερίληψη.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής και απόφοιτος του A&M Μπράιαν Χάρισον απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί απαγόρευσης του Πλάτωνα ως «παραπλανητικούς και ψευδείς», κατηγορώντας τους επικριτές για «ανέντιμη και κυνική» δραματοποίηση της κατάστασης. «Για πολύ καιρό», λέει, «τα πράγματα στα δημόσια πανεπιστήμια του Τέξας τα διηύθυναν οι λάθος άνθρωποι».

Ένα πανεπιστήμιο σε διαρκή κρίση

Από τον Νοέμβριο του 2024, το Texas A&M έχει καταργήσει τη δευτερεύουσα κατεύθυνση σπουδών στις ΛΟΑΤΚΙ+ σπουδές, ενώ ο τότε πρόεδρος του πανεπιστημίου είδε τη θέση του να απειλείται από τον κυβερνήτη λόγω συνεδρίου για τη DEI. Τον Σεπτέμβριο, η απόλυση της λέκτορα Μελίσα ΜακΚόουλ μετά από μάθημα παιδικής λογοτεχνίας στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ο λεγόμενος «μονόκερος φύλου» προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και οδήγησε τελικά στην παραίτηση του προέδρου.

Αν και επιτροπή προσφυγών έκρινε ομόφωνα ότι η απόλυση δεν δικαιολογούνταν, το πανεπιστημιακό σύστημα αρνήθηκε να την επαναφέρει, ανοίγοντας τον δρόμο για δικαστική προσφυγή.

«Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο μία οπτική»

Δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ, που μίλησαν ανώνυμα φοβούμενα αντίποινα, δηλώνουν ότι δεν έχουν αλλάξει τα προγράμματά τους αλλά αγνοούν αν θα τους επιτραπεί να διδάξουν. Παράλληλα, η διοίκηση ακύρωσε μάθημα κοινωνιολογίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να προσφερθεί «στην παρούσα μορφή του» χωρίς να παραβιάζει τους νέους κανόνες.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση, ο έφορος Σαμ Τορν υποστήριξε ότι είχε γίνει σαφές πως ορισμένα μαθήματα είχαν απομακρυνθεί από το πρόγραμμα σπουδών που οραματιζόταν το διοικητικό συμβούλιο.

Για τον Δρ. Πίτερσον, το διακύβευμα είναι θεμελιώδες: «Αν υπάρχει μόνο μία οπτική στην τάξη, δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσεις, τίποτα να μάθεις. Αυτό δεν είναι εκπαίδευση — είναι κατήχηση. Είναι σοβιετικού τύπου παιδεία».

Η τοπική οργάνωση της Αμερικανικής Ένωσης Πανεπιστημιακών Καθηγητών προειδοποιεί ότι η υπόθεση εγείρει σοβαρά νομικά ζητήματα και πλήττει την ίδια την αποστολή της ανώτατης εκπαίδευσης. «Ένα πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα», σημειώνει, «απομακρύνεται από την αλήθεια, την έρευνα και το δημόσιο συμφέρον — και παύει να λειτουργεί ως σοβαρό ίδρυμα ανώτατης μάθησης».

Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» – Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα
«Ποιητής του δρόμου» 10.01.26

Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» - Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα

Ο Άμπελ Φεράρα, μια εμβληματική μορφή του σκληρού και ακατέργαστου κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Marty Supreme», αφηγείται την ιστορία της ξέφρενης καριέρας του σε ένα ειλικρινές αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Και άλλα πολλά 10.01.26

Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεχάστε τον Ζορό που ξέρατε – Ο μασκοφόρος εκδικητής του 2026 είναι Γάλλος και αντικαπιταλιστής
Culture Live 10.01.26

Ξεχάστε τον Ζορό που ξέρατε – Ο μασκοφόρος εκδικητής του 2026 είναι Γάλλος και αντικαπιταλιστής

Ο Ζορό επιστρέφει το 2026 όχι ως ρομαντικός εκδικητής, αλλά ως ώριμος και πολιτικοποιημένος ήρωας. Στη νέα γαλλική σειρά του AMC+, ο μασκοφόρος θρύλος γίνεται όχημα αντικαπιταλιστικής κριτικής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια
«Melania» 09.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια

Λίγο μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ πήρε τον έλεγχο του Kennedy Center, διορίζοντας πολιτικούς του συμμάχους στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια τον εξέλεξε πρόεδρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Στιούαρτ: Το τελευταίο γράμμα της «καταδικασμένης βασίλισσας» επιστρέφει στο φως
«Δεν είμαι μάγισσα» 09.01.26

Μαρία Στιούαρτ: Το τελευταίο γράμμα της «καταδικασμένης βασίλισσας» επιστρέφει στο φως

Λίγο πριν ανέβει στην εξέδρα της εκτέλεσης, η Μαρία Στιούαρτ έγραψε το τελευταίο της γράμμα. Όχι ως πράξη απόγνωσης, αλλά ως ύστατη προσπάθεια να ελέγξει την εικόνα της και τη θέση της στην Ιστορία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών
MAGA 09.01.26

Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών

Με τελεσίγραφο προς το Ίδρυμα Smithsonian, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει τη σύγκρουση για τον τρόπο αφήγησης της αμερικανικής ιστορίας, απειλώντας με περικοπές αν δεν παραδοθούν εσωτερικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman
Culture Live 09.01.26

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ο goth Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν μια από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2022. Και με το sequel να βρίσκεται στα σκαριά, η DC τα δίνει όλα για σπάσει την κυριαρχία της Marvel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία
Culture Live 08.01.26

Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία

Μια εντυπωσιακή πολεμική σάλπιγγα της Εποχής του Σιδήρου, που χρησιμοποιούσαν οι Κέλτες για να τρομοκρατούν τους αντιπάλους τους στη μάχη, ανακαλύφθηκε σε ανασκαφές στο Νόρφολκ. Οι αρχαιολόγοι μιλούν για εύρημα «μια φορά στη ζωή»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
1990 08.01.26

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια περνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ
Culture Live 08.01.26

«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος ο οποίος βρίσκει πάντα νέους τρόπους να επιστρέφει

Σύνταξη
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
Περιβάλλον 11.01.26

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Απογοήτευση 11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
Παγίδες θανάτου 11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Τα μοντέλα 11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 11.01.26

Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του Συνταγματικού Συμβουλίου του Ιράν, Χάντι Ταχάν Ναζίφ, κατηγόρησε εξωγενείς παράγοντες που μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε εξέγερση

Σύνταξη
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Με το ίδιο νόμισμα 11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες
Κόσμος 11.01.26

Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις ΗΠΑ από μία καταστροφική επίθεση.

Σύνταξη
Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979
Κόσμος 11.01.26

Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979

Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν στο Λονδίνο και κατέβασε την σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντικαθιστώντας την με αυτήν του καθεστώτος του σάχη Παχλαβί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία
Κόσμος 10.01.26

Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, δήλωσε πως, σε ό,τι αφορά την Ιταλία, «ο Μάριο Ντράγκι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση

Σύνταξη
