Ονδούρα: Βουλευτής τραυματίζεται από εκρηκτικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον της έξω από το Κογκρέσο
Βουλευτής σταμάτησε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.
Επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό δέχθηκε χθες Πέμπτη έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας η βουλευτής του Εθνικού Κόμματος (PN) Γκλάντις Αουρόρα Λόπες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομιστεί σε νοσοκομείο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Κατά την έξοδό της, σταμάτησε για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της.
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε εν μέσω της πολιτικής έντασης που επικρατεί στην Ονδούρα
Από την έκρηξη, τραυματίστηκε στο κεφάλι και υπέστη εγκαύματα στην πλάτη, ενώ αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα ακοής, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Εκπρόσωπος του κόμματός της κατηγόρησε την παράταξη LIBRE, στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος της χώρας Σιομάρα Κάστρο, για την επίθεση.
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε εν μέσω της πολιτικής έντασης που επικρατεί στην Ονδούρα, στον απόηχο των εξαιρετικά αμφίρροπων προεδρικών εκλογών της 30ης Νοεμβρίου, νικητής των οποίων ανακηρύχθηκε ο υποψήφιος του PN, Νάσρι Ασφούρα – τον υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Τα εκλογικά αποτελέσματα
Ο κεντρώος υποψήφιος Σαλβαδόρ Νασράλα αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των εκλογών και προσέφυγε στο Εκλογοδικείο, ζητώντας επανακαταμέτρηση ψήφων σε πολλά εκλογικά τμήματα.
Την παραμονή των Χριστουγέννων, το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, σύμφωνα με τα οποία ο 67χρονος Ασφούρα έλαβε το 40,27% των ψήφων έναντι 39,53% του Νασράλα και 19,9% της Ρίξι Μονκάδα, υποψήφιας της παράταξης της αριστεράς στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Κάστρο.
Ο νέος πρόεδρος της Ονδούρας θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 27η Ιανουαρίου 2026.
Πηγή: ΑΠΕ
