Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2: Στην τετράδα του Κόπα Άφρικα ο Σαλάχ και η παρέα του
Η Αίγυπτος νίκησε 3-2 την πρωταθλήτρια του 2023 Ακτή Ελεφαντοστού και πέρασε στην ημιτελική φάση του Κόπα Άφρικα όπου θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη.
- Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
- Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια
- Βυζαντινό μοναστήρι 1.500 ετών ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο
- Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο
Θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έκλεισε η Αίγυπτος! Η παρέα του Μοχάμεντ Σαλάχ επικράτησε με 3-2 της Ακτής Ελεφαντοστού -που ήταν η νικήτρια της διοργάνωσης το 2023- και την Τετάρτη (14/1, 19:00) θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Μαρόκο – Νιγηρία (14/1 22:00) ο άλλος ημιτελικός.
Ασίστ και γκολ για τον σπουδαίο Σαλάχ
Με γκολ από τα… αποδυτήρια μπήκε στο ματς η Αίγυπτος καθώς μόλις στο 4′ άνοιξε το σκορ με υπέροχη προσπάθεια του Μαρμούς. Στο 32′ ο Ράμπια με κεφαλιά από κόρνερ του Σαλάχ έκανε το 2-0, αλλά στο 40′ ο Φατούχ μετά από κόρνερ μείωσε άθελά του σε 2-1 για την Ακτή που ξαναμπήκε στο παιχνίδι.
Η Αίγυπτος μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος, με τον Σαλάχ να κάνει το 3-1 από κοντά ύστερα από ωραίο γύρισμα του Ασχούρ και στο 73′ μετά από νέο κόρνερ ο Ντουέ μείωσε σε 3-2. Η Ακτή προσπάθησε στο τέλος να φτάσει στην ισοφάριση, είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά η Αίγυπτος άντεξε και την έστειλε σπίτι της.
- Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2: Στην τετράδα του Κόπα Άφρικα ο Σαλάχ και η παρέα του
- Το respect του ΛεΜπρόν στην «υπόκλιση» του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι τιμή μου να παίζω κόντρα σε εκείνον»
- Κέρκεζ: «Ομάδα με πολλή ποιότητα ο Ολυμπιακός, κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του»
- Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)
- Έργα τέχνης στο χορτάρι
- Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»
- LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις