Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)
Ποδόσφαιρο 08 Ιανουαρίου 2026 | 00:12

Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε για 3ο σερί ματς χωρίς νίκη (1-1 με τη Μπράιτον) και πλέον η Άρσεναλ έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει στο +8, εφόσον την Πέμπτη (8/1) νικήσει στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Τρίτη ισοπαλία για την Μάντσεστερ Σίτι μετά το 0-0 με τη Σάντερλαντ και το 1-1 με την Τσέλσι, καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έμεινε στο 1-1 και απέναντι στη Μπράιτον, στο «σπίτι» της, σε παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Premier League.

Μετά από αυτή την απώλεια οι «Πολίτες» έχουν 43 βαθμούς πλέον και εφόσον η πρωτοπόρος Άρσεναλ νικήσει την Πέμπτη (8/1) στην έδρα της τη Λίβερπουλ τότε θα αποκτήσει διαφορά οκτώ ολόκληρους βαθμούς από τη Σίτι καθώς θα φτάσουν τους 51! Όσο για τη Μπράιτον που αγωνίστηκε χωρίς τον Μπάμπη Κωστούλας (έμεινε εκτός αποστολής λόγω μικροενοχλήσεων στο πόδι, λίγο πριν την έναρξη του ματς) έφτασε τους 29 βαθμούς.

Οσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι ο Έρλινγκ Χάαλαντ με το 20ό του γκολ στην Premier League το οποίο ήρθε από τα 11βήματα λίγο πριν την ανάπαυλα (41′), έκανε το 1-0 για τη Σίτι. Ωστόσο ο Μιτόμα «πάγωσε» τους φίλους των γηπεδούχων καθώς στο 60′ ισοφάρισε σε 1-1  για τους «γλάρους» σκορ το οποίο παρέμεινε ως το τέλος του ματς καθώς όσο κι αν προσπαθούσε η Σίτι άλλο γκολ δεν έβαλε.

Από εκεί και πέρα την ευκαιρία να ξεπεράσει τη Μάντσεστερ Σίτι έχασε η Άστον Βίλα, η οποία έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και παρέμεινε επίσης στους 43 βαθμούς.

Μάνστεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες (73’ Λιούις), Χουσάνοβ, Ακέ (73’ Ο’Ράιλι), Αλέιν, Νίκο Γκονθάλεθ (64’ Ρόδρι), Μπερνάρντο Σίλβα, Ράιντερς, Φόντεν (73’ Τσερκί), Ντοκού, Χάαλαντ.

Μπράιτον: Φερμπρούχεν, Φαν Χέκε, Ντανκ, Γκρος, Ντε Κάιπερ, Καντίογλου, Αγιάρι (83’ Μίλνερ), Χίνσελγουντ, Μιτόμα, Γκόμεθ (77’ Γουέλμπεκ), Ρουτέ (77’ Γκρούντα).

Σε τροχιά Champions League η Μπρέντφορντ!

Η φοβερή και τρομερή φέτος Μπρέντφορντ συνέτριψε με 3-0 στην έδρα της τη Σάντερλαντ και μετά τη 10η νίκη της έχει μπει για τα καλά σε «τροχιά» Champions League! Πρωταγωνιστής των νικητών ο Ιγκόρ Τιάγκο καθώς ο Βραζιλιάνος φορ είχε δύο γκολ από τα τρία γκολ για την ομάδα του Κιθ Αντριους.

Ήττα για την Τσέλσι στη «σκιά» της αποχώρησης του Μαρέσκα 

Εξάλλου η αποχώρηση τουΈντσο Μαρέσκα από τον πάγκο της Τσέλσι δεν έφερε αποτέλεσμα, καθώς οι «μπλε» υπηρεσιακό προπονητή, τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν, ηττήθηκαν στο «Κρέιβεν Κότατζ» του Λονδίνου από τη Φούλαμ με 2-1. Καθοριστική αναμφίβολα αποδείχθηκε η αποβολή του Κουκουρέγια μόλις στο 22′ για τους φιλοξενούμενους, μιας και έφτασαν στην ισοφάριση, χωρίς εν τέλει να μπορέσουν να κρατήσουν έστω το βαθμό της ισοπαλίας.

Έτσι η Τσέλσι που έμεινε στους 31 βαθμούς όχι απλά έχει χάσει την επαφή με την κορυφή, αλλά αν συνεχίσει έτσι θα μείνει κι εκτός Ευρώπης.

Στο μεταξύ σε ένα παιχνίδι με πέντε γκολ η Μπόρνμουθ πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, μετά τη νίκη της στο «Βιτάλιτι» με 3-2 επί της Τότεναμ.  αήττητη σε τρίτο σερί ματς, μετά το 1-1 επί της Έβερτον στο Μερσεϊσάιντ.

Εξάλλου η Γουλβς έμεινε αήττητη σε τρίτο σερί ματς, μετά το 1-1 επί της Έβερτον στο Μερσεϊσάιντ.

