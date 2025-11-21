Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 08:30
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τι μας δίδαξε ο Πλάτων για τις σχέσεις
Μαθήματα 21 Νοεμβρίου 2025 | 06:01

Τι μας δίδαξε ο Πλάτων για τις σχέσεις

Ο Πλάτων είχε την πεποίθηση ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους να εξελιχθούν μέσω της δικής μας σωστής καθοδήγησης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Spotlight

Ο Πλάτων, όπως πολλοί από εμάς, είχε την πεποίθηση ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους να εξελιχθούν μέσω της δικής μας σωστής καθοδήγησης. Αυτή η ιδέα είναι εν μέρει σωστή — είναι πιθανό να εμπνεύσουμε ένα άτομο να αλλάξει προς το καλύτερο, αλλά, αν προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το οτιδήποτε, θα αποτύχουμε. Στη ζωή μας, αυτή η παγίδα εμφανίζεται συχνά σε σχέσεις στις οποίες νιώθουμε την ανάγκη να σώσουμε κατά κάποιον τρόπο τον άλλο άνθρωπο. Ωστόσο, όσο κι αν προσπαθούμε να τον/την «διορθώσουμε», αν ο ίδιος/ η ίδια δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα, η προσπάθειά μας μπορεί να είναι μάταιη.

Η κατάσταση ίσως γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν συνειδητοποιούμε πως μερικές φορές, η καλύτερη κίνηση για την ψυχική μας υγεία, είναι απλά να απομακρυνθούμε.

Όταν συνεχίζουμε να παλεύουμε για σχέσεις που δεν είναι αμοιβαίες ή που δεν προάγουν την ανάπτυξή μας, επενδύουμε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια σε καταστάσεις που δεν βγάζουν πουθενά.

Ένα παράδειγμα από την ιστορία μας καλεί να αφήσουμε τους άλλους να είναι αυτοί που είναι και να αποδεχτούμε πως η αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει παρά μόνο από την εσωτερική τους ανάγκη και βούληση. Ποιο ακριβώς ήταν το λάθος του Πλάτωνα;

Σχέσεις: Η παγίδα της προσπάθειας για αλλαγή

Οι τρεις αποτυχημένες προσπάθειες του Πλάτωνα να ταξιδέψει στη Σικελία τον 4ο αιώνα π.Χ. μας δίνουν πολύτιμα μαθήματα για τις σχέσεις:

Πρώτη επίσκεψη (387 π.Χ.): Ο Πλάτων επισκέφτηκε τον Διονύσιο Α’, τον τύραννο της Συρακούσας. Οι φιλοσοφικές του απόψεις για τη δικαιοσύνη και την εγκράτεια προσέβαλαν τον ηγεμόνα και η επίσκεψη είχε άδοξη κατάληξη. Το μόνο θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι ο κουνιάδος του Διονύσιου, ο Δίων, εμπνεύστηκε από τις διδασκαλίες του Πλάτωνα.

Δεύτερη επίσκεψη (367 π.Χ.): Όταν ο γιος του Διονύσιου Α’, ο Διονύσιος Β’, ανέλαβε την εξουσία, ο Δίων έπεισε τον Πλάτωνα να επιστρέψει και να διδάξει τον νέο τύραννο, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να γίνει ο «φιλόσοφος-βασιλιάς» που περιέγραφε ο Πλάτωνας στα συγγράμματά του. Ο Διονύσιος Β’ έδειξε αρχικά ενδιαφέρον, αλλά απέτυχε όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκληρή πειθαρχία που απαιτεί η φιλοσοφική μελέτη. Μεγαλωμένος στην πολυτέλεια και συνηθισμένος στις κολακείες, δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει την ψυχική εργασία που απαιτεί η αυθεντική μεταμόρφωση.

