Πανιώνιος – Προμηθέας 95-101: Οι Πατρινοί βύθισαν κι άλλο τους Κυανέρυθρους

Σε ένα παιχνίδι… θρίλερ όπου οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στο φινάλε, ο Προμηθέας Πάτρας ήταν εκείνος που κατάφερε να περάσει από την έδρα του Πανιώνιου με 101-95, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον «ιστορικό» να πατά καλύτερα, αλλά τους Πατρινούς να αντιδρούν και να μην τον αφήνουν να ξεφύγει, με το πρώτο μέρος να κλείνει στο 52-51 υπέρ των γηπεδούχων. Το δεύτερο μέρος ήταν ακόμα πιο κλειστό, με το αποτέλεσμα να κρίνεται στο τέλος υπέρ των φιλοξενούμενων.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αντώνης Καραγιαννίδης με 23 πόντους και 17 ριμπάουντ, έχοντας την πολύτιμη βοήθεια του Ρομπ Γκρέι με 21 πόντους. Στην… αντίπερα όχθη, Στέντμον Λέμον μέτρησε 23 πόντους και ο Γιώργος Τσαλμπούρης είχε 18.

Τα δεκάλεπτα: 30-25,52-51, 74-73, 95-101.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 8, Λέμον 23 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σταρκς (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λούις 15 (3/7 τρίποντα), Κρούζερ 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάπας 1 (2 ασίστ), Τσαλμπούρης 18 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γόντικας 12 (6 ριμπάουντ), Χαντς 11 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Πατρίκης, Γκίκας 5 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάμοντς 7 (0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚόλουμ 12 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γκρέι 21 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ, 4 λάθη), Πόλικαπ 6, Μακούρα 14 (4/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χάρις 9 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Πλώτας 2, Μπαζίνας 3 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λάγιος, Καραγιαννίδης 23 (10/10 δίποντα, 3/7 βολές, 17 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Σταυρακόπουλος