Λάρισα: 55χρονος πέθανε ενώ χόρευε σε νυχτερινό κέντρο
Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 55χρονος άνδρας στη Λάρισα φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς
Ένας άνδρας ηλικίας 55 ετών έχασε τη ζωή του τις πρώτες πρωινές ώρες σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στη Λάρισα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Φαρσάλων, όταν ο 55χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στην πίστα και χόρευε.
Αμέσως επικράτησε πανικός στο μαγαζί, με τους θαμώνες να προσπαθούν να προσφέρουν βοήθεια, στον 55χρονο άνδρα.
Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έσπευσε και η αστυνομία, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
