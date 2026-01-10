Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα κύματα στην Τήνο – Ισχυροί άνεμοι στο νησί

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Τήνο το Σάββατο. Τεράστια κύματα εισέβαλαν στο λιμάνι, παρασέρνοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.

Όπως φαίνεται στις εικόνες από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Τήνο, η θάλασσα σκέπασε τον δρόμο στο λιμάνι, σπρώχνοντας τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, προκαλώντας συγκρούσεις και υλικές ζημιές.

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν, «μαστιγώνουν» το νησί των Κυκλάδων, με τα κύματα να φτάνουν μέχρι και τα 3 μέτρα.

Σύμφωνα με το tinosnews.gr, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς.

Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Η πυροσβεστική κάνει παράκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου στο νησί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ισχυροί άνεμοι, δεμένα τα πλοία

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.