Τρίτη επίσκεψη (361 π.Χ.): Παρά τα σαφή σημάδια αποτυχίας, ο Πλάτωνας επέστρεψε όταν ο Διονύσιος Β’ υποσχέθηκε ότι ήταν έτοιμος να «αγκαλιάσει» τη φιλοσοφία. Στην 7η Επιστολή του, ο Πλάτωνας αναλογίζεται αυτό το ταξίδι, ξεκαθαρίζοντας ότι η αποτυχία δεν ήταν δικό του λάθος, αλλά ότι ο Διονύσιος Β’ είχε χάσει το όποιο μικρό κίνητρο είχε αρχικά — αν ποτέ το είχε πραγματικά. Ο νεαρός τύραννος αποδείχθηκε ότι ενδιαφερόταν περισσότερο να φανεί φιλόσοφος παρά να καταβάλει προσπάθεια να γίνει. Αυτή η απόπειρα κατέληξε με τον Πλάτωνα να φεύγει με δυσκολία σώος…

Μήπως έχετε κι εσείς έναν «Διονύσιο Β’» στη ζωή σας;

Υπάρχει κάποιος/α στη ζωή σας που σας θυμίζει τον Διονύσιο Β’; Κάποιος/α που:

  • Δηλώνει ότι θέλει να αλλάξει, αλλά διστάζει μπροστά στην πραγματική δουλειά που απαιτείται;
  • Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που ενίσχυσε μη υγιείς συμπεριφορές;
  • Έχει ανθρώπους γύρω του που ωφελούνται από την παραμονή του στην τρέχουσα κατάσταση;
  • Δείχνει περιστασιακά ενδιαφέρον για προσωπική ανάπτυξη, αλλά γρήγορα επιστρέφει στις παλιές του συνήθειες;
  • Δίνει υποσχέσεις για αλλαγή, αλλά μένει μόνο στα λόγια;

Αν ναι, ίσως να παίζετε το ρόλο του Πλάτωνα σε αυτή τη σχέση — του σοφού φίλου, συντρόφου ή μέλους της οικογένειας που προσπαθεί να καθοδηγήσει και παγιδεύεται σε έναν φαύλο κύκλο.

Ενώ οι προθέσεις σας είναι καλές, η αλλαγή μπορεί να συμβεί μόνο όταν το άτομο είναι έτοιμο να τη δεχτεί και να την κάνει.

Η πραγματική αλλαγή απαιτεί:

  • Εσωτερικό κίνητρο που διαρκεί πέρα από τον αρχικό ενθουσιασμό.
  • Διάθεση να ανεχθούμε την δυσφορία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης.
  • Συνεχή προσπάθεια με το πέρασμα του χρόνου.
  • Ένα περιβάλλον που υποστηρίζει αντί να υπονομεύει την αλλαγή.

Το μεγαλύτερο λάθος του Πλάτωνα δεν ήταν το πρώτο ή το δεύτερο ταξίδι του στη Σικελία — ήταν το τρίτο. Είχε σαφείς αποδείξεις ότι ο Διονύσιος Β’ δεν ήταν διατεθειμένος να αλλάξει, όμως είχε ελπίδα. Πόσοι από εμάς έχουμε κάνει το ίδιο; Δίνουμε σε κάποιον/α μια δεύτερη ευκαιρία, κάτι που ίσως είναι λογικό. Αλλά μετά έρχεται η τρίτη ευκαιρία, η τέταρτη, η πέμπτη — κάθε φορά πιστεύοντας ότι «αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά». Έτσι, δεν βλάπτουμε μόνο τον εαυτό μας. Συχνά, ενισχύουμε τη συμπεριφορά που ελπίζουμε να αλλάξει. Συνεχίζοντας να αποδεχόμαστε κενές υποσχέσεις, αφαιρούμε τις φυσικές συνέπειες που μπορεί πραγματικά να προκαλέσουν μια γνήσια αλλαγή.

Σημάδια ότι είναι καιρός να απομακρυνθείτε από τη Σικελία…

Μετά τις περιπέτειές του στη Σικελία, ο Πλάτων επέστρεψε στην Αθήνα και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της Ακαδημίας του και στη συγγραφή. Στο έργο του Πολιτεία, δεν είναι μάλλον τυχαίο το γεγονός ότι τονίζει πως πριν μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει με σοφία τους άλλους, πρέπει πρώτα να βάλει σε τάξη τη δική του «εσωτερική κυβέρνηση» (την ικανότητα να αναγνωρίζει τις εσωτερικές του ανάγκες και να τις κατευθύνει προς την προσωπική του βελτίωση).

Αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό μάθημα από το ταξίδι του Πλάτωνα: Όταν σταματάμε να προσπαθούμε να αναμορφώσουμε τους άλλους και επικεντρωνόμαστε στην εσωτερική μας «ανασύνταξη», όχι μόνο βρίσκουμε ηρεμία, αλλά γινόμαστε και πιο αποτελεσματικοί.