Ούτε χωρίς Αμορίμ νικάει η Γιουνάιτεντ

Απώλεια βαθμών υπέστη και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία με τον Ντάρεν Φλέτσερ στον πάγκο της (αντί του Αμορίμ που αποχώρησε) έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Μπέρνλι. Οι κόκκινοι διάβολοι ανέτρεψαν το 1-0 με το οποίο έχαναν από το 13′ (αυτογκόλ του Χέιβεν), χάρη σε δύο τέρματα του Σέσκο μέσα σε ένα δεκάλεπτο (50′, 60′), όμως δεν γλίτωσαν τη γκέλα καθώς στο 66′ από τον Άντονι  έγραψε το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ!

Τέλος σε ένα «τρελό» ματς με επτά γκολ, η Νιούκαστλ λύγισε στην έδρα της τη Λιντς με 4-3 χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις! Το 3-3 έκανε ο Γκιμαράρες στο 90+1′ με πέναλτι και την «χαριστική βολή» έδωσε ο Μπαρνς στο… 90+12′, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς!

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής της Premier League

Τρίτη 06/01
Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2
(13′ Μουρίλο αυτογκόλ – 55′ Ντομίνγκες, 89′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Τετάρτη 07/01

Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2

(22′ Εβανίλσον, 36′ Κρουπί, 90’+5 Σεμένιο – 5′ Τελ, 78′ Παλίνια)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0

(30′,65′ Τιάγκο, 73′ Γιάρμολιουκ)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Γουλβς 1-1

(17′ Κιν – 70′ Μανέ)

Φούλαμ-Τσέλσι 2-1

(55′ Χιμένεθ, 81′ Γουίλσον – 72′ Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1

(41′ πέν. Χάαλαντ – 60′ Μιτόμα)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

(13′ αυτ. Χέβεν, 66′ Άντονι – 50′ 60′ Σέσκο)

Νιουκάστλ-Λιντς 4-3

(36′, 90’+12 Μπαρνς, 54′ Ζοέλιντον, 90’+1 πέν. Γκιμαράες – 32′,79′ Ααρονσον, 45’+5 πέν. Κάλβερτ-Λιούιν)

Πέμπτη 08/01
Άρσεναλ-Λίβερπουλ (22:00)


Η βαθμολογία της Premier League σε 21 αγωνιστικές

Η επόμενη αγωνιστική (21η) στην Premier League
Σάββατο 17/01
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30)
Τσέλσι-Μπρέντφορντ (17:00)
Λιντς-Φούλαμ (17:00)
Λίβερπουλ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Τότεναμ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 18/01
Γουλβς-Νιουκάστλ (16:00)
Άστον Βίλα-Έβερτον (18:30)

Δευτέρα 19/01
Μπράιτον-Μπόρνμουθ (22:00)

Economy
Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου
Κόσμος 07.01.26

Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου ανέδειξε με δελτίο τύπου του σημερινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature μελέτης σχετικά με απολιθώματα ανθρωπιδών που ανακαλύφθηκαν σε κοιλότητα λατομείου στην Καζαμπλάνκα

Σύνταξη
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix
Conformity Gate 07.01.26

Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Υπήρξε τελικά κρυφό επεισόδιο ή ήταν το φινάλε το πραγματικό τέλος; Το Netflix βάζει τέλος στις θεωρίες των φαν για την πέμπτη σεζόν του Stranger Things, την ώρα που νέα spin-off και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζονται ήδη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
Κόσμος 07.01.26

Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Σπάνια δίδυμα και υπό εξαφάνιση ορεινά γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κογκό, τα οποία έγιναν αντιληπτά το Σάββατο όταν είδαν την μητέρα τους Μαφούκο να τα κρατά αγκαλιά. Τα γοριλάκια βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα
Πολιτική 07.01.26

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Αν η Μαρία Καρυστιανού απεχθάνεται το «παλαιό» κομματικό τοπίο και τους εκπροσώπους του κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε στενή επαφή με στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε να συνεργαστεί με τον Νικόλα Φαραντούρη που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατά την έδρα του ευρωβουλευτή, παρά το γεγονός ότι καταδίκαζε όσους το έκαναν στο παρελθόν...

Σύνταξη
«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
The Good Life 07.01.26

«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT

Ο πιο επιζήμιος διπλός κατάσκοπος στην ιστορία της CIA Όλντριτς Έιμς πέθανε στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας χωρίς να μετανιώσει στιγμή για τους περισσότερους από δέκα πράκτορες που πέθαναν εξαιτίας του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
Διαδηλώσεις 07.01.26 Upd: 22:30

Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα - Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ σχολίασε τον φόνο, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα» καθώς «η γυναίκα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όχημα ως όπλο» Διαψεύδεται από το βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ελλάδα 07.01.26

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για μια Ευρώπη «με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Σύνταξη
