24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ονδούρα: Ο εκλεκτός του Τραμπ αναδεικνύεται πρόεδρος σε μια αμφισβητούμενη διαδικασία
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 01:00

Ονδούρα: Ο εκλεκτός του Τραμπ αναδεικνύεται πρόεδρος σε μια αμφισβητούμενη διαδικασία

Ο εκλεκτός του Τραμπ, ο 67χρονος Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, και επικράτησε του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%, στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα.

Ο συντηρητικός Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο νικητής των αμφισβητούμενων προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ύστερα από εβδομάδες καθυστερήσεων, τεχνικών προβλημάτων και καταγγελιών για νοθεία (στη φωτογραφία του Reuters/Leonel Estrada, επάνω, ο νικητής των εκλογών, Νάσρι Ασφούρα).

Η εκλογική αναμέτρηση ήταν εξαιρετικά αμφίρροπη και η διαδικασία καταμέτρησης χαοτική

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 67χρονος Νάσρι Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, επικρατώντας του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%.

Η εκλογική αναμέτρηση ήταν εξαιρετικά αμφίρροπη και η διαδικασία καταμέτρησης χαοτική. Η καταμέτρηση των ψήφων σταμάτησε και ξανάρχισε επανειλημμένα, εν μέσω κλίματος δυσπιστίας και αλληλοκατηγοριών για απάτη.

Η καταμέτρηση είχε ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία, που επικαλέστηκε τεχνικά προβλήματα, επιτείνοντας την καχυποψία.

Χάρη στον κατάδικο

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη την παραμονή των εκλογών στον μέντορα του Ασφούρα, τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), ο οποίος εξέτιε στις ΗΠΑ ποινή 45 χρόνων κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει πως θα υπήρχαν «συνέπειες» για την Ονδούρα εάν δεν νικούσε ο Νάσρι Ασφούρα.

Πηγή: ΑΠΕ