Αν αντιμετωπίζετε επανειλημμένα κύκλους υποσχέσεων για αλλαγή χωρίς αποτέλεσμα και η σχέση σας, σας εξαντλεί αντί να σας ενισχύει, αποδεχτείτε την πραγματικότητα όπως είναι, όχι όπως θα θέλατε να είναι. Αναγνωρίστε ότι η αληθινή βοήθεια ενδέχεται να σημαίνει να απομακρυνθείτε και εστιάστε στη δική σας εσωτερική «τάξη» αντί να προσπαθείτε να διαχειριστείτε τη ζωή κάποιου άλλου. Θέστε σαφή όρια για το ποια συμπεριφορά είστε διατεθειμένοι να αποδεχτείτε και ποια όχι και τέλος, βρείτε την «Αθήνα» σας—τον χώρο, την κοινότητα ή την πρακτική όπου τα ταλέντα σας μπορούν να ανθίσουν.

Θυμηθείτε: Οι μεγαλύτερες συνεισφορές του Πλάτωνα δεν ήρθαν από το ταξίδι του στη Σικελία, αλλά όταν επέστρεψε στην Αθήνα. Η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή γιατί επικεντρώθηκε στην ανάπτυξή του και μοιράστηκε τη σοφία του με εκείνους που ήταν πραγματικά δεκτικοί. Αντίστοιχα λοιπόν, οι πιο σημαντικές σχέσεις, ίσως να σας περιμένουν μετά, όταν σταματήσετε κι εσείς με τη σειρά σας να πλέετε προς τη Σικελία…

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 20.11.25

BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 23 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με την πρώτη έκδοση της σειράς «Οι Μεγάλες Σκηνές», το Harper’s Bazaar Δεκεμβρίου, την ειδική έκδοση «Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Πάπας Λέων», την εφημερίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μπουραζάνας μάς μιλά για τον «Μισάνθρωπο» και το πως η ιστορία του Αλσέστ «καθρεφτίζεται» στο σήμερα
Plus 19.11.25

Ο Γιάννης Μπουραζάνας μάς μιλά για τον «Μισάνθρωπο» και το πως η ιστορία του Αλσέστ «καθρεφτίζεται» στο σήμερα

«Ο Μισάνθρωπος» του Μολιέρου είναι ένα δεικτικό σχόλιο για την υποκρισία της κοινωνίας και την ίδια στιγμή στηλιτεύει μοναδικά τα-αέναα- ελαττώματα των ανθρώπων. Μια έμμετρη κωμωδία σε πέντε πράξεις που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1666 και όμως, τόσους αιώνες μετά, παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Η «μαγεία» της Αλεξάνδρειας φώτισε το Παλλάς – Ένα θεατρικό ταξίδι δυόμισι ωρών
Plus 19.11.25

Η «μαγεία» της Αλεξάνδρειας φώτισε το Παλλάς – Ένα θεατρικό ταξίδι δυόμισι ωρών

Φεύγοντας από το Παλλάς, έχεις την αίσθηση πως η παράσταση δεν τελείωσε· πως η Αλεξάνδρεια έμεινε να φωτίζει κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού, όπως ο παλιός Φάρος της πόλης φωτίζει στα ποιήματα του Καβάφη

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια
Media 19.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Inbox 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»

Ο Πορτογάλος Ρούμπεν Αμορίμ παραδέχθηκε ότι «πέρυσι ήμουν πάντα καταβεβλημένος από τα παιχνίδια. Δεν είχα τον χρόνο να ηρεμήσω, να καταλάβω»

Βάιος Μπαλάφας
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες
Αξιόπιστος δείκτης 21.11.25

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες

Η Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της οικονομίας στην ΕΕ, προσθέτει ένα νέο δείκτη μέτρησης της ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει μικροοικονομικά στοιχεία στη μέτρηση της ανάπτυξης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια
Επιστροφή στον Μεσαίωνα 21.11.25

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC

Η αναπαραγωγή fake news από το CDC σε σχέση με τη σύνδεση των εμβολίων στα παιδιά με τον αυτισμό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη καθώς η επιστήμη εργαλειοποιείται από την πολιτική εξουσία

Σύνταξη
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο