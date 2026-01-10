magazin
10.01.2026
Άντρας στη Ζάκυνθο έβαλε φωτιά σε ασθενοφόρο
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Οι αστέρες της πρώτης γραμμής του Χόλιγουντ θα συγκεντρωθούν αυτό το Σαββατοκύριακο για τις Χρυσές Σφαίρες, την 83η τελετή των βραβείων, μια βραδιά που θα αποκαλύψει την πορεία των φετινών Όσκαρ.

Σταρ όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Τζένιφερ Λόρενς, η Έμα Στόουν, ο Μάικλ Μπ Τζόρνταν και η Αριάνα Γκράντε είναι μεταξύ των υποψηφίων για τα κινηματογραφικά βραβεία, ενώ οι υποψήφιοι για τη μικρή οθόνη περιλαμβάνουν την Έλεν Μίρεν, την Τζένα Ορτέγκα, τον Τζούντ Λο και τον Γκλεν Πάουελ.

Βιντεογράφοι εργάζονται στον χώρο που θα φιλοξενήσει την 83η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, στις 8 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mike Blake

Φαβορί

Η επική κωμωδία/θρίλερ του Πολ Τόμας Άντερσον, One Battle After Another, προηγείται με εννέα υποψηφιότητες και ήδη φαίνεται να είναι το φαβορί της σεζόν. Έχει ανακηρυχθεί καλύτερη ταινία της χρονιάς από τους κύκλους κριτικών της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες, καθώς και από το National Board of Review, τα βραβεία Gotham και τα βραβεία Critics Choice της περασμένης εβδομάδας.

Αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία της Screen Actors Guild (SAG), που πρόσφατα μετονομάστηκαν σε Actor Awards, με τo One Battle After Another να ηγείται με επτά υποψηφιότητες.

YouTube thumbnail

«Συναρπαστική και αινιγματική»

Το One Battle After Another, με προϋπολογισμό περίπου 130 εκατομμυρίων δολαρίων, αφηγείται την ιστορία ενός γηραιού επαναστάτη, τον οποίο υποδύεται ο Ντι Κάπριο, που παλεύει με το παρελθόν του που επιστρέφει για να τον στοιχειώσει. Στην κριτική του με πέντε αστέρια, ο Πίτερ Μπράντσοου του Guardian την χαρακτήρισε «συναρπαστική και αινιγματική».

«Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή που έχω περάσει κάνοντας ταινία και νομίζω ότι αυτό φαίνεται», είπε ο Άντερσον στη σκηνή των βραβείων Critics Choice. «Είναι απλά μια απόδειξη του να είσαι με ανθρώπους που αγαπάς».

Ο Άντερσον δεν έχει κερδίσει ακόμα Χρυσή Σφαίρα ή Όσκαρ για προηγούμενη δουλειά του, αλλά είναι φαβορί για να κερδίσει το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη αυτή την Κυριακή.

Ωστόσο, παρόλο που ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο του, εξασφαλίζοντας την 15η υποψηφιότητά του για Χρυσή Σφαίρα, αναμένεται να χάσει το βραβείο

Μάλλον θα το «σηκώσει» ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Ωστόσο, παρόλο που ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο του, εξασφαλίζοντας την 15η υποψηφιότητά του για Χρυσή Σφαίρα, αναμένεται να χάσει το βραβείο.

Το βραβείο για τον καλύτερο ηθοποιό σε κωμωδία ή μιούζικαλ πιθανότατα θα το κερδίσει ο Τιμοτέ Σαλαμέ για τον ρόλο του στην ταινία Marty Supreme.

Ο 30χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει λάβει προηγουμένως υποψηφιότητα για ρόλους όπως στο Wonka και στο Call Me By Your Name, έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας εντατικής προωθητικής εκστρατείας, βοηθώντας την ταινία να συγκεντρώσει 60 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία σε λιγότερο από ένα μήνα.

Έχει ήδη ξεπεράσει το Civil War και έχει γίνει η μεγαλύτερη ταινία της A24 στα ταμεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

YouTube thumbnail

«Με αποκαλούν φιλόδοξο»

Ο Σαλαμέ δεν έκρυψε την επιθυμία του να κερδίσει Όσκαρ στην πρόσφατη περιοδεία του για την προώθηση της ταινίας, χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία του ως την καλύτερη μέχρι σήμερα.

«Οι άνθρωποι μπορούν να με αποκαλούν φιλόδοξο και να λένε ό,τι θέλουν», είπε σε συνέντευξή του στη Vogue. «Αλλά εγώ είμαι αυτός που το κάνει όλο αυτό».

Κάποιοι περίμεναν να κερδίσει πέρυσι για την βιογραφική ταινία του Μπομπ Ντίλαν, A Complete Unknown, αλλά τον νίκησε ο Άντριεν Μπρόντι με το The Brutalist. Ενώ τα Όσκαρ συχνά επιλέγουν να μην βραβεύουν νεότερους ηθοποιούς (ο τελευταίος νικητής στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού κάτω των 40 ετών ήταν ο Έντι Ρέντμεϊν το 2014), οι Χρυσές Σφαίρες δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα.

Πρόσφατοι νικητές Χρυσών Σφαιρών που ωστόσο δεν κέρδισαν Όσκαρ είναι οι Όστιν Μπάτλερ, Σεμπάστιαν Σταν, Τσάντγουικ Μπόουσμαν, Τέιρον Έγκερτον και Άντριου Γκάρφιλντ.

Όλα τα στοιχήματα πάνω της

Ίσως η μόνη σίγουρη νικήτρια αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, που είναι υποψήφια για την πρώτη της Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της στην προσαρμογή της Χλόη Ζάο του Hamnet της Μάγκι Ο’Φάρελ, με παραγωγούς τους Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Σαμ Μέντες.

Ερμηνεύει τη θλιμμένη σύζυγο του Σαίξπηρ σε μια σε μεγάλο βαθμό φανταστική εκδοχή των γεγονότων που περιβάλλουν τη δημιουργία του Άμλετ και το θάνατο του γιου τους. Ο Πολ Μέσκαλ πρωταγωνιστεί ως ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας.

Η 36χρονη Μπάκλεϊ, η οποία αρχικά έγινε διάσημη ως διαγωνιζόμενη στο ριάλιτι σόου του BBC, I’d Do Anything, πριν ξεχωρίσει στο φημισμένο μουσικό δράμα Wild Rose, έγινε μητέρα μετά τα γυρίσματα του Hamnet.

«Αυθόρμητα γοητευτική»

«Το να χάσεις το παιδί σου είναι κάτι τόσο αδιανόητο που δεν μπορώ να το καταλάβω», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της. «Δεν υπάρχει τίποτα που να ξεπερνά αυτό το συναίσθημα, και εκείνη το έζησε όλο αυτό».

Ο Πίτερ Μπράντσοου της εφημερίδας The Guardian εξήρε την ερμηνεία της Μπάκλεϊ ως «αυθόρμητα γοητευτική» σε μια κριτική πέντε αστέρων.

Τόσο ο Σαλαμέ όσο και η Μπάκλεϊ κέρδισαν στα βραβεία Critic Choice το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νικητές των Critics Choice του περασμένου έτους, Άντριεν Μπρόντι και Ντέμι Μουρ, κέρδισαν και οι δύο Χρυσές Σφαίρες.

Η ταινία Hamnet θεωρείται επίσης ισχυρή υποψήφια στην κατηγορία καλύτερης δραματικής ταινίας, αλλά αυτή θα μπορούσε να κερδηθεί από την ταινία Sinners του Ράιαν Κούγκλερ, η οποία έχει επτά υποψηφιότητες.

Σημάδια θέσεων εμφανίζονται γύρω από τα τραπέζια, κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών στο χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η 83η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, στις 8 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mike Blake

«Παντρεμένος με τον κινηματογράφο»

Η ταινία, που έχει αποφέρει έσοδα 368 εκατομμυρίων δολαρίων, θα μπορούσε να κάνει τον Τζόρνταν τον τέταρτο μαύρο ηθοποιό που κερδίζει στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού σε δραματική ταινία και τον Κούγκλερ τον πρώτο μαύρο σκηνοθέτη που κερδίζει.

«Το μεγαλύτερο μάθημα για μένα, και μπορεί να ακουστεί κλισέ, αλλά το μεγαλύτερο μάθημα είναι πόσο πολύ αγαπώ τη δουλειά μου» δήλωσε ο Κούγκλερ στο Associated Press.

«Επαγγελματικά, είμαι παντρεμένος με τον κινηματογράφο, και αυτή η ταινία ήταν σαν να ανανέωνα τους όρκους μου, αν αυτό έχει νόημα».

Τόσο το Sinners όσο και το One Battle After Another είναι ταινίες της Warner Bros, αποτέλεσμα μιας τολμηρής, auteur-led στρατηγικής του στούντιο. Καθώς το έτος έφτανε στο τέλος του, ήρθε η είδηση ότι το Netflix ήταν υποψήφιο για την απόκτηση των δικαιωμάτων. Αυτή τη σεζόν, μερικές από τις μεγαλύτερες ελπίδες της πλατφόρμας για βραβεία, από το Jay Kelly έως το A House of Dynamite, δεν κατάφεραν να κερδίσουν την προτίμηση των ψηφοφόρων.

Η Νίκι Γκλέιζερ, παρουσιάστρια της 83ης ετήσιας τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών, ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, στις 8 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mike Blake

Το μοναδικό αστείο που δεν πιάνει

Την βραδιά θα παρουσιάσει και πάλι η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ, η οποία έλαβε επαίνους για την περσινή της εμφάνιση. Η συχνά θορυβώδης stand-up κωμικός, γνωστή για το ότι «ψήνει» διασημότητες, έχει ήδη δηλώσει ότι υπάρχει μια σταρ που αρνήθηκε να γελοιοποιήσει.

«Δοκιμάζω τον μονόλογό μου σε κλαμπ του Λος Άντζελες, και ακόμα και εκεί τα αστεία για την Τζούλια Ρόμπερτς δεν έχουν απήχηση», είπε σε συνέντευξή της στο CBS. «Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις την αγαπημένη της Αμερικής. Οπότε, ό,τι και να πω τελικά για αυτήν, θα είναι το πιο προσεκτικά διαμορφωμένο αστείο που έχω δουλέψει σκληρά, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο θέμα».

Οι φετινές υποψηφιότητες για τα Όσκαρ θα ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου. Τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε ότι τα βραβεία θα μεταδίδονται στο YouTube από το 2029.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Λεονάρντπ Ντι Κάπριο και Τιμοτέ Σαλαμέ – REUTERS/Mario Anzuoni 

