Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Εύκολη νίκη των «πράσινων» με εμφάνιση-ρεκόρ του Ρογκαβόπουλου (vid)
Μπάσκετ 07 Δεκεμβρίου 2025 | 18:05

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Εύκολη νίκη των «πράσινων» με εμφάνιση-ρεκόρ του Ρογκαβόπουλου (vid)

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έπιασε επίδοση-ρεκόρ με 12 τρίποντα και ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον Πανιώνιο με 110-66 για την 9η αγωνιστική της Stoixman GBL.

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον Πανιώνιο με στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL και παραμένει στην δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό. Οι «Πράσινοι» νίκησαν και στα τέσσερα δεκάλεπτα, ξεσπώντας στους «κυανέρυθρους» μετά την ήττα από την Βαλένθια. με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να βρίσκεται σε αδιανόητο βράδυ.

Οι δύο ομάδες μπήκανε δυνατά στο παιχνίδι, ανταλλάζοντας καλάθια με πρωταγωνιστές τους Γουότσον και Ρογκαβόπουλο. Ο σέντερ του Πανιωνίου τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 10 πόντους, ο μόνος διψήφιος, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ με τρία τρίποντα έμεινε στους 9.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμούς και οι «Κυανέρυθροι» δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, με αποτέλεσμα να ανοίγει η διαφορά γρήγορα στους 20 πόντους. Ο Ρογκαβόπουλος συνέχισε να είναι ο πρωταγωνιστής των «Πρασίνων», πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 16 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ερχόμενος από τον πάγκο, ήταν εξαιρετικός με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ σε μόλις 9 λεπτά συμμετοχής.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέχισε με τους ίδιους ρυθμούς επιθετικά και με τους Τολιόπουλο και Ρογκαβόπουλο να είναι ασταμάτητοι πίσω από τα 6,75, πέτυχε 28 πόντους στην τρίτη περίοδο, μπροστά στους 13 του Πανιωνίου και μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο με 31 πόντους προβάδισμα.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο όλη η προσοχή ήταν στραμμένη στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος τελείωσε με 40 πόντους και 12 τρίποντα και ισοφάρισε το ελληνικό ρεκόρ σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος είχε πετύχει 12 τρίποντα (12/19) σε παιχνίδι της Α2 μεταξύ του Πανελληνίου και του ΚΑΟΔ το 1987.

Εν τέλει ο Παναθηναϊκός σταμάτησε στους 110 πόντους και ο Πανιώνιος έκανε την όγδοη του ήττα σε εννέα ματς, όντας τελευταίος στην βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66

Οι συνθέσεις

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 40 (1/2 δίποντα, 12/19 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη, 4 κλεψίματα), Γκραντ 5 (1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Τολιόπουλος 12 (2/7 τρίποντα, 9 ασίστ), Φαρίντ 9 (6 ριμπάουντ), Μήτογλου 9 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Καλαϊτζάκης 11 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλούκας (5 ασίστ), Σαμοντούροβ 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 13 (9 ριμπάουντ)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουότσον 11 (4 ριμπάουντ), Λέμον 10, Σταρκς 12 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κρούζερ 2, Χαντς 4 (0/4 τρίποντα), Πάπας 5 (0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τσαλμπούρης 3 (1), Λούις 6 (2/4 τρίποντα), Γόντικας 6 (3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Πατρίκης 5 (7 ριμπάουντ), Γκίκας 2 (3 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 22/31 δίποντα, 17/38 τρίποντα, 15/19 βολές, 41 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 12 επιθετικά), 31 ασίστ, 8 λάθη, 7 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Πανιωνίου: 20/41 δίποντα, 5/23 τρίποντα, 11/15 βολές, 30 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 11 επιθετικά), 17 ασίστ, 13 λάθη, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ

World
Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

World
ΗΠΑ: Χάνουν το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα καθώς η Ασία δανείζεται σε ευρώ

ΗΠΑ: Χάνουν το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα καθώς η Ασία δανείζεται σε ευρώ

Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»

Την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία ισοπέδωσε με 11-0 τον ΠΟ Αγίου Θωμά στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 5η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Super League 07.12.25

Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα (2-2)

Ο Μλαντένοβιτς χάρισε δύο γκολ στην ΑΕΛ και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να φύγει νικητής από το θεσσαλικό κάμπο. Μοιραίος ο Τετέ με την ευκαιρία του 88', τα γκολ οι Πέρες, Πασάς, Καλάμπρια, Μπακασέτας.

Βόλεϊ γυναικών 07.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Άρης για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Βόλεϊ γυναικών 07.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Άρης για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μπράιτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Στις καθυστερήσεις γλίτωσαν την ήττα οι «γλάροι»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Μπράιτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Στις καθυστερήσεις γλίτωσαν την ήττα οι «γλάροι»

Στις καθυστερήσεις του αγώνα γλίτωσε τον ένα βαθμό η Μπράιτον που πήρε το 1-1 κόντρα στη Γουέστ Χαμ, χάρη σε γκολ του Ρουτέρ. Συμμετοχή σε αυτό είχε και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Βαλένθια – Σεβίλλη για τη 15η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)
Grand Prix Άμπου Ντάμπι, 07.12.25

Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)

Ο Λάντο Νόρις είναι ο Πρωταθλητής για το 2025 στη Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο νικητής του Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι, μία νίκη, ωστόσο, που δεν ήταν ικανή να του δώσει τον τίτλο.

