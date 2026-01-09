magazin
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 17:50
Σέρρες: Σε φυλακές ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Everynight στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Tο σινεμά αλλιώς
Culture Live 09 Ιανουαρίου 2026 | 18:20

Everynight στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Tο σινεμά αλλιώς

Το everynight ολοκληρώνεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με προβολές που συνδέουν την πειραματική κινούμενη εικόνα με το σινεμά, κορυφώνοντας το πρόγραμμά του με το Last Movies του Stanley Schtinter.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Spotlight

Στην καρδιά του Ιανουαρίου, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος γίνεται ο τελευταίος σταθμός του everynight, ενός πρότζεκτ που φέρνει σε γόνιμο διάλογο τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές της κινούμενης εικόνας με την εμπειρία της κινηματογραφικής αίθουσας. Με αφετηρία το όνειρο, τη μνήμη και την υποκειμενική θέαση, το everynight συγκέντρωσε καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αναπτύχθηκε ως μια πολυεπίπεδη περιπλάνηση ανάμεσα στο σινεμά και το εικαστικό πεδίο.

Η κορύφωσή του έρχεται με το Last Movies του Βρετανού καλλιτέχνη και κινηματογραφιστή Stanley Schtinter, μια διάλεξη–προβολή–περφόρμανς που ανασυνθέτει την ιστορία του δυτικού κινηματογράφου μέσα από τις τελευταίες ταινίες που είδαν εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα λίγο πριν από το τέλος τους. Προηγείται, στις 19 Ιανουαρίου, η τελευταία ομαδική προβολή όλων των έργων μικρού μήκους του προγράμματος, με παρουσίαση από τον επιμελητή Πάνο Φουρτουλάκη, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο όπου το σινεμά δεν λειτουργεί μόνο ως αφήγηση, αλλά ως εμπειρία, τελετουργία και ζωντανή σκέψη.

19 Ιανουαρίου, 19:00-21:00 | εισιτήριο €3,50

Προβολή έργων κινούμενης εικόνας και παρουσίαση του πρότζεκτ everynight  από τον επιμελητή Πάνο Φουρτουλάκη

Καλλιτέχνες: Shaheen Ahmed, Shadi Habib Allah, Sky Hopinka, Κατερίνα Κομιανού, Simon Lässig, Μανώλης Δ. Λεμός, Ελένη Μπαγάκη, Bahar Noorizadeh, Valentin Noujaïm, Λουίζα  Nτούρου, Lydia Ourahmane, Leslie Thornton, Ελένη Τωμαδάκη

 22 & 23 Ιανουαρίου, 18:30–23:30 | εισιτήριο €7 ανά βραδιά

Διάλεξη-προβολή-περφόρμανς Last Movies του Stanley Schtinter (παρουσία του καλλιτέχνη)

Μετά από μια σειρά παρουσιάσεων σε διαφορετικές κινηματογραφικές αίθουσες της Αθήνας τον περασμένο Δεκέμβριο, το everynight —που φέρνει σε διάλογο καλλιτεχνικές πρακτικές κινούμενης εικόνας με τον κινηματογράφο— ολοκληρώνεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Εμπνευσμένο από τις ονειρικές εμπειρίες σύγχρονων εικαστικών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το πρόγραμμα παρουσιάστηκε αρχικά ως μια σειρά παρεμβολών πριν από προγραμματισμένες ταινίες σε τέσσερις κινηματογράφους της Αθήνας (Ατενέ, Διάνα, Μικρόκοσμος, Studio New Star Art Cinema) και στη συνέχεια ακολούθησε μια έκθεση στον κλειστό (από το 2008) κινηματογράφο Αλφαβίλ (15–16/12). Περισσότερα εδώ.

Το everynight ολοκληρώνεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με το έργο Last Movies του Βρετανού καλλιτέχνη και κινηματογραφιστή Stanley Schtinter. Πρόκειται για μια διάλεξη–προβολή–περφόρμανς που αναδιατυπώνει την ιστορία του δυτικού κινηματογράφου μέσα από τις τελευταίες ταινίες που είναι γνωστό —ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, τεκμηριωμένα πιθανολογείται— ότι παρακολούθησαν εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα λίγο πριν από τον θάνατό τους. Το Last Movies θα παρουσιαστεί σε δύο μέρη στις 22 και 23 Ιανουαρίου (18:30–23:30). Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ταινίες και αποσπάσματα ταινιών, πλαισιωμένες από τη «ζωντανή» αφήγηση του ίδιου του καλλιτέχνη.

Πριν από το Last Movies, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου (19:00–21:00), όλα τα έργα κινούμενης εικόνας μικρού μήκους που παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα του Δεκεμβρίου θα προβληθούν μαζί, σε μία τελευταία ομαδική προβολή, η οποία θα συνοδευτεί από παρουσίαση του everynight από τον επιμελητή Πάνο Φουρτουλάκη. Η παρουσίαση προηγείται των προβολών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ομιλιών 2025 ARTWORKS Grants.

Last Movies – Stanley Schtinter

Το Last Movies στοιχειοθετεί μια εναλλακτική καταγραφή του πρώτου αιώνα του δυτικού κινηματογράφου, σύμφωνα με τις τελευταίες ταινίες που παρακολούθησαν μερικές από τις πιο εμβληματικές μορφές του πολιτισμού του 20ου αιώνα λίγο πριν (ή κατά τη στιγμή) του θανάτου τους.

Ξεκινώντας σχεδόν από τις απαρχές του φιλμ — με τον Φραντς Κάφκα να παρακολουθεί την ταινία The Kid του Τσάρλι Τσάπλιν (1921) — και φτάνοντας έως σήμερα —με τον Ζαν-Λυκ Γκοντάρ να βλέπει τη δική του ταινία Phony Wars (2022) — το Last Movies «παρασιτεί» πάνω στην κυρίαρχη ιστορία του δυτικού κινηματογράφου: την επεκτείνει, την επικυρώνει αλλά και την ανατρέπει.

Μέσα από την προβολή ταινιών και τις αφηγήσεις που αντλούνται από βιογραφικές μαρτυρίες, δημοσιεύματα και αρχειακές αναφορές, το Last Movies φωτίζει απρόβλεπτες συμπτώσεις και συγκυρίες που διασταυρώνουν ζωές και εικόνες και προσκαλεί το κοινό να δει «τι είδαν για τελευταία φορά» εκείνοι που δεν βλέπουν πια. Ο καλλιτέχνης θα βρίσκεται στην Αθήνα ειδικά για την περίσταση.

Στο πρόγραμμα της Ταινιοθήκης θα παρουσιαστεί μέρος της εκτενούς έρευνας του Schtinter, με αναφορές, στις τελευταίες ταινίες που παρακολούθησαν μεταξύ άλλων οι: Franz Kafka, Bette Davis, John Dillinger, Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Bruce Chatwin, Kurt Cobain, Stanley Kubrick . Μερικές από τις ταινίες και αποσπασματα ταινιων που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν: The Kid (1921), Waterloo Bridge (1931),  Manhattan Melodrama (1934), I Want to Live! (1958), Oedipus Rex (1967), Herdsmen of the Sun (1989), The Piano (1993) και Eyes Wide Shut (1999).

Το Last Movies έχει παρουσιαστεί στο Institute of Contemporary Arts (Λονδίνο), στο φεστιβάλ PAF Olomouc (Όλομουτς), στο Light Industry (Νέα Υόρκη) και στο Batalha Centro de Cinema (Πόρτο), μεταξύ άλλων, ενώ έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές από την εφημερίδα The Guardian, το περιοδικό σύγχρονης τέχνης ArtReview και το κινηματογραφικό περιοδικό Sight & Sound.

Υπό την επιμέλεια του Πάνου Φουρτουλάκη και αναπτυγμένο σε συνεργασία με το artist run space 3 137, το everynight υλοποιείται με τη χρηματοδότηση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Υποστηρίζεται επίσης από το πρόγραμμα 2025 ARTWORKS Grants που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και άλλους ιδιώτες δωρητές, και με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Πέμπτη 22/1  / 18:30–23:30

Franz Kafka (θαν. 1924) — The Kid (Charlie Chaplin, 1921)

John Dillinger (θαν. 1934) — Manhattan Melodrama (W. S. Van Dyke / George Cukor, 1934)

Sergio Leone (θαν. 1989) — I Want to Live! (Robert Wise, 1958)

Pier Paolo Pasolini (θαν. 1975) — Oedipus Rex (Pier Paolo Pasolini, 1967)

Παρασκευή 23/1 /18:30–23:30

Bette Davis (θαν. 1989) — Waterloo Bridge (James Whale, 1931)

Bruce Chatwin (θαν. 1989) — Herdsmen of the Sun (Werner Herzog, 1989)

Kurt Cobain (θαν. 1994) — The Piano (Jane Campion, 1993)

Stanley Kubrick (θαν. 1999) — Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999)

Stanley Schtinter bio

Σε ένα πρόσφατο προφίλ του περιοδικού Sight & Sound, ο Iain Sinclair FRSL περιέγραψε τον Stanley Schtinter ως «τον τελευταίο avant-garde». Συγγραφέας, καλλιτέχνης και σκηνοθέτης, ο Schtinter είναι γνωστός για έργα όπως το σκηνοθετικό του ντεμπούτο Schneewittchen, με πρωταγωνιστές τους Julie Christie και Toby Jones, που πρόσφατα έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, στο British Film Institute και στο Anthology FilmArchives.

Το Last Movies (2023–), αναπτύσσεται ως ένα βιβλίο και μια σειρά προβολών που η θεωρητικός κινηματογράφου Laura Mulvey χαρακτήρισε «βαθιά στοχαστικό», εκδόθηκε από την Tenement Press και αποτέλεσε το θέμα μιας πεντάμηνης καλλιτεχνικής φιλοξενίας (residency) στο ICA του Λονδίνου.

Δικό του είναι και το «ατελείωτο» έργο κινούμενης εικόνας The Lock-In (2022-), που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Όμπερχάουζεν και παρουσιάστηκε ως ατομική έκθεση στο Barbican Centre του Λονδίνου τον Ιούλιο του 2022 (ο Jonathan Jones, κριτικός τέχνης του Guardian το χαρακτήρισε «μια επική ταινία… μαγευτική, Warholian»). Από τον Μάιο του 2021 έως τον Μάιο του 2022 παρουσίασε το Important Books (οr Manifestos read by Children) στη Whitechapel Gallery του Λονδίνου.

Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της purge.xxx, μιας cult δισκογραφικής εταιρείας που χαρακτηρίζεται από το μουσικό περιοδικό The Wire για την «αδιαφορία της για τη μουσική βιομηχανία, την αυτοπροβολή και τις επικρατούσες πολιτισμικές νόρμες», και ιδρυτής του Liberated Film Club. Τα έργα του κινούμενης εικόνας διανέμονται από την LightCone, Παρίσι.

Είσοδος

19 Ιανουαρίου 3,5 ευρώ

22, 23 Ιανουαρίου 7 ευρώ (ανά βραδιά)

*Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35 Κεραμεικός)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream magazin
Μαρία Στιούαρτ: Το τελευταίο γράμμα της «καταδικασμένης βασίλισσας» επιστρέφει στο φως
«Δεν είμαι μάγισσα» 09.01.26

Μαρία Στιούαρτ: Το τελευταίο γράμμα της «καταδικασμένης βασίλισσας» επιστρέφει στο φως

