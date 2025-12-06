sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Πανιώνιος: Δύο οπαδοί κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, τους αφαιρέθηκαν κινητά και διαβατήρια
Μπάσκετ 06 Δεκεμβρίου 2025 | 13:36

Πανιώνιος: Δύο οπαδοί κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, τους αφαιρέθηκαν κινητά και διαβατήρια

Ο Πανιώνιος αντιμετώπισε στην Τουρκία την Μπεσίκτας, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από την αφιλόξενη συμπεριφορά των Τούρκων – Φίλαθλοι κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, κάνει καταγγελία η ΚΑΕ

Σύνταξη
Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από την Μπεσίκτας στην Τουρκία για το EuroCup, σε ένα ματς που οι κυανέρυθροι έχουν παράπονα για τη συμπεριφορά των γηπεδούχων.

Μάλιστα, η υπόθεση έχει νέο επεισόδιο, καθώς όπως αναφέρει η ομάδα της Νέας Σμύρνης σε ενημέρωσή της, δύο φίλαθλοι της ομάδας κρατούνται στο νοσοκομείο, με την αιτιολογία ότι έκαναν άσεμνη χειρονομία, αντιδρώντας στην επίθεση των οπαδών της Μπεσίκτας.

Η ενημέρωση στην ΚΑΕ Πανιώνιος και η καταγγελία

Η ΚΑΕ Πανιώνιος ενημερώθηκε ότι οι δύο οπαδοί θα δώσουν απλώς κατάθεση και θα μεταβούν σε νοσοκομείο για να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε αστυνομική βία. Παρ’ όλα αυτά, το πρωί του Σαββάτου οι φίλαθλοι βρίσκονταν ακόμα στο νοσοκομείο.

Το ελληνικό Προξενείο και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Παναγιώτης Ηλιάδης, παρακολουθούν την υπόθεση, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι φίλαθλοι να απελευθερωθούν και να λήξει το θέμα.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος σκοπεύει να προχωρήσει σε καταγγελία προς την Ευρωλίγκα για όσα συνέβησαν, ενισχύοντας την απόφασή της μετά το περιστατικό με τους δύο φιλάθλους.

Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι
Hellenic Train 06.12.25

Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον σιδοροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Λάρισας - Λειανοκλαδίου

Σύνταξη
Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο

Η στάση της αστυνομίας απέναντι στα αγροτικά μπλόκα έχει διχάσει τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές της επαρχίας να ζητούν ήπια στάση και διάλογο με τους αγρότες.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»
Η απειλή 06.12.25

Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»

Ο Μπονγκ Τζουν-χο κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο έχει αναστατώσει το Χόλιγουντ: ποιο θα είναι το μέλλον του κινηματογράφου μετά την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
Ανάμικτα πρόσημα 06.12.25

«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο

Δεν ήταν λίγες οι φωνές που μιλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα αγορών σε χαμηλές τιμές που προσφέρει η Black Friday, αποσπώντας ωστόσο ένα σημαντικό μερίδιο από τις εορταστικές αγορές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού στην τελετή εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά

Σύνταξη
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία
Culture Live 06.12.25

«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία

Το Χόλιγουντ και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη συμφωνία-«βόμβα» για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων με την κίνηση να έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών

«Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας», επισήμανε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο