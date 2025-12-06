Πανιώνιος: Δύο οπαδοί κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, τους αφαιρέθηκαν κινητά και διαβατήρια

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από την Μπεσίκτας στην Τουρκία για το EuroCup, σε ένα ματς που οι κυανέρυθροι έχουν παράπονα για τη συμπεριφορά των γηπεδούχων.

Μάλιστα, η υπόθεση έχει νέο επεισόδιο, καθώς όπως αναφέρει η ομάδα της Νέας Σμύρνης σε ενημέρωσή της, δύο φίλαθλοι της ομάδας κρατούνται στο νοσοκομείο, με την αιτιολογία ότι έκαναν άσεμνη χειρονομία, αντιδρώντας στην επίθεση των οπαδών της Μπεσίκτας.

Η ενημέρωση στην ΚΑΕ Πανιώνιος και η καταγγελία

Η ΚΑΕ Πανιώνιος ενημερώθηκε ότι οι δύο οπαδοί θα δώσουν απλώς κατάθεση και θα μεταβούν σε νοσοκομείο για να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε αστυνομική βία. Παρ’ όλα αυτά, το πρωί του Σαββάτου οι φίλαθλοι βρίσκονταν ακόμα στο νοσοκομείο.

Το ελληνικό Προξενείο και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Παναγιώτης Ηλιάδης, παρακολουθούν την υπόθεση, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι φίλαθλοι να απελευθερωθούν και να λήξει το θέμα.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος σκοπεύει να προχωρήσει σε καταγγελία προς την Ευρωλίγκα για όσα συνέβησαν, ενισχύοντας την απόφασή της μετά το περιστατικό με τους δύο φιλάθλους.