Λίγο πριν ανέβει στην εξέδρα της εκτέλεσης, η Μαρία Στιούαρτ έγραψε το τελευταίο της γράμμα. Όχι ως πράξη απόγνωσης, αλλά ως ύστατη προσπάθεια να ελέγξει την εικόνα της και τη θέση της στην Ιστορία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών
MAGA 09.01.26

Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών

Με τελεσίγραφο προς το Ίδρυμα Smithsonian, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει τη σύγκρουση για τον τρόπο αφήγησης της αμερικανικής ιστορίας, απειλώντας με περικοπές αν δεν παραδοθούν εσωτερικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman
Culture Live 09.01.26

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ο goth Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν μια από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2022. Και με το sequel να βρίσκεται στα σκαριά, η DC τα δίνει όλα για σπάσει την κυριαρχία της Marvel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία
Culture Live 08.01.26

Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία

Μια εντυπωσιακή πολεμική σάλπιγγα της Εποχής του Σιδήρου, που χρησιμοποιούσαν οι Κέλτες για να τρομοκρατούν τους αντιπάλους τους στη μάχη, ανακαλύφθηκε σε ανασκαφές στο Νόρφολκ. Οι αρχαιολόγοι μιλούν για εύρημα «μια φορά στη ζωή»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
1990 08.01.26

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια περνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ
Culture Live 08.01.26

«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος ο οποίος βρίσκει πάντα νέους τρόπους να επιστρέφει

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix
Conformity Gate 07.01.26

Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Υπήρξε τελικά κρυφό επεισόδιο ή ήταν το φινάλε το πραγματικό τέλος; Το Netflix βάζει τέλος στις θεωρίες των φαν για την πέμπτη σεζόν του Stranger Things, την ώρα που νέα spin-off και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζονται ήδη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου – Ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά
Δεκαετία του '60 07.01.26

Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου - O Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά

Η ντροπαλή και ανθεκτική Σουηδέζα pin-up και ηθοποιός, της οποίας ο διαφυλετικός γάμος με το μέλος του Rat Pack, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, προκάλεσε οργή και απειλές, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, θυμίζοντάς μας έναν μεγάλο έρωτα που πήγε κόντρα στις αντιξοότητες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια
Τέλος εποχής 07.01.26

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Στο τελευταίο επεισόδιο της 37ης σεζόν, με τίτλο «Seperance», ένας δημοφιλής χαρακτήρας-μασκότ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»
Culture Live 07.01.26

Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»

Η απίστευτη μεταμόρφωση του Χιου Τζάκμαν για τo φιλμ, που αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του 2026.

Σύνταξη
Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς
Culture Live 07.01.26

Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Millie στο sequel του The Housemaid, ενώ κατά πολλούς έχει «κλειδώσει» τη θέση της ως Bond girl.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 09.01.26

Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
ΔΥΠΑ 09.01.26

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του
1486 09.01.26

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Το παλάτσο που κάποτε πήρε καλλιτεχνικά σάρκα και οστά από τον Κλοντ Μονέ βγαίνει και πάλι στην αγορά - Ωστόσο, οι ιστορίες τρόμου ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες πώλησης του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δένδιας κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ψηφοθηρική στάση στο ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και διεμήνυσε ότι δεν θα βρεθεί ξανά πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Σύνταξη
Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε
Κοινωνική δράση 09.01.26

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»αναφέρει ο Δήμος Γρεβενών στο «προσκλητήριο βοήθειας» που εξέπεμψε.

Σύνταξη
Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση
Ελλάδα 09.01.26

Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση

Η χιονοστιβάδα που σκότωσε τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια δεν ήταν ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μιας «πολύπλοκης διαστρωμάτωσης» χιονιού και μιας πλαγιάς που λειτούργησε ως παγίδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακιστέος ο 26χρονος
Ένταση στα δικαστήρια 09.01.26

Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Προφυλακιστέος ο 26χρονος

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Ένταση έξω από τα δικαστήρια στην Πάτρα όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι τους αδικοχαμένου 30χρονου

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο