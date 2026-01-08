Προμηθέας – Σαλόν 82-92: Δεύτερη ήττα και αποκλεισμός για τους Πατρινούς

Ευρώπη τέλος για τον Προμηθέα! Η Σαλόν πέρασε με 92-82 από την Πάτρα για τα Play-In του BCL και με 2-0 νίκες προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης αφήνοντας εκτός τους γηπεδούχους που ήταν απογοητευτικοί.

Κορυφαίος για τον Προμηθέα ήταν ο Γκρέι με 19 πόντους και 3/4 τρίποντα ενώ 13 πόντους είχε ο Χάμοντς. Για τη Σαλόν ο Γκοντού είχε 18 πόντους με 10 ριμπάουντ και ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά.

Ο Κούρο Σεγκούρα είδε την ομάδα του να ακολουθεί στο σκορ μέχρι το ημίχρονο, για να χάσει την επαφή στην τρίτη περίοδο, όταν δέχθηκε 31 πόντους. Οι Αχαιοί μπήκαν στον… επίλογο του αγώνα στο -15 (57-72 στο 30′), αδυνατώντας να επιστρέψουν…

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 37-41, 57-72, 82-92