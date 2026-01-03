Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στην Πάτρα! Παρά τις απουσίες η Ένωση επικράτησε με 94-86 του Προμηθέα για τη 13η αγωνιστική της GBL και εδραιώθηκε στην τετράδα της βαθμολογίας ενώ εξασφάλισε και την απευθείας πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ενώ 18 πόντους είχε ο Γκρέι. Για τον Προμηθέα πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκρέι με 18 πόντους, αλλά δεν είχε άξιους συμπαραστάτες.

Με επιθετικό κρεσέντο και βρίσκοντας λύσεις από πολλούς παίκτες, η ΑΕΚ πέτυχε 54 πόντους στο ημίχρονο, σουτάροντας πάνω από 50% (6/11) στο τρίποντο. Όμως το προβάδισμά της ήταν ισχνό αφού αμυντικά δεν λειτουργούσε τόσο καλά. Έτσι οι γηπεδούχοι που βρέθηκαν στο -7 στο 25′ (60-67) έτρεξαν εντυπωσιακό επί μέρους σκορ 12-2 και πέρασαν μπροστά 72-70 (29′), όμως ο Κατσίβελης με 5 πόντους έφερε ξανά την ΑΕΚ σε θέση οδηγού (72-75).

Στην τελευταία περίοδο το ντέρμπι συνεχίστηκε με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια με αποτέλεσμα τρία λεπτά πριν από το τέλος, όλα να ξεκινούν από την αρχή (83-83 στο 37′). Χαραλαμπόπουλος και Κατσίβελης πέτυχαν τους 4 κρίσιμους πόντους με τους οποίους η Ένωση ξέφυγε με 90-86 στα 37» πριν από το τέλος και τελικά επιβλήθηκε 94-86.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 49-54, 72-75, 86-94