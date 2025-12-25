Ονδούρα: Ο εκλεκτός του Τραμπ αναδεικνύεται πρόεδρος σε μια αμφισβητούμενη διαδικασία
Ο εκλεκτός του Τραμπ, ο 67χρονος Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, και επικράτησε του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%, στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα.
Ο συντηρητικός Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο νικητής των αμφισβητούμενων προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ύστερα από εβδομάδες καθυστερήσεων, τεχνικών προβλημάτων και καταγγελιών για νοθεία (στη φωτογραφία του Reuters/Leonel Estrada, επάνω, ο νικητής των εκλογών, Νάσρι Ασφούρα).
Η εκλογική αναμέτρηση ήταν εξαιρετικά αμφίρροπη και η διαδικασία καταμέτρησης χαοτική
BREAKING: Nasry Asfura, a conservative backed by US President Trump, has won Honduras’s closely contested presidential election, the election council says https://t.co/UHUpT6BJJz pic.twitter.com/nh8YWqblGt
— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 24, 2025
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 67χρονος Νάσρι Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, επικρατώντας του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%.
Η εκλογική αναμέτρηση ήταν εξαιρετικά αμφίρροπη και η διαδικασία καταμέτρησης χαοτική. Η καταμέτρηση των ψήφων σταμάτησε και ξανάρχισε επανειλημμένα, εν μέσω κλίματος δυσπιστίας και αλληλοκατηγοριών για απάτη.
Η καταμέτρηση είχε ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία, που επικαλέστηκε τεχνικά προβλήματα, επιτείνοντας την καχυποψία.
Χάρη στον κατάδικο
Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη την παραμονή των εκλογών στον μέντορα του Ασφούρα, τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), ο οποίος εξέτιε στις ΗΠΑ ποινή 45 χρόνων κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών.
Ο αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει πως θα υπήρχαν «συνέπειες» για την Ονδούρα εάν δεν νικούσε ο Νάσρι Ασφούρα.
Πηγή: ΑΠΕ
