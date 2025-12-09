Κέμνιτζ – Πανιώνιος 73-68: «Έμεινε» από δυνάμεις στο 4ο δεκάλεπτο…

Ο Πανιώνιος πλήρωσε την αγωνιστική… καθίζηση του στην τέταρτη περίοδο και υπέστη επί γερμανικού εδάφους την ένατη ήττα του σε δέκα αγωνιστικές στον Β’ όμιλο του EuroCup. Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 73-68 από την Κέμνιτζ Νάινερς, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την τέταρτη νίκη τους στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Ηλία Ζούρου βρέθηκε στο 28′ ακόμη και στο +13 (47-60), αλλά στον… επίλογο του αγώνα έδειξε να μένει από δυνάμεις και μετά από ένα καταστροφικό επιμέρους σκορ 20-4 των γηπεδούχων, είδε την Τσέμνιτς όχι μόνο να προσπερνά στο σκορ, αλλά και να του αρπάζει τη νίκη.

Ο Αμαντού Σόου με νταμπλ νταμπλ (19 πόντοι, 10 ριμπάουντ) πρωταγωνίστησε για τους νικητές, ενώ από τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Τζέιλεν Χαντς με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 37-40, 53-64, 73-68

Κέμνιτς (Παστόρε): Γεμπό 16 (2/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/10 βολές, 5 ριμπάουντ), Σιμπάντε 11 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές), Ντέιβις 10 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Νιούμαν 9 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Καζάμι-Κιν 3 (1), Μουσίντι, Σόου 19 (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές, 10 ριμπάουντ), Μπρούερ 5 (1), Μπεράν, Σίλινγκ, Μίντσεβ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 5 (2/6 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Λέμον 11 (5/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σταρκς 2 (1/5 σουτ), Πάπας 8 (1/2 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Οικονόμπουλος, Λούις 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γόντικας 2, Κρούζερ 10 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Χαντς 19 (6/7 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 4/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Πατρίκης 6 (2/2 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπόυντ), Γκίκας 1