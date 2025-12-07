Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Εύκολη νίκη των «πράσινων» με εμφάνιση-ρεκόρ του Ρογκαβόπουλου (vid)

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον Πανιώνιο με στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL και παραμένει στην δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό. Οι «Πράσινοι» νίκησαν και στα τέσσερα δεκάλεπτα, ξεσπώντας στους «κυανέρυθρους» μετά την ήττα από την Βαλένθια. με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να βρίσκεται σε αδιανόητο βράδυ.

Οι δύο ομάδες μπήκανε δυνατά στο παιχνίδι, ανταλλάζοντας καλάθια με πρωταγωνιστές τους Γουότσον και Ρογκαβόπουλο. Ο σέντερ του Πανιωνίου τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 10 πόντους, ο μόνος διψήφιος, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ με τρία τρίποντα έμεινε στους 9.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμούς και οι «Κυανέρυθροι» δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, με αποτέλεσμα να ανοίγει η διαφορά γρήγορα στους 20 πόντους. Ο Ρογκαβόπουλος συνέχισε να είναι ο πρωταγωνιστής των «Πρασίνων», πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 16 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ερχόμενος από τον πάγκο, ήταν εξαιρετικός με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ σε μόλις 9 λεπτά συμμετοχής.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέχισε με τους ίδιους ρυθμούς επιθετικά και με τους Τολιόπουλο και Ρογκαβόπουλο να είναι ασταμάτητοι πίσω από τα 6,75, πέτυχε 28 πόντους στην τρίτη περίοδο, μπροστά στους 13 του Πανιωνίου και μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο με 31 πόντους προβάδισμα.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο όλη η προσοχή ήταν στραμμένη στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος τελείωσε με 40 πόντους και 12 τρίποντα και ισοφάρισε το ελληνικό ρεκόρ σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος είχε πετύχει 12 τρίποντα (12/19) σε παιχνίδι της Α2 μεταξύ του Πανελληνίου και του ΚΑΟΔ το 1987.

Εν τέλει ο Παναθηναϊκός σταμάτησε στους 110 πόντους και ο Πανιώνιος έκανε την όγδοη του ήττα σε εννέα ματς, όντας τελευταίος στην βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66

Οι συνθέσεις

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 40 (1/2 δίποντα, 12/19 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη, 4 κλεψίματα), Γκραντ 5 (1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Τολιόπουλος 12 (2/7 τρίποντα, 9 ασίστ), Φαρίντ 9 (6 ριμπάουντ), Μήτογλου 9 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Καλαϊτζάκης 11 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλούκας (5 ασίστ), Σαμοντούροβ 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 13 (9 ριμπάουντ)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουότσον 11 (4 ριμπάουντ), Λέμον 10, Σταρκς 12 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κρούζερ 2, Χαντς 4 (0/4 τρίποντα), Πάπας 5 (0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τσαλμπούρης 3 (1), Λούις 6 (2/4 τρίποντα), Γόντικας 6 (3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Πατρίκης 5 (7 ριμπάουντ), Γκίκας 2 (3 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 22/31 δίποντα, 17/38 τρίποντα, 15/19 βολές, 41 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 12 επιθετικά), 31 ασίστ, 8 λάθη, 7 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Πανιωνίου: 20/41 δίποντα, 5/23 τρίποντα, 11/15 βολές, 30 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 11 επιθετικά), 17 ασίστ, 13 λάθη, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