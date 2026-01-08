Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)

Τρίτη ισοπαλία για την Μάντσεστερ Σίτι μετά το 0-0 με τη Σάντερλαντ και το 1-1 με την Τσέλσι, καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έμεινε στο 1-1 και απέναντι στη Μπράιτον, στο «σπίτι» της, σε παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Premier League.

Μετά από αυτή την απώλεια οι «Πολίτες» έχουν 43 βαθμούς πλέον και εφόσον η πρωτοπόρος Άρσεναλ νικήσει την Πέμπτη (8/1) στην έδρα της τη Λίβερπουλ τότε θα αποκτήσει διαφορά οκτώ ολόκληρους βαθμούς από τη Σίτι καθώς θα φτάσουν τους 51! Όσο για τη Μπράιτον που αγωνίστηκε χωρίς τον Μπάμπη Κωστούλας (έμεινε εκτός αποστολής λόγω μικροενοχλήσεων στο πόδι, λίγο πριν την έναρξη του ματς) έφτασε τους 29 βαθμούς.

Οσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι ο Έρλινγκ Χάαλαντ με το 20ό του γκολ στην Premier League το οποίο ήρθε από τα 11βήματα λίγο πριν την ανάπαυλα (41′), έκανε το 1-0 για τη Σίτι. Ωστόσο ο Μιτόμα «πάγωσε» τους φίλους των γηπεδούχων καθώς στο 60′ ισοφάρισε σε 1-1 για τους «γλάρους» σκορ το οποίο παρέμεινε ως το τέλος του ματς καθώς όσο κι αν προσπαθούσε η Σίτι άλλο γκολ δεν έβαλε.

Από εκεί και πέρα την ευκαιρία να ξεπεράσει τη Μάντσεστερ Σίτι έχασε η Άστον Βίλα, η οποία έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και παρέμεινε επίσης στους 43 βαθμούς.

Μάνστεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες (73’ Λιούις), Χουσάνοβ, Ακέ (73’ Ο’Ράιλι), Αλέιν, Νίκο Γκονθάλεθ (64’ Ρόδρι), Μπερνάρντο Σίλβα, Ράιντερς, Φόντεν (73’ Τσερκί), Ντοκού, Χάαλαντ.

Μπράιτον: Φερμπρούχεν, Φαν Χέκε, Ντανκ, Γκρος, Ντε Κάιπερ, Καντίογλου, Αγιάρι (83’ Μίλνερ), Χίνσελγουντ, Μιτόμα, Γκόμεθ (77’ Γουέλμπεκ), Ρουτέ (77’ Γκρούντα).

Σε τροχιά Champions League η Μπρέντφορντ!

Η φοβερή και τρομερή φέτος Μπρέντφορντ συνέτριψε με 3-0 στην έδρα της τη Σάντερλαντ και μετά τη 10η νίκη της έχει μπει για τα καλά σε «τροχιά» Champions League! Πρωταγωνιστής των νικητών ο Ιγκόρ Τιάγκο καθώς ο Βραζιλιάνος φορ είχε δύο γκολ από τα τρία γκολ για την ομάδα του Κιθ Αντριους.

Ήττα για την Τσέλσι στη «σκιά» της αποχώρησης του Μαρέσκα

Εξάλλου η αποχώρηση τουΈντσο Μαρέσκα από τον πάγκο της Τσέλσι δεν έφερε αποτέλεσμα, καθώς οι «μπλε» υπηρεσιακό προπονητή, τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν, ηττήθηκαν στο «Κρέιβεν Κότατζ» του Λονδίνου από τη Φούλαμ με 2-1. Καθοριστική αναμφίβολα αποδείχθηκε η αποβολή του Κουκουρέγια μόλις στο 22′ για τους φιλοξενούμενους, μιας και έφτασαν στην ισοφάριση, χωρίς εν τέλει να μπορέσουν να κρατήσουν έστω το βαθμό της ισοπαλίας.

Έτσι η Τσέλσι που έμεινε στους 31 βαθμούς όχι απλά έχει χάσει την επαφή με την κορυφή, αλλά αν συνεχίσει έτσι θα μείνει κι εκτός Ευρώπης.

Στο μεταξύ σε ένα παιχνίδι με πέντε γκολ η Μπόρνμουθ πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, μετά τη νίκη της στο «Βιτάλιτι» με 3-2 επί της Τότεναμ. αήττητη σε τρίτο σερί ματς, μετά το 1-1 επί της Έβερτον στο Μερσεϊσάιντ.

Εξάλλου η Γουλβς έμεινε αήττητη σε τρίτο σερί ματς, μετά το 1-1 επί της Έβερτον στο Μερσεϊσάιντ.

Ούτε χωρίς Αμορίμ νικάει η Γιουνάιτεντ

Απώλεια βαθμών υπέστη και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία με τον Ντάρεν Φλέτσερ στον πάγκο της (αντί του Αμορίμ που αποχώρησε) έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Μπέρνλι. Οι κόκκινοι διάβολοι ανέτρεψαν το 1-0 με το οποίο έχαναν από το 13′ (αυτογκόλ του Χέιβεν), χάρη σε δύο τέρματα του Σέσκο μέσα σε ένα δεκάλεπτο (50′, 60′), όμως δεν γλίτωσαν τη γκέλα καθώς στο 66′ από τον Άντονι έγραψε το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ!

Τέλος σε ένα «τρελό» ματς με επτά γκολ, η Νιούκαστλ λύγισε στην έδρα της τη Λιντς με 4-3 χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις! Το 3-3 έκανε ο Γκιμαράρες στο 90+1′ με πέναλτι και την «χαριστική βολή» έδωσε ο Μπαρνς στο… 90+12′, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς!

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής της Premier League

Τρίτη 06/01

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(13′ Μουρίλο αυτογκόλ – 55′ Ντομίνγκες, 89′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Τετάρτη 07/01



Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2

(22′ Εβανίλσον, 36′ Κρουπί, 90’+5 Σεμένιο – 5′ Τελ, 78′ Παλίνια)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0

(30′,65′ Τιάγκο, 73′ Γιάρμολιουκ)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Γουλβς 1-1

(17′ Κιν – 70′ Μανέ)

Φούλαμ-Τσέλσι 2-1

(55′ Χιμένεθ, 81′ Γουίλσον – 72′ Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1

(41′ πέν. Χάαλαντ – 60′ Μιτόμα)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

(13′ αυτ. Χέβεν, 66′ Άντονι – 50′ 60′ Σέσκο)

Νιουκάστλ-Λιντς 4-3

(36′, 90’+12 Μπαρνς, 54′ Ζοέλιντον, 90’+1 πέν. Γκιμαράες – 32′,79′ Ααρονσον, 45’+5 πέν. Κάλβερτ-Λιούιν)

Πέμπτη 08/01

Άρσεναλ-Λίβερπουλ (22:00)



Η βαθμολογία της Premier League σε 21 αγωνιστικές

Η επόμενη αγωνιστική (21η) στην Premier League

Σάββατο 17/01

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ (17:00)

Λιντς-Φούλαμ (17:00)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 18/01

Γουλβς-Νιουκάστλ (16:00)

Άστον Βίλα-Έβερτον (18:30)

Δευτέρα 19/01

Μπράιτον-Μπόρνμουθ (22:00)