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

LIVE: Αστέρας – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – Λεβαδειακός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)
Άλλα Αθλήματα 07.12.25

Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)

Σοκαριστικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε στον αγώνα της Formula E στο Σάο Πάολο, με το μονοθέσιο του Πεπέ Μαρτί να κάνει πολλαπλές περιστροφές και τελικά να διαλύεται.

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος
Stoiximan GBL 07.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Πανιώνιος για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα

LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κάλιαρι – Ρόμα για τη 14η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ
Premier League 07.12.25

LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Γουέστ Χαμ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

ΗΠΑ-Ρωσία: H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ
Κόσμος 07.12.25

H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ

Το Κρεμλίνο καλωσορίζει τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα που ο μεγάλος γιος του προέδρου των ΗΠΑ προχωρά σε μια δήλωση που θα συζητηθεί.

Kaspersky: Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας – Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
Kaspersky 07.12.25

Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας - Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας

Η έρευνα της Kaspersky, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων
Ιστορία του deco 07.12.25

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας.

Νέα πυρά Μασκ κατά ΕΕ μετά το πρόστιμο στο X: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία
Σφοδρά πυρά 07.12.25

«Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά Γραφειοκρατία» - Νέα επίθεση Μασκ μετά το πρόστιμο στο X

Ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, σε ανοιχτό πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης - Η νέα εμπρηστική ανάρτησή του

Λάρισα-Παναθηναϊκός 2-2: Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» το Τριφύλλι
Super League 07.12.25

Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα (2-2)

Ο Μλαντένοβιτς χάρισε δύο γκολ στην ΑΕΛ και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να φύγει νικητής από το θεσσαλικό κάμπο. Μοιραίος ο Τετέ με την ευκαιρία του 88', τα γκολ οι Πέρες, Πασάς, Καλάμπρια, Μπακασέτας.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 07.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»
«Κάπνιζα πολύ!» 07.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», δήλωσε πρόσφατα ο θρυλικός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Άρης για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ράπισμα Χαρίτση στην κυβέρνηση: «ΜΑΤ για σας – ΟΠΕΚΕΠΕ-bet για μας», «σκάνδαλο Δημοκρατίας» οι υποκλοπές
Νέα Αριστερά 07.12.25

Ράπισμα Χαρίτση στην κυβέρνηση: «ΜΑΤ για σας – ΟΠΕΚΕΠΕ-bet για μας», «σκάνδαλο Δημοκρατίας» οι υποκλοπές

Δριμεία κριτική ασκεί ο Αλέξης Χαρίτσης στην κυβέρνηση θίγοντας όλα τα φλέγοντα ζητήματα. «Το νέο λεξιλόγιο της πρωτογενούς παραγωγής στα χρόνια της ΝΔ είναι φεράρι, τζόκερ, φραπές, χασάπης», τονίζει. Εξηγεί γιατί οι υποκλοπές φαίνεται πλέον καθαρά ότι είναι «σκάνδαλο δημοκρατίας» και προειδοποιεί για την οικονομία

Το «κι όμως γυρίζει» του Τσίπρα απέναντι σε μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλες ήττες
Πολιτική 07.12.25

Το «κι όμως γυρίζει» του Τσίπρα απέναντι σε μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλες ήττες

Η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε τον ασκό του Αιόλου σε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό. Αναμενόμενη η κριτική από τα δεξιά, πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν απ' τα αριστερά και στη μέση μια βαθιά δοκιμαζόμενη κοινωνία.

Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί
On Field 07.12.25

Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός σέντερ φορ είναι on fire και σκοράρει με... χίλιους τρόπους, όπως φάνηκε και στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Μπράιτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Στις καθυστερήσεις γλίτωσαν την ήττα οι «γλάροι»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Μπράιτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Στις καθυστερήσεις γλίτωσαν την ήττα οι «γλάροι»

Στις καθυστερήσεις του αγώνα γλίτωσε τον ένα βαθμό η Μπράιτον που πήρε το 1-1 κόντρα στη Γουέστ Χαμ, χάρη σε γκολ του Ρουτέρ. Συμμετοχή σε αυτό είχε και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ακρίβεια 07.12.25

Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Καταναλωτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορεί να κοστίσει ως 20% παραπάνω από πέρυσι. Ποιες οδηγίες δίνουν στους καταναλωτές για να συγκρατήσουν τα κόστη.

Δημογραφικό: Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών – Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%
2004-2024 07.12.25

Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών - Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού εξαιρετικό ενδιαφέρον, για την πορεία που έχει πάρει το δημογραφικό, αποκτά η εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών στη χώρα.

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Μύθος 07.12.25

